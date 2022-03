Karin y Santiago ¡Padres por tercera vez!

Karin (30) encontró en el futbolista Santiago Arias (30) la estabilidad que tanto ansiaba, luego su bonita historia de amor se enriqueció con la llegada de su primer hijo, Thiago, que nació en el 2017, y, en el 2019, con el nacimiento de Lucca, su segundo bebé, y ahora están a dos meses de convertirse en padres de nuevo. Y Santiago encontró en ella a una mujer positiva, vivaz, incansable, que lo motiva y es la mejor madre que pudo haber imaginado para sus hijos. Lo más bonito es que ellos viven un amor real, ese que se construye todos los días, se alimenta de momentos buenos y malos, de luces y de sombras, pero en el que siempre prima el bienestar de ambos y el hacerse felices mutuamente.

Se nota que la pasión está viva entre ellos, que hay amor verdadero y que tras nueve años juntos, hoy se aman más que antes, pues han estado en las buenas y en la malas disfrutando un amor que construyen a diario. Así viven la dulce espera de su tercer hijo.

Karin Jiménez

¿Cómo y cuándo te enteraste de que estabas esperando este tercer bebé?

Como a las dos semanas de retraso. Yo decía “no puede ser, no creo, no creo”… Como que no lo sentía. Justo me compré dos pruebas y utilicé una y con esa bastó. Fue superpositiva. La verdad es que lo recibimos muy bien con Santi. Creo que el segundo hijo fue un poco más fuerte porque con Thiago fue muy planeado, lo buscamos muchísimo, duramos año y medio buscándolo, y en el segundo embarazo estaba dando pecho, mi hijo mayor estaba muy chiquito y yo estaba cien por ciento enfocada en él. Sentimos el miedo de “no lo preparamos, no lo planeamos”. Ahora estamos felices de ver a Thiago y a Luca hoy en día jugar juntos y ser los mejores amigos. Es un sueño.

¿Cómo fue el proceso para elegir el nombre del bebé? ¿Cuál es?

Aún no lo tenemos elegido. Estamos entre tres opciones: Marco, Milán y Martín. Un día nos gusta uno y al otro día otro.

¿Cómo ha sido este embarazo?

Con este tercer bebé tuve unos días muy malos, pero yo creo que también fue por una situación un poco más personal. Perdí a un gran amigo (Mauricio Leal) y eso me afectó un poco, porque antes de su muerte no sentí ningún tipo de náuseas, pero la partida de Mauro me partió el corazón.

¿Cómo ha sido dejar ir a Mauricio?

¡Uy, fue durísimo! La verdad es que me cayó de sorpresa. Era muy allegado a mí y además con el tema del embarazo tenía muchas cosas por hacer y tuve muy poco tiempo de hablar con mi gente. Solo sabía mi mamá y mi familia, que se enteraron cuando ya estaba avanzado. Me dio durísimo porque no le alcancé a contar a Mauro y él normalmente era el primero que se enteraba de todos los embarazos. Estuve unos meses muy ocupada y no pude hablar mucho con él… Pero, bueno, gracias a Dios pude verlo en septiembre que vine a Colombia, compartimos un montón. De hecho, él fue el último que me cortó el cabello. Salimos a comer, me acompañó a la feria Buró… Me quedo con esos momentos felices de verdad. Yo creo que él mismo me ha ayudado a sacar fuerza, porque ya hablo de él con tranquilidad. Ya no me quiebro.

¿Cómo vives el día a día en casa en esta dulce espera?

Afortunadamente, he tenido la ventaja que ya los dos niños están en el colegio. La jornada en España es bien larga, entran a las 9 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, entonces es buenísimo porque tengo tiempo para trabajar. Nosotros les damos el desayuno, almuerzan allí y les dan incluso merienda y la pasan felices. Los martes y jueves, Thiago va a fútbol también y eso me ha ayudado para tener tiempo para mí, para mi bebé que viene en camino, para mi esposo y para mí.

Santiago Arias

¿Cómo recuerdas el momento en el que te enteraste de que ibas a ser padre por tercera vez?

Bueno, fue otra sorpresa más, pero obviamente Karin y yo no nos estábamos cuidando, así que en cualquier momento podría salir una sorpresa. Creo que me cogió mejor este que el segundo, porque el segundo lo queríamos para más adelante, pero se adelantó un poco, unos añitos, y este la verdad pues lo tomamos bastante tranquilos. Obviamente es duro porque tres niños es bastante, pero contentos, aprovechando este momento del embarazo de Karin y esperando con ansias la llegada de nuestro pequeñín.

¿Emocionado por este regalo del cielo?

Me siento contento, ya con ganas de verlo, de conocerlo, de cargarlo, de seguir dando amor. Creo que es lo que más me importa y lo que me gusta hacer como padre.

¿Te quedaste con las ganas de tener una niña?

Sí, sí… Bueno, me quedé con las ganas de una niña. Obviamente hubiera sido lindo en este tercero haber tenido una niña, pero más que todo por haber sentido que era la diferencia entre niños y niñas, pero tengo ya mi niña, que es Karin. Al final, ella seguirá siendo siempre la niña, la consentida de la casa y nada… aprovechar al máximo este nuevo bebé que viene en camino, que obviamente lo vamos a amar como a los otros dos; esto va a ser repartido, aprovechar al máximo este momento…

¿Te gustaría tener un cuarto bebé?

Y tener un cuarto hijo lo veo bastante difícil, no lo creo. Por ahora no está en nuestros planes. Creo que ya tres son suficientes… Habrá que preguntarle a ella si quiere otro, pero yo creo que por ahora estamos bastante bien con los tres niños. Ya tendremos tiempo. Aún estamos jóvenes, ya miraremos en un futuro, pero creo que en este momento, pues no. No hay que cerrar las puertas porque no se sabe; aparte son bendiciones, pero como dije, creo que no queremos más. Así estaremos bastante bien.

¿Cómo ha sido tu paso por el Granada Club de Fútbol?

Mi paso por el Granada ha sido bueno, me ha ido bien, ha sido de bastantes altibajos; salí de una lesión bastante complicada, que fue la del tobillo justo jugando con la Selección, fueron casi 9 meses que estuve de baja, entonces cuando me recuperé me salió lo del Granada, dije que era un buen club para volver a empezar a jugar y retomar mi nivel. Obviamente, al principio, como en todos los casos que hay una lesión larga, es complicado volver, no es nada fácil por el tema de coger el ritmo, de coger confianza… pero, bueno, después de varios meses empecé a jugar y a tomar algunos minutos. Creo que eso me ayudó bastante bien justo hasta el momento que me lesiono contra el Atlético de Madrid, que es en diciembre, y bueno ahí me toca parar por otra lesión.