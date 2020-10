Valerie Domínguez ¡Sexi y fabulosa!

No es la primera vez que la bellísima Valerie posa en las páginas de ALÓ porque siempre nos sorprende con su desenvoltura y espontaneidad en cada reto que llega a su vida. Siempre aparece para demostrarnos su innegable capacidad de crear, reinventarse y saltar al éxito. La hemos visto en todas las facetas posibles: reina, actriz, empresaria, modelo… y ahora lo hace como presentadora de una de las apuestas más importantes que hace el Canal RCN al cambiar radicalmente la fórmula con la que entretiene a los colombianos. Según las directivas del canal, es la primera vez que en Colombia se implementa esta nueva estrategia que promete divertir, informar e involucrar a los televidentes en una apuesta donde la virtualidad juega un papel muy importante.

Si tuviéramos que usar un solo adjetivo para describir a Valerie, ‘multifacética’ sería el más indicado. Todos coinciden en afirmar que ‘Vale’ es una mujer que transmite buena onda y tranquilidad en cada cosa que hace, porque es muy disciplinada, se toma el tiempo para hacerlas con la misma rigurosidad con la que asume cada desafío y porque lo hace de la mejor forma posible. Es dueña de un cuerpazo de impacto, de una figura espectacular y saludable y un carisma arrollador que complementa su admirable personalidad. Adora mantenerse activa, hace yoga, medita, comparte con sus seguidores recetas deliciosas, saludables y fáciles de preparar. Las dos primeras semanas de confinamiento fueron difíciles para ella, pero con las herramientas que ha adquirido en su preparación espiritual durante años encontró un camino para darles forma a todas las ideas que rondaban en su mente creativa. Confiesa que hace muchos años no estaba tanto tiempo quieta en un solo lugar, y a pesar de tantas vicisitudes durante estos meses, aprendió cientos de lecciones que hoy la fortalecen; una de ellas, que su familia es su prioridad y hay que aprovecharla minuto a minuto. Después de meses de estar encerrada a causa de la pandemia, la Valerie soñadora, perseverante, alegre y pujante está más activa y decidida que nunca a darles rienda suelta a todos sus sueños. La cuarentena también le dio la oportunidad de seguir demostrando todo su talento y capacidades en diferentes actividades, como su nueva faceta de presentadora y la creación de su propia línea de ropa, además de la oportunidad de conocer a un hombre que le tiene el corazón henchido de amor.

mas parte de uno de los proyectos más importantes del Canal RCN. ¿De qué se trata y cuál será tu rol?

Sí, realmente es la apuesta más grande que RCN tiene este año para entretenimiento. Creo que llegó el momento de cambiar la manera como hemos visto el entretenimiento porque llevamos años viéndolo de la misma manera, en donde las presentadoras llegan, hacen su presentación y ya. En esta nueva apuesta, las presentadoras y los periodistas son más protagonistas; se pensó todo para entretener, pero también para informar, atravesar las pantallas y darle a la gente algo diferente y con una dosis de diversión y entretenimiento. Estará al aire durante las primeras semanas de noviembre y yo estaré más involucrada de lo que normalmente hace una presentadora, no solo llego a presentar, sino también a ser parte del entretenimiento. Somos un grupo espectacular en el que también estarán Cata Uribe, Sandra Bohórquez, Zahira Benavides y Ángela Tobón.

¿Hace cuánto empezaron con las grabaciones?

Llevamos muy poco, desde hace cerca de un mes, bajo todos los protocolos de bioseguridad. Me he tenido que hacer la prueba de covid casi todos los días.

¿Qué fue lo que más te atrapó de este proyecto?

Que hago parte de él; no solamente llego a presentar, a leer el teleprónter. Puedo llegarle a la gente de una manera muy linda y eso fue lo que más me movió. El canal le ha dedicado muchísimo a este proyecto, pensaron muy bien en este nuevo formato para que le llegue a la gente de la mejor manera. Creo que por todo lo que hemos pasado en los últimos meses, llegó la hora de ver las cosas de una manera diferente.







¿Y qué tal ha sido el trabajo con tus compañeras de set?

¡Superlindo! Todas son espectaculares. Yo no es que sea la más experta en presentación, pero, por ejemplo, Sandra que ya tiene tiempo ha sido muy linda, me ha dado muchos tips y entre todas nos hemos ayudado, entonces, ha sido muy chévere trabajar con todos.



¿Cuáles son tus expectativas con este proyecto?

Quiero que la gente nos abra las puertas de sus casas y disfruten todo lo que traemos, porque vienen además muchas secciones nuevas. Verán a los personajes de una manera diferente y los conocerán desde un punto de vista innovador. Hay algo también muy chévere en este proyecto y es que habrá una convergencia entre lo digital y la pantalla, y es muy interesante porque creo que vamos a lograr llegarles a todas las edades desde lo digital.

¿En qué estabas antes de que te llegara esta propuesta?

Venía de Los Ángeles y la cuarentena me cogió literalmente en el último vuelo que aterrizó en Bogotá antes de que cerraran los vuelos internacionales. Así que hice toda la cuarentena acá en Bogotá, los 14 días preventivos para luego poder estar con mi familia, pero en ese tiempo cerraron los vuelos nacionales, entonces no pude irme a Barranquilla a estar con ellos.

¿Cómo fueron los primeros días de confinamiento?

Si te digo la verdad, las dos primeras semanas fueron muy difíciles; estar lejos de tu familia, todos con la incertidumbre de lo que estaba pasando… La verdad, me sentía un poquito desesperada. Adicionalmente, en esos días mi mamá tuvo un problema médico y todos creíamos que era covid. Afortunadamente, no lo fue, pero yo estaba superpreocupada. Después de una introspección empecé a retomar el ejercicio en casa, me puse a cocinar, empecé como a distraerme con otras cosas, a dedicar tiempo para mí, con lo que me di cuenta de que había pasado mucho tiempo de mi vida en que no me dedicaba a mí.