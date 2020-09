Te contamos un secreto…

Si hay algo que le impresione gratamente a Sebastian Laursen, creador de secretos.com.co, tienda online especializada en productos eróticos para adultos, en Colombia, es el terreno que está ganando la mujer a la hora de apostarle al placer de su vida sexual. Reconoce que muchas cosas han cambiado en esta industria en los últimos años: “Ahora no es raro ver a más mujeres que se dedican a diseñar artículos eróticos para adultos, y también son más las que están tomando la iniciativa para disfrutar de su intimidad con juguetes sexuales, a solas o en pareja”, apunta este empresario danés que una década atrás incursionó exitosamente en el mercado chileno con una página de citas en línea. Cuenta que el crecimiento del uso y la compra de juguetes eróticos no se detiene a nivel mundial. Según Statista, portal de estadísticas en línea, se espera que crezca el 9 % entre el 2019 y el 2026. “Y de acuerdo con el mismo sitio, desde el 2017, el 65 por ciento de las estadounidenses mayores de 18 años tienen juguetes sexuales”.



Sebastian Laursen, creador de secretos.com.co

Por eso Laursen, por su experiencia con los sex shops online, sostiene que la mujer ahora compra con más frecuencia este tipo de productos, y el vibrador es el gran protagonista. “Y ganan más espacio en su cotidianidad, porque hombres y mujeres han comprendido que los juguetes sexuales son una buena forma de romper la rutina de la vida en pareja, y cuando no se tiene, ¿quién dijo que es necesaria? Hay mujeres que no temen explorar en su propia sexualidad y erotismo”, remarca con humor. Junto a su equipo creativo, Sebastian creó el video Lo sentimos chicos, con el objetivo de mostrar con una buena dosis de humor e ironía, que la mujer ha conquistado tanta autonomía e independencia, incluso en su vida sexual, que ya no necesita de otro para lograr su plena satisfacción. El video se encuentra en el canal de YouTube Secretos TV (acceder a través de la página www.secretos.com.co).



La apuesta de este empresario es que en Colombia y Latinoamérica (pronto expandirá su negocio a México, Perú y Ecuador), el placer y el disfrute sexual con estos objetos no sean vistos como un tabú, sino como recursos que enriquecen la vida íntima. Y como esta industria está en constante revolución, presenta productos que tienen en cuenta la experiencia de la usuaria: “Tenemos desde el kit para las principiantes y para las que quieren explorar nuevas sensaciones, los succionadores sumergibles y recargables USB, que ofrecen distintos efectos bajo el agua, pero también artículos para la salud íntima como copas menstruales, dilatadores y objetos para el entrenamiento del suelo pélvico”. Otro de los servicios estrella son las apps que facilitan las relaciones a distancia. Funcionan como vibradores para manejar con el celular y brindan diferentes experiencias sensoriales al combinarlas con juguetes eróticos que se conectan a través de un app y permiten a las parejas interactuar estando en diferentes ubicaciones. ¿Te le medirías?

¡Para acelerarte el pulso!



Promoción de Amor y Amistad: Kit principiantes Secretos. Es uno de los sets eróticos estrella de la firma y tiene 60% de descuento. Cuenta con cinco productos: balita vibradora, dados, lubricante caliente, anillo vibrador y vibrador clásico. Es 100 % seguro para el cuerpo. Precio: $ 120.000. Envíos discretos y gratis.

