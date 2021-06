Así son las Very Good Girls (mujeres muy buenas)

Aprovechando el lanzamiento del icónico perfume Carolina Herrera que se encierra en el zapato de tacón y se renueva con Very Good Girl, una nueva versión mucho más CH, más sorprendente y más contemporánea y que viene dispuesta a igualar (y superar) el éxito de su antecesora, la marca reunió a tres mujeres maravillosas, a las que invitó para hablar de temas como el empoderamiento, la confianza en sí mismas y, por supuesto, el arte de perfumarnos, una rutina que nos sube el ánimo y nos hace muy felices. Esta es una fragancia que le habla a una mujer apasionada, alegre, moderna y sensual, una Very Good Girl en todo sentido, una mujer que deja huella a través de su profesión, sus iniciativas y su vida familiar. A nivel global, la abanderada de esta campaña es la famosa modelo Karlie Kloss. En Colombia, para Casa Carolina Herrera, las modelos y empresarias Claudia Bahamón, Gabriela Tafur y Claudia Lozano representan a esta mujer, por eso las eligió para realizar la campaña local y hacer una sesión de fotos en la que el color rojo, la elegancia y la sofisticación fueron protagonistas, expresando su mejor versión: Very Good Girl.

CLAUDIA BAHAMÓN

¿Cómo asumiste los aprendizajes que llegaron con la pandemia?

Fue un momento para darnos cuenta de la importancia de nuestra existencia en este planeta y que somos parte fundamental y además esencial para que haya un cambio positivo. No podemos seguir pensando que somos seres independientes en este ecosistema; tenemos una correlación y una responsabilidad importantísima.

Detrás de una mujer poderosa, hay un gran hombre…

Totalmente. Estos años han sido de mucho aprendizaje y de mucha comunicación, de mucho diálogo. De muchos jalones de orejas. Es que el matrimonio es una cosa seria. Yo creo que con Simón me gané la lotería, realmente, porque es una persona muy paciente, muy tranquila, racional, a todo le ve un buen lado, una solución. Simón es mi polo a tierra.

¿Tienes alguna receta para potenciar la confianza en ti misma?

En mi experiencia, la autoconfianza y el empoderamiento suelen provenir de hacer las cosas a tu propio ritmo, aprendiendo quién eres realmente. Es importantísimo ponerte en primer lugar y centrarte en tus propios intereses, en lugar de ser lo que otras personas quieren que seas. Así es como te das cuenta de todo tu potencial.

Good Girl se ha convertido en un fenómeno global…

Sí, y es un emblema de modernidad, pues es un símbolo audaz de pasión y de esa alegría de vivir que tenemos los latinos.

GABRIELA TAFUR

¿Cómo terminaste trabajando con la marca CH?

Es la primera vez que trabajo con Carolina Herrera, siempre me había encantado la marca, pues es superclásica, elegante, y ahora me contactaron para hacer estas fotos para lanzar su nuevo perfume y me encantó, pues es la fragancia que siempre he usado, es mi perfume favorito.

¿Cómo es esa Very Good Girl para la que está pensado este perfume?

El perfume está dirigido a esas mujeres buenas, pero a la vez muy elegantes, que dejan huella, que son trabajadoras incansables y viven con pasión. Lo que más me gusta es que es una fragancia con versatilidad, pues le queda muy bien a una mujer joven, porque es muy dulce y fresca, pero también a una mujer mayor, pues es también muy sobrio, pero sin perder ese toque juvenil que dan los acentos florales.

Good Girl nos anima a salir de nuestra zona de confort. ¿Qué tan importante es cultivar esa rebeldía?

Formarte tu propia opinión y mantenerte fiel a ti mismo, incluso si va en contra de la norma, es un acto de rebeldía. En mi trabajo, en la radio, he logrado decir lo que pienso, convertirme en una líder de opinión y mostrar mis puntos de vista. Más que como un acto de rebelión, es mostrar mi punto de vista.

CLAUDIA LOZANO

¿Qué tal trabajar en este proyecto?

La verdad, me hizo muy feliz. Soy amante de la marca desde hace muchos años y es una firma linda y elegante y va mucho con mi personalidad, pues es sobria, limpia y comunica moda. Yo desfilé con Carolina Herrera en Medellín hace unos años y la verdad es que fue un gran logro para mí estar en esa pasarela.

¿Cómo lograr empoderarnos en plena pandemia?

Tenemos que ser buenas personas, grandes seres humanos. Este año lo he asumido con mucho positivismo, y es que todo pasa y creo que vendrán mejores momentos para todos. Todos los días agradezco a Dios por un nuevo día y le pido que toda la gente que quiero esté bien y que todo pase. Debemos cargarnos de poder, de ánimo y hay que ser resilientes para enfrentar todo lo que nos llegue.

¿Cómo defines el perfume Very Good Girl?

Es una fragancia deliciosa, fresca, elegante y tiene mucho que ver conmigo, pues así soy yo: relajada, sobria y comunico moda después de tantos años en el mundo del modelaje. Es un perfume que va muy bien con mi piel y combina con mi ADN: soy muy dulce y me identifico con estos aromas.

¿Cómo te perfumas?

No hay nada más rico que perfumarse y que oler rico. Me baño, me pongo mi crema, luego el aceite y el perfume, lo dejo actuar un rato antes de vestirse y así me dura todo el día. Me fascina.

Disponible en tiendas

Luryx, Falabella

y Blind a nivel nacional.