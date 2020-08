Sara Corrales, triunfando en México

Como buena paisa, la espectacular actriz encontró en esta etapa de confinamiento la oportunidad perfecta para darles rienda suelta a todos sus proyectos. Está que no se cambia por nadie, porque todo lo que se ha propuesto durante esta cuarentena ha superado sus propias expectativas. Con nuevo look, un carisma desbordante, la belleza natural de la que no se ufana y con muchos proyectos andando, nos contó desde su bellísima casa en México todo lo que ha logrado durante estos meses y lo que viene para este segundo semestre del año.

Has creado una comunidad grandísima en torno a tus entrenamientos. ¿Cómo te sientes?

Sí, he creado una comunidad inmensa en el mundo entero y me siento absolutamente orgullosa. Saber que estoy cambiando vidas, transformando hombres y mujeres en personas más fuertes me hace muy feliz, no solamente físicamente, sino también mentalmente, porque en mis entrenamientos, así como en mi vida, no solo le doy importancia a lo físico, sino que el tema espiritual es demasiado importante. De nada sirve tener un cuerpo hermoso cuando por dentro se está vacío.

¿Con qué más logras ese cuerpo tan espectacular? ¿Tienes algún régimen alimentario específico?

Mi cuerpo es el resultado de muchas cosas, primero, de muchos años de disciplina. Desde pequeña, mi vida ha estado acompañada del deporte y con el pasar de los años ha sido de una manera más estricta. Yo como todo el día, tengo cinco o seis comidas al día, pero son demasiado balanceadas, todo es pesado con la gramera. Entonces, definitivamente, sí, mi cuerpo hizo un clic, un cambio completamente diferente en el momento en el que me puse demasiado estricta con la alimentación. En resumen, la clave es la alimentación, el deporte, una buena hidratación, un buen descanso y la constancia y la disciplina.

Justo cuando iniciabas con tu restaurante nos sorprendió esta pandemia. ¿Cómo lo asumiste?

Mi restaurante Vivo es un hijo de la pandemia. Desafortunada o afortunadamente, hay que verle los lados positivos también. Nosotros abrimos el restaurante y a los 4 días nos tocó cerrar por orden del presidente. Estuvimos cerrados un mes y medio, pero nunca nos quedamos quietos y empezamos a tener ideas que lo hicieran evolucionar. Actualmente, estamos a punto de abrir nuestro segundo restaurante en Medellín, que será en la zona de Laureles, porque el de El Poblado no ha dado abasto con la cantidad de domicilios.

Estás siempre buscando la manera de reinventarte. ¿Qué nuevos proyectos han surgido durante esta cuarentena?

Ya estamos en todas las siembras de nuestra Huerta The Vivo Live Food, que se llamará Vivo Live Farm, que es donde tenemos todos los productos orgánicos, de semillas orgánicas que estamos cultivando para nuestro restaurante. También tengo mi propia marca de productos de ejercicio como mancuernas, ligas, lazos, colchonetas de mi propia marca (Sara Corrales), y además estoy trabajando en mi propio canal de YouTube.

¿Qué ha sido lo que más has disfrutado y qué lo más difícil durante estos meses en casa?

¡Todo!, primero mi casa; yo la compré y no había tenido tiempo de disfrutarla precisamente por andar trabajando. Estuve de gira de teatro por todo México y Estados Unidos, así que pasaban semanas en las que ni venía, después empecé a grabar una novela y estuve seis meses enteros grabando, luego me fui a Master Chef y estuve fuera del país tres meses, así que no había tenido tiempo de disfrutar mi hogar, y ahora sí que lo estoy haciendo. Y lo más difícil, no poder ver a mi madrecita, que está en Medellín. Me duele mucho saber que mi reina está allá solita y que yo estoy aquí, pero estoy esperando que pase este momento para poder traerla y consentirla como se lo merece.

Partiste rumbo a México hace 8 años en busca de oportunidades como actriz y lo has logrado exitosamente. ¿Te imaginabas que sería así?

Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Yo vivo muy agradecida con este país, con los mexicanos, con las empresas que me recibieron también. Prácticamente, ya he trabajado en todos los canales de aquí de México y eso fue un cambio de vida maravilloso. Yo soy una mujer de retos, no puedo sentir que me estanco, y sentí que en Colombia ya había cumplido un ciclo. Mi primer proyecto fue Matilde en el Señor de los cielos y dije: “Diosito bendito, de aquí la tengo que sacar del estadio y tengo que entrar a México con pie derecho y que me conozcan y que se enamoren de mi personaje”, y literal fue lo que pasó. A los tres meses de estar acá ya me pedían fotos y autógrafos y era increíble cómo había logrado un proceso que, pues, para cualquier otro actor podría haber durado muchísimos años.

¿Cómo conquistan a Sara Corrales?

Con autenticidad. No soporto los que llegan como a querer sorprenderme con cosas banales, como alardeando mucho. A mí me gustan los hombres auténticos, que tengan chispa, que sean inteligentes, divertidos, que tengan sabor, buena actitud y sean conversadores.

¿Te visualizas como mamá?

Yo estoy en un momento en el que si llego a ser mamá, es porque Dios y la vida así lo quieren, porque consigo a alguien maravilloso y decido traer a alguien al mundo con esa persona. Y de ser así, seré la mejor mamá del mundo. Pero si la vida no quiere eso para mí y quiere que yo esté sola, también soy feliz así, con hijos, sin hijos, con novio, sin novio, soltera, casada, divorciada… Tengo claro que yo soy feliz y punto.

¿Qué consejo le daría la Sara Corrales del 2020 a la Sara de Protagonistas de Novela?

¡Qué buena pregunta! Le diría que continúe con esa berraquera, con esas ganas de conquistar el mundo y que todo va a llegar en su momento, como tiene que ser.

¿Qué proyectos vienen para este segundo semestre?

Empiezo las grabaciones de Quererlo todo, una novela que haré con Televisa. Soy la antagonista, me llamo Sabina. También seguiré con Vivo, estamos tratando de abrir más sucursales rápidamente, sigo con el tema de la granja Vivo Live Farm y tendré mucho trabajo con el tema de mi marca de implementos de gimnasio, con mi canal de YouTube y con mi plataforma de ejercicio.