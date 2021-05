Juliette Pardau ¡fascinante!

Cuando hablas con Juliette Pardau (Venezuela, 1986) tienes la sensación de que es una amiga de toda la vida y entiendes el por qué de su éxito como actriz. Tiene mucho mérito no sólo que lleve más de 14 años dedicada al mundo de la televisión y del cine, sino también al de la cultura y el periodismo. Además de su sentido del humor, su inteligencia, su pasión por la belleza real y también la alegría con la que vive su día a día (y no sólo en el mundo de la interpretación) y en sus papeles, te enganchan desde el principio. Y es que para ella, además de su profesión como comunicadora social, y haber sido una destacada locutora y productora de radio en su país, es actriz por encima de todo, una pasión innata que descubrió cuando apenas era una niña. En estos últimos años, no ha dejado de trabajar, tanto en la televisión como en el teatro. Y es que a Juliette le han llegado un sinfín de oportunidades que ha sabido aprovechar. Y ahora vive su momento más dulce a nivel personal y profesional con el éxito conseguido con su personaje de Dany en Pa´ quererte. Hablamos con ella y nos reveló sus inquietudes, sus nuevos proyectos, sus sueños y por primera vez se refirió al amor: está enamorada del guapo actor Julián Román.

¿Cómo terminaste viviendo en Colombia?

Mi llegada a Colombia es una de esas casualidades maravillosas de la vida. Vine de visita, me inscribí en un taller de teatro en un grupo llamado La Maldita Vanidad y me enamoré perdidamente de la calidad del trabajo actoral en Colombia. Conocía por supuesto todas las series que llegaban a Venezuela, pero no me imaginé que la movida teatral fuera tan contundente. Para ese momento, la situación política en mi país era muy incierta, los medios audiovisuales estaban atravesando una crisis muy fuerte, y soy fiel creyente de que nada ocurre por casualidad. Que estuviera aquí, justo en el momento en el que, luego de un año muy productivo, nada laboralmente me ataba a regresar, lo leí como un mensaje divino. Sentí que era el momento de salir de mi zona de confort y asumir el reto de entrar en otro mercado.

¿Cómo han sido estos siete años gestando tu carrera?

Una oportunidad invaluable de crecer y conocer cuán valiente puedo ser. Apartando el hecho de dejar atrás el país donde nací, la familia y los afectos, en estos siete años aprendí más de mí, personal y profesionalmente, de lo que pudo enseñarme ninguna academia. Ese lugar riguroso desde el que transformé mis capacidades para comunicarme y me aferré a las habilidades, sentía, me abrirían un espacio y fue definitivo para convencerme de que perder el miedo siempre será la mejor decisión.

Llegó ‘Pa’ quererte’ para impulsar aún más tu carrera...

Pa’ quererte es la prueba de que cuando hacemos lo que debemos hacer sin descanso, siempre recogeremos los frutos. Llegué a esa audición, como había llegado a cada una durante estos siete años, pero efectivamente algo había cambiado en mí, y es que había dejado de buscar “el proyecto que me cambiaría la vida”, porque mi vida ya había cambiado cuando tomé la determinación de hacer lo que me gusta. Me convencí de que ya lo había logrado. Y entonces pasó. Me gané este personaje entrañable y entendí qué significa eso de “soltar”.

¿Qué fue lo mejor de hacer este personaje?

Todo en ella fue maravilloso. Siempre le pedí a Dios la posibilidad de interpretar personajes que transformaran percepciones, que pusieran a la audiencia a pensar y tocaran corazones de alguna manera. Dany logró eso no solo con los televidentes, sino conmigo. Me puso a reflexionar sobre la familia, el amor y lo que somos capaces de apostar en nombre de quienes amamos.