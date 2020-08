¡Actualízate! ABC de moda

ANORAK

Prenda de abrigo impermeable, con capucha, cremallera y puños o bandas elásticas en las mangas.

ARTY

Un estampado que se inspira en la obra plástica de algún artista.

BAILARINAS

Son los zapatos inspirados en el calzado de ballet . Calzado plano, sencillo y de escote redondeado.

BANDANA

Pañuelo de algodón de corte triangular que se utiliza para ponerlo alrededor del cuello o en la cabeza como adorno o protección.

BOHO CHIC

Look con mucho estilo y un toque bohemio. Su mejores representantes: Sienna Miller y Kate Moss.

BOLSO TIPO SACO

Es un básico de una sola asa larga, con cuerda que ajusta su boca, normalmente tiene bolsillos que lo hacen muy práctico.

BROCADO

Tela de seda entretejida con oro o plata, de modo que el hilo metálico sobresale y forma dibujos en relieve en la cara superior.

BUCKET HAT

Es el sombrero que manda la parada. Este será el accesorio favorito de las más atrevidas en el 2021.

CAPA

Las que aman la moda se convertirán en superheroínas. Y, no, no lo decimos porque se hayan propuesto salvar el mundo, sino porque convertirán a la capa en su mejor aliada.

CLUTCH

Es un bello bolso de mano, pequeñito y sin asas, al que le cabe lo necesario: el celular, el brillo y los polvos sueltos. Ideal para una fiesta de gala.

CORTE IMPERIO (O CINTURA ALTA)

Es el que va por debajo del busto, lo recoge y le da soporte. Deja suelta la cintura, lo que aporta un toque sutil y femenino a tu silueta.

CRUELTY FREE

Ropa y accesorios que pueden contener productos de animales o insectos, pero está verificado que no hay maltrato animal ni durante la vida ni en

la obtención de los materiales.

CUSTOMIZAR

Personalizar una prenda o accesorio de acuerdo a tus preferencias.

DRAPEADO

Técnica de costura que forma pliegues en la tela para darle mayor volumen y caída.

ECLÉCTICO

Estilo ausente de reglas y la mezcla de muchas corrientes.

ESCOTE LÁGRIMA

Es el que va abierto verticalmente sobre el busto y se recoje delicadamente en el cuello.

FAUX FUR

Los movimientos que abogan por la defensa del medio ambiente han incitado a que sean muchas las muestras que, por fin, opten por los materiales sintéticos y sostenibles.

HOMBRERA

Hombros estratosféricos. La moda deja todo el peso en la zona superior, una tendencia que, parece, será uno de los must de los meses venideros.

MANGA CAMPANA

Manga ajustada con vuelo en la muñeca.



JACQUEMUS

Frente al maximalismo, ahora se impone el bolso pequeño. Recalcamos: muy pequeño. De esos en los que no cabe ni un alfiler. El culpable, claro, es el ahora todopoderoso Jacquemus, que propone versiones ínfimas del clásico bolso de asa, para llevar en la mano como colgado del cuello o junto a un bolso más grande.

KNITWEAR

Son los sacos de punto, tejidos y livianos.

LUREX

Fibra sintética, elástica y brillante, formada por un hilo de aluminio recubierto de una lámina de diferentes colores.

MANOLOS

Sensuales zapatos creados por el español Manolo Blahnik.

MARQUESA

Es la talla que se le hace a las piedras preciosas con forma alargada y que termina en punta en ambos extremos.

OUTFIT

Es el vestuario que llevas puesto (incluye ropa y accesorios).

PAILETTES

Son las mismas lentejuelas.

PATCHWORK

Técnica que consiste en unir retazos de telas, generalmente cuadrados, que dan como resultado diseños muy románticos.



PLEXIGLÁS

Se le conoce como "vidrio orgánico". Es una resina sintética con aspecto de vidrio. Giorgo Amani lo utilizó en sus colecciones de zapatos de hace unos años.

RAFIA

Es un tejido de fibra gruesa, similar a la paja con innumerables usos decorativos.

TUXEDO

Es el mismo esmoquin. Indispensable en los caballeros para una noche de gala.

TWEED

Clásico tejido de lana, cálido y resistente, que inmortalizó Coco Chanel.

UPCYCLING

Modelo que parte de la idea de alargar la vida útil de un producto, modificándolo o reutilizándolo.

VICHY

Tejido de algodón de rayas o cuadros empleada para realizar batas y otras prendas.

VINTAGE

Tendencia que consiste en rescatar prendas u objetos fabricados en las épocas en las que estaban de moda.

WRAP DRESS

Vestido que se ata a la cintura cruzando sus lados de forma opuesta para realzar la figura.