De nuevo, rojo en los labios

Los especialistas en belleza aseguran que luego de estar confinadas durante tantos meses, las mujeres quieren nuevamente aplaudir su feminidad, arreglarse y maquillarse. “Quieren volver a sentirse bonitas, y el makeup les ayuda a explorar su belleza natural. Ya pasaron mucho tiempo con la piel al natural y ahora es el momento de volver a destacar las facciones y de lograr un resultado final ¡majestuoso! Respetar las facciones de cada cual y su look general es clave ahora que retornan a las oficinas”, revela el maquillador Juan David Masa.

Para desarrollar este editorial, que homenajea los colores de nuestra bandera, recurrimos a las tendencias que se avecinan, por ejemplo, volver a teñir los labios de rojo. “Crece la nostalgia por los tiempos pasados. Con el ánimo de rendirles un tributo a las bellezas clásicas de los años 50, a su feminidad, sensibilidad y ternura, tonos como el rojo regresan a los labios, como en esa época en la que se robaban el protagonismo”, asegura el maquillador César Nieves, creador de este look. “Como el foco es la boca, el resto de maquillaje sobre ojos y en la piel va en tonos suaves como los nudes, el café claro, el dorado tenue y el palo rosa, que cumplen ese propósito de iluminar y darle un toque especial al rostro, pero sin saturar”, afirma Nieves.

El efecto rostro de porcelana es otra de las tendencias para finalizar este 2020. La importancia se le da a la apariencia de la piel y a las cejas. “Estas dos zonas tienen que resaltar por encima de los contrastes de color. El uso justo de los cosméticos y los tonos nudes son los secretos para conseguir este aspecto ligero y rejuvenecedor que se distingue por sus juegos de luz”, explica Nieves.

¿Cómo lograrlo? El plus de este look está en las cejas; un lápiz delgado color café es sustancial para que sobresalgan. Una base ligera y unos polvos traslúcidos pulirán el lienzo, el rostro, dejándolo sin imperfecciones. ¿Pómulos en tercera dimensión? Masa recomienda utilizar “un poquito de blush en crema color durazno para que el enrojecimiento luzca como si naciera de la piel”.