'Self care tour' en La Gran Manzana

piel radiante, pelo perfecto, uñas siempre lindas y, en conjunto, belleza detallada de cabeza a pies. ¿Qué mejor lugar para hacer un self care sunday que la icónica Gran Manzana? Como he visto en muchos de sus stories por ahí, el ‘New York fever’ anda contagiando a más de uno y, obvio, no los iba a dejar sin este self care tour que le causaría envidia hasta a la mismísima Blair Waldorf (XOXO self care girl).

Para abrir como se debe, nos vemos en Warren Tricomi dentro del Plaza Hotel. Nuestro pelo no estará en mejores manos que en las de Sean James Decuers, estilista que ha trabajado en Victoria’s Secret Shows y en NYFW por más años de los que tengo yo. No solo es un experto en cuidar nuestro pelo, sino que su don de gentes hace esta experiencia inolvidable. Insider tip: su línea de champús es luxury y más que recomendada. ¿Cómo agendar cita? Busquen Warren Tricomi booking and thank me later.

Ahora que nuestro pelo está listo para cualquier situación (hasta para encontrarnos a un famoso por ahí), nuestra piel pide a gritos una desintoxicación de la polución neoyorquina, y Glowbar nos tiene la solución. Además de tener varios locales en la ciudad, este lugar es budget friendly y cada cita no dura más de 40 minutos. La dinámica es simple: 60 dólares, 35 minutos con una especialista en piel y más de 15 tratamientos disponibles durante tu sesión. No hay mejor lugar para un ‘skin SOS’, se los digo por experiencia. La experiencia más memorable en este lugar fue haber visto a mi papá (todo un caballero, un señor viviendo su mejor vida a los 65) con pepinos en los ojos y una mascarilla como toda una diva antes de mi grado —el poder de la beauty revolution, diría yo.

Face done, hair done, nails? Undone. Sin importar cómo les guste la manicura, mis top recommendations en NYC siempre serán Chic Nails y Akiko Nails. Sus tratamientos y manicura perfectos han causado milagros hasta en mis propias uñas, porque verlas quebradas y delgadas como un papel es cosa del pasado. Fun fact: Chic Nails es el lugar perfecto para diseños únicos, o si no que se los diga Cardi B, ya que es su go to place cada vez que visita la ciudad. El inside scoop es hacerse Aprex extensions: una alternativa mejor que las acrílicas, pero igual de hermosas y duraderas.

Terminando el self care route, unos buenos productos que nos hagan sentir como un lujo son una necesidad más que un gasto. Las dejo en nuestra última parada: Lush Cosmetics. Una marca británica, sostenible, y 100 por ciento orgánica famosa por sus bath bombs y sus shower jellies. Acá encontrarán todo lo que necesitan para mantener la vigencia de nuestro beauty routine y, once in for all, ser constantes en el cuidado de nuestra piel.

Y, por hoy, the city of dreams se despide, recordándoles una vez más que la belleza no se adquiere, sino se irradia. Invertir en nosotras no solo es amor propio, sino amor por todo lo que nos hace sentir bien. Stay healthy, stay amazing, y espero despierten su supermodelo interna con estos lugares top. Necesitamos recargar energías antes de la mudanza en agosto. ¡Chau!