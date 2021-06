Regalar belleza: ¡siempre, la mejor opción!

En un mes de festejos —pasó el Día de la Madre y se acerca el Día del Padre— y, sin duda, un mes de esperanza, en el que la normalidad cada día gana más terreno y queremos salir a la calle y vernos bien, les pedimos a varios de los Cirujanos Plásticos, Dermatólogos y Médicos Estéticos de Colombia que nos dieran su opinión más sincera sobre ¿cuál sería el regalo ideal para hombres y mujeres? Lo que encontrarás en este especial es un amplio panorama de cirugías estéticas, tratamientos y tecnologías de avanzada capaces de cumplir con todos los sueños y con los más altos estándares. Regalar belleza es regalar autoestima, bienestar y felicidad. Y sí, sí se vale —¿por qué no?— hacerte a ti misma el mejor de los regalos.

Doctora Luz Marina Díaz

Con 25 años de experiencia a la cabeza de la Clínica Luz Marina Díaz Estética, la doctora ha mejorado la calidad de vida de sus pacientes, gracias a una importante oferta de tratamientos avanzados en medicina estética, dermatología capilar y medicina antiaging.

Tratamientos para hombre

Una de las cosas que más afectan el rostro de los hombres son las ojeras. Estas hacen que se vean cansados y mucho mayores. Para eso, el tratamiento ideal es la aplicación de Volbella (inyecciones de ácido hialurónico en la zona) y láser Harmony XL PRO, que trata pecas, manchas, textura de piel, rojeces y vasitos con Dye láser. Se combina con Erbium láser para mejorar poros dilatados, reactivar colágeno y hacer tensado. Otra opción es la redefinición de la línea mandibular con Juvederm Volux y la proyección del diseño del mentón. Finalmente, para terminar con un rostro más juvenil y armónico, se recomienda un tratamiento con Ultherapy®, que busca la reactivación de colágeno y mejorar la calidad de la piel. Lo más atractivo de este tratamiento, que está aprobado por la FDA en Norteamérica, es que es el único que usa un diagnóstico por imágenes con ultrasonido, lo cual permite a los especialistas ver las capas del tejido durante el tratamiento y así garantizar que la energía se enfoca exactamente donde se necesita.



Tratamiento para mujer

Para las mujeres, sin duda, la piel es una prioridad. Queremos vernos jóvenes, radiantes y muy saludables. Así que nada como el tratamiento de piel de porcelana con Harmony XL Pro que realiza fotorejuvenecimiento y mejora la apariencia de pecas, manchas, rojeces y aporta luminosidad a la piel. Se combina con láser Erbium, que reduce el tamaño de los poros, mejora la textura de la piel, reduce la profundidad de las cicatrices y también reactiva la producción de colágeno.



Doctor Juan Pablo Rodríguez

Médico Cirujano Plástico de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Cirugía Plástica y Reconstructiva. Es también el Director Científico de Juan Pablo Rodríguez Cirugía Plástica y Reborn Medicina Estética & Reconstructiva.

Tratamientos para hombre

Los procedimientos y tratamientos estéticos se han convertido en una opción real y original para regalar también a los hombres. Una gran opción es la blefaroplastia o cirugía para rejuvenecer la mirada. Sabemos que la piel del contorno de los ojos es muy delgada y, por lo tanto, una de las que muestran más rápido los signos de envejecimiento, haciendo ver la expresión de los ojos cansados. El conocimiento anatómico del profesional, la moderna tecnología actual y una adecuada técnica quirúrgica le devolverán la juventud a esta zona del rostro en un procedimiento rápido y sencillo. En cuanto a tratamientos estéticos, sin duda, las terapias fotodinámicas para revitalización capilar son ideales para los hombres, que, como consecuencia del envejecimiento natural, sufren con la pérdida o disminución de la calidad y el grosor del pelo. Estos tratamientos previenen la caída, logran una acción regenerativa del cabello, aumentan el número y el grosor de los folículos, la densidad capilar y mejoran la microcirculación del cuero cabelludo.

Tratamientos para mujer

Los tratamientos para prevenir y controlar los signos de envejecimiento están siempre vigentes para ellas. Una de las sustancias estrella de la medicina estética actual es el ácido hialurónico, su éxito radica en su versatilidad: se emplea inyectado para corregir surcos y arrugas, mejorar el contorno del rostro, labios, ojeras, para rehidratar y revitalizar la piel de las manos. Junto con la toxina botulínica, es de acción eficaz en la reducción de arrugas y líneas de expresión. Otra opción que nunca falla es la radiofrecuencia para la flacidez facial y corporal. Para esos acúmulos de grasa que no requieren cirugía, contamos con aparatologías muy evolucionadas que estimulan la producción de colágeno teniendo como resultado una disminución efectiva y visible de la flacidez, de medidas y tratamiento de grasa localizada específica. Con pocas sesiones es posible obtener resultados que mejoran y rejuvenecen la piel facial y el contorno corporal.

Dra. Aura Ruiz

La doctora Ruiz es médica cirujana de la Universidad El Bosque y magíster en Medicina Estética. Es docente desde hace 10 años en Medicina Láser y Estética del programa de Dermatología de la Universidad Nacional de Colombia y pionera en aplicaciones láser en especialidades medicoquirúrgicas y ginecológicas. Además, hace parte del comité científico del congreso AMWC Latin America y ganadora del Prize to the Medical by Achievement for a Better Life 2014-2015 por su trayectoria mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Tratamientos para hombre

Reducir la grasa acumulada en la zona abdominal no es una obsesión solo de mujeres. Para eliminar el molesto “flotador” existe un novedoso tratamiento llamado Onda Coolwaves, que elimina la grasa localizada de una manera segura, eficaz y no invasiva. Otros de los tratamientos que mas piden los hombres es el Revital hair cuyo objetivo principal es detener la caída del pelo, revitalizar el cuero cabelludo y promover la salida de pelo nuevo. Para algunos, la afeitada con máquinas puede provocar irritaciones, pequeños cortes o sufrir de foliculitis, una afección que produce molestia y dolor, así que la depilación con láser es la mejor opción.

Tratamientos para mujer

Cerca del 90 por ciento de las mujeres comparte el dilema de la celulitis, pero pocas acuden a un especialista y prefieren optar por remedios caseros y cremas anticelulíticas. Sin embargo, primero se debe establecer qué tipo de celulitis se padece para realizar un tratamiento integral y personalizado que realmente funcione. Mi recomendación es un tratamiento con Onda Coolwaves, que emplea microondas especiales que actúan de forma precisa y eficaz en la zona donde se localiza el depósito de grasa y la fibrosis. Este es un tratamiento no doloroso, no invasivo y efectivo desde la primera sesión, que reafirma y tensa la piel, mejorando su aspecto. Además, reduce síntomas como inflamación, dolor y pesadez en las piernas.

Doctora Paola Morales

La doctora Morales es Médica Cirujana de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, cuenta con una especialización en Gerencia de Salud de la Universidad Sergio Arboleda, una especialización en Medicina Estética y un máster en Dermatología en el TECH de Barcelona.





Tratamientos para hombre

Los procedimientos que más se ajustan para un regalo de papá son una limpieza facial con una hidratación profunda con nuestro equipo SCULPT RF, que nos permite dar bienestar y relajación a la piel, además de aportarle luminosidad. El segundo tratamiento que recomiendo es una relajación profunda combinando un masaje relajante manual con una terapia de espalda antiestrés con nuestro equipo V-WAVE. Y, finalmente, un tercer tratamiento sería el de reducción y tonificación con la combinación de nuestra tecnología de Radiofrecuencia monopolar y bipolar: Sculpt RF y Ondas de Choque V-Wave de Viosculpt®, las cuales te ofrecen resultados espectaculares.

Tratamientos para mujeres

El tratamiento recomendado en el mes de las mujeres es para el manejo de la celulitis, con nuestra tecnología de Ondas de Choque V-Wave de Viosculpt®, que nos permite trabajar la celulitis fibrosa causada por grasa localizada mal distribuida, reduciéndola y mejorando el aspecto de la piel.



Doctor Hamilton Garzón

Médico Estético con 15 años de experiencia en antienvejecimiento facial. Ha sido Director Médico de Centros de estética con especialidades en Cirugía Plástica y Dermatología. Cocreador y asesor en tecnologías para estética a nivel global. Además, es docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) y speaker nacional e internacional (Allergan, Vaser Academy



y SkinCeuticals).



Tratamientos para hombre

Cuando se trata de hombres, recomiendo la aplicación de Botox®️ masculino para atenuar arrugas y prevenir el enve-jecimiento. También la remodelación del tercio inferior facial con ácido hialurónico Juvéderm Volux®️ y la terapia de renovación celular masculina, que ayuda a retardar el envejecimiento interno.

Tratamiento para mujeres

En mi consulta es muy gratificante recibir y tratar parejas que quieren realizarse procedimientos estéticos antienve-jecimiento. El tratamiento recomendado del mes es la hidratación y/o la remodelación de labios con ácido hialurónico Juvéderm®️.

Doctor César A. Barrera R.

El Dr. César Barrera es experto en rinoplastia y ha logrado desarrollar una técnica denominada ‘Narices premium’, en la que no usa tapones, evita morados y dolor, y deja cicatrices prácticamente invisibles y resultados estéticos de alto nivel. Es docente en la Universidad del Sinú en Cirugía Plástica, jefe del servicio de Cirugía Plástica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., fue docente del posgrado de Cirugía Plástica de la Universidad San Martín y es el fundador de L’essence Clinique. Además, es voluntario médico de la Fundación Operación Sonrisa.

Tratamientos para hombre

Para empezar, podría ser la rinoplastia combinada o septorrinoplastia, que trata la parte funcional de la nariz y al mismo tiempo hacer mejoras estéticas sutiles que no afecten la masculinidad del rostro, pero que al mismo tiempo lo armonicen. Es común ver hombres con el tabique torcido y que, por descuido, han dejado pasar el tiempo sin corregirlo, lo cual afecta la función respiratoria de la nariz.

Otra opción es el rejuvenecimiento facial quirúrgico, que podemos combinar con la frontoplastia endoscópica (eliminar las arrugas del tercio superior, sin poner en riesgo las estructuras vasculares y los nervios gracias al uso de alta tecnología), lifting del tercio medio del rostro (para eliminar la piel sobrante que hace que el rostro se vea escurrido) y eliminar los párpados caídos y las bolsas en los ojos (para que el rostro en general luzca descansado). Para los que no se animan a un procedimiento quirúrgico, hay técnicas mínimamente invasivas que pueden realizarse en el consultorio y que también logran muy buenos resultados. Por ejemplo, la tecnología Plexr es buenísima para los párpados; la flacidez se puede tratar con rellenos Radiesse; y las líneas de expresión marcadas, con toxina botulínica. Y finalmente, para aquellos que quieran delinear la barba, la depilación láser es una opción ideal.

Tratamiento para mujeres

Definitivamente, una nariz premium. De lo que más se antojan en mi consultorio es de la rinoplastia sin tapones ni morados ni dolor. La nariz impacta drásticamente en cómo luce una mujer. Con una nariz armónica, los rasgos se vuelven más finos y femeninos, haciéndola lucir aún más hermosa.



Doctora Andrea Acevedo

La doctora Acevedo es médico especialista en Medicina Estética de la Universidad del Rosario. Desde hace 10 años se ha especializado en el cuidado de la piel, siempre buscando las técnicas y las tecnologías más avanzadas que permitan retrasar las secuelas del paso de los años.

Tratamientos para hombre

Los hombres cada vez se cuidan más y quieren lucir muy bien, sin perder su masculinidad. Por tanto, el cuidado de la piel siempre estará indicado.En este sentido recomiendo Geneo * by Pollogen®; un superfacial que no debe faltar, porque limpia, detoxifica y devuelve a la piel la lozanía y el brillo natural, haciendo que luzca muy saludable. Para la disminución de la flacidez del rostro y el cuello, que suelen ser áreas muy afectadas por causa del envejecimiento, me gusta usar Ultherapy®, que es una tecnología de ultrasonido microfocalizado con visualización que se encarga de estimular la producción de colágeno en la piel. Los resultados que se obtienen de esta tecnología son realmente muy favorables. Finalmente, el Botox® o toxina botulínica siempre será un tratamiento ideal para atenuar esas arruguitas de la frente, el entrecejo y alrededor de los ojos. Algo muy importante es que, bien aplicado, no feminiza ni cambia la expresión del paciente.

Tratamiento para mujeres

Para nosotras, las mujeres, la apariencia de los labios es uno de los atributos más importantes para resaltar. Nos encanta vernos sexis, y unos labios con volumen siempre lo serán. Por tanto, recomiendo el perfilamiento de labios con ácido hialurónico. Eso sí, manteniendo siempre las proporciones y la armonía.

Doctores Nicole Echeverry y Luis Fernando Reyes

Majestic cirugía plástica, reconstructiva y estética es una empresa comprometida 100 por ciento con el bienestar y la belleza de sus pacientes. sus especialistas, reconocidos cirujanos plásticos y reconstructivos Luis Fernando Reyes y Nicole Echeverry, cuentan con una amplia variedad de procedimientos faciales y corporales quirúrgicos y estéticos con certificación médica.

Tratamientos para hombre

La fuerza de gravedad cumple su función, por eso la Ritidoplastia o Facelift es perfecto para remover el exceso de piel y corregir los ángulos faciales que se han ido cayendo y envejeciendo. Este procedimiento puede incluir la región de la frente, párpados superiores e inferiores, mejillas, jowls (mofletes), contorno mandibular y cuello, según sea el caso. Lo que buscamos es suavizar las líneas de expresión al tensionar la piel y la musculatura de la cara y recrear nuevamente los ángulos adecuados. Es clave realizar un soporte permanente que nos permita garantizar un resultado duradero, armónico y natural, conservando las facciones del paciente. El lifting facial puede combinarse con la blefaroplastia (cirugía de párpados), para que los pacientes se vean más frescos, mucho más jóvenes y menos cansados.Por otro lado, los procedimientos de contorno corporal en hombres son cada vez más solicitados. Y en este sentido, podemos asegurar que la lipoescultura, con o sin marcación abdominal, ha llegado al mundo masculino para quedarse.

Tratamientos para mujer

Sin duda alguna, el tratamiento estrella es el contorno corporal, conocido como mommy makeover. Es la mezcla de cirugía de senos para recuperar forma, volumen, escote o simplemente reposicionar las estructuras que han perdido armonía. También se trabaja sobre los músculos rectos abdominales que, tras el embarazo, quedan separados (diástasis de rectos abdominales). Si existen depósitos grasos generalizados, se realiza una lipoescultura con succión en espalda, brazos, muslos y flancos. En el abdomen, si hay exceso de piel, se retira total o parcialmente el tejido sobrante que se encuentra en la porción infraumbilical (debajo del ombligo). Y, por supuesto, se termina con un amarre muscular, creando un corsé interno que permite mantener la pared abdominal firme, que contenga esta región en su posición y permita crear una silueta esbelta con un anhelado abdomen plano.

Dr. Carlos Quiroz

Hoy en día, las personas interesadas en el rejuvenecimiento facial quieren resultados naturales y sutiles que conserven sus rasgos. Esto es lo que ha llevado al Doctor Quiroz a construir una filosofía de conectar con la identidad de cada uno de sus pacientes, entendiendo que la belleza la vemos de diferentes formas. El Doctor Carlos Quiroz, dermatólogo clínico y estético, explica que el envejecimiento del rostro es dinámico y compro-mete no solo la piel, sino también las estructuras debajo de ella: grasa, músculo y hueso.

Este envejecimiento se ve traducido en una pérdida del sostén y resistencia, causando arrugas en frente, entrecejo, sonrisa, patas de gallina, ojeras, códigos de barra, pérdida de contornos, líneas de marioneta, entre otros. Cada caso requiere tratamientos específicos que logren un rostro con aspecto joven y proporcionado. Es importante saber que no existe un solo tratamiento que logre vencer todos los signos de envejecimiento por sí solo. De esta manera pasamos por el uso de toxina botulínica, rellenos cutáneos, láser, microagujas, peeling, luz pulsada, radiofrecuencias, entre otros, pero hay un procedimiento en especial, llamado Bioestimulación, el cual consiste en inyectar una sustancia certificada, sea hidroxiapatita de calcio o ácido poliláctico, entre otras sustancias, para inducir en nuestros tejidos la formación principalmente de colágeno y elastina, logrando una piel más densa y firme. Esta estrategia brinda resultados muy naturales y progresivos en el tiempo.

¿Por qué es importante la bioestimulación?

Todas las estrategias conocidas para rejuvenecer y armonizar el rostro funcionan de forma complementaria entre sí, sin embargo, uno de los pocos procedimientos que abarcan una gran cantidad de quejas del envejecimiento es la bioes-timulación, con la cual se logra impactar de forma positiva el hueso para dar un buen sostén, la grasa subcutánea para reposicionar los cojines grasos, y la piel, devolviéndole su densidad. De esta manera, con un solo tratamiento podemos mejorar contornos faciales, disminuir arrugas, surcos, líneas, poros, dar luminosidad al rostro y dar firmeza, incluso mejorar cicatrices de acné, estrías o celulitis. El Dr. Carlos Quiroz indica que este tipo de procedimiento se puede realizar de forma preventiva desde los 30 años en quienes aún no presentan signos de envejecimiento pero quieren retrasar su aparición. Incluso en pacientes que se encuentren en un régimen de pérdida de peso asociado a una gran pérdida de grasa subcutánea facial y decidan minimi-zar el impacto de la pérdida de volúmenes naturales en el rostro.

¿Cómo se realiza?

Es muy sencillo: los bioestimuladores son aplicados con jeringa a través de pequeñas agujas o microcánulas que de-positan la sustancia en el tejido que se quiere tratar. La aplicación es muy bien tolerada, en escala del dolor de 1 a 10, su intensidad es máximo 2 en la mayoría de los pacientes, y muy segura en manos del especialista adecuado, un dermatólogo, cirujano plástico o médico estético. A pesar de ver unos efectos casi inmediatos, su verdadero resultado es después del tercer mes, donde la calidad de la piel empieza a mejorar, se muestra más joven, firme y luminosa, en las fotos empiezas a registrar mucho mejor y, según la sustancia usada, se podrá mantener el efecto de bioestimulación de 18 a 25 meses. El número de sesiones varía según cada paciente y su objetivo, pero en media se sugiere un mínimo de tres sesiones para lograr un resultado importante. Una vez al año se puede realizar una sesión de mantenimiento si el paciente acompaña su estrategia de cuidados con otros procedimientos y rutina en casa. El objetivo no es ser una persona diferente, es ser una versión mejorada de lo que has sido hasta el momento. No dudes en consultar a tu médico tratante para saber si tienes indicación para este procedimiento. Recuerda que no existen tratamientos milagrosos, pero sí los adecuados para cada caso.