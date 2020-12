THALÍA ¡Una reina indestronable!

Ad portas de los 50, la inigualable Thalía no para de sorprendernos y cautivarnos con ese espíritu envolvente y carismático. Su desenvoltura y sencillez al hablar revelan a una mujer soñadora y con la firmeza clara del próximo paso que dará. Detallista, rigurosa en su quehacer artístico y disciplinada en todos los aspectos de su vida. No improvisa, no hace nada sin antes probarlo de mil maneras. La virtualidad nos dio la oportunidad de tener una charla muy cercana en donde su gran sentido del humor rompió el hielo de inmediato. “Quiero que te pongas de pie para ver qué traes puesto de la cintura para abajo”, dijo. Quería corroborar que no estuviera en pijama, como lo confesó entre risas antes de iniciar con la entrevista. La música de Thalía se ha caracterizado por su extravagante originalidad e innovación. Es una mente creativa que está en constante evolución. Por eso, durante estos meses de confinamiento les dio rienda suelta a varios proyectos que materializó: su serie Latin Music Queens, la canción Tick Tock, junto a Sofía Reyes y Farina, que resultó de los seis episodios de este proyecto; el sencillo Ten cuidado, que interpretó junto a la colombiana Farina, con quien también compartió la canción Estoy soltera; el tema La luz, junto a uno de los líderes de la nueva generación, Myke Towers, y el volumen 2 de Viva Kids, su segundo disco para niños. ¡Imparable!



En Latin Music Queens compartiste con tus seguidores lo que se vive durante todo el proceso que lleva crear música junto a dos mujeres maravillosas y supertalentosas. ¿Qué fue lo más significativo para ti de este proyecto tan especial?

Yo tenía esta idea dándome vueltas, y definitivamente el matrimonio que hubo entre Facebook lanzando su nueva plataforma de Facebook Watch y entrar con Latin Music Queens fue lo más increíble que nos pudo pasar. Junto con Sofi y Fari estamos tan agradecidas con la gente, con nuestro público; son millones y millones de personas que han visto la serie. Cada capítulo pueden verlo desde mi perfil en Facebook y ahí están todos los episodios y la culminación, que es con la canción Tick Tock. Y es eso lo que quisimos mostrar: todo el proceso que hay detrás de una canción, detrás de la producción del video. Toda esa pasión y entrega vista desde la perspectiva de la mujer en la industria de la música, y eso lo hace distinto, potente e intenso.

El empoderamiento femenino es uno de los mensajes más contundentes en la serie y también en Tick Tock, la canción que resulta de todo este trabajo. ¿Cómo percibes que se mueve la industria de las exponentes femeninas en estos tiempos?

Increíble, porque lo que pasa hoy en la industria de la música para las intérpretes, para las cantautoras, para las productoras, es algo fantástico, porque si lo comparamos con otras décadas, tal vez había muchos más prejuicios y barreras. Hoy, gracias a las redes sociales y a las plataformas digitales podemos enviar a través de la música un mensaje tajante y contundente, y eso también hace que la gente se agrupe y se logré un público cautivo inmediato para ese mensaje, y eso lo hace tan fabuloso. El medio artístico hoy lo tenemos tan fácil, a comparación de otras épocas, y eso hay que aprovecharlo.

Ten cuidado es otra de las canciones que lanzaste durante la serie y en la que te vemos empoderada, sensual, muy moderna y hasta rapeando. ¿Qué fue lo nuevo que descubriste en tu quehacer como artista?

¡Guau!, tantas cosas. Esta serie me ha liberado en muchos aspectos, me ha acercado a otras generaciones, a otro fandom, a otros estilos, y eso es lo que hace mágico este proyecto porque estás viendo a tres cantantes distintas con sus distintos estilos y fandoms, pero al mismo tiempo, el final del resultado, es una hermandad, una unión y una vibración que se contagia con esta canción.

¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando conociste a Farina?

Yo de verdad que la amo. De veras que Farina es una persona que está en mi vida y que ya no quiero dejarla ir. Es una mujer que tiene mucho en común conmigo, somos muy tercas, muy testarudas, muy ‘piquis’, nos fijamos en todos los detalles, queremos estar en todo, y ahí ella y yo conectamos increíble porque tanto en los videos, los conceptos, los vestuarios, la interpretación y el mensaje que queremos dar somos muy claras. Además que nos divertimos mucho, tenemos un sentido del humor muy similar y me encanta poder crecer como intérprete y cantautora de la mano de nuevas generaciones, con sus mensajes, sus estilos… Me gusta aprender.

Te vemos desempeñando múltiples roles: mamá, esposa, ejecutiva, cantante, empresaria… ¿Cómo logras ser tan exitosa en todo lo que emprendes?

Qué lindo eso que dices. Creo que hacer las cosas desde un ángulo de honestidad, el ser uno mismo es lo que a la gente le vibra y lo que la gente siente. Las plataformas son muy auténticas, no puedes disfrazar algo, la gente lo percibe todo. Creo que al ver tu estilo de vida, tu forma de comunicarte, tu ejemplo día a día es cuando creas esa comunidad, ese lazo, esa unión, y para mí estas son oportunidad de sembrar un mensaje de positivismo, alentar a la gente de que pueden alcanzar sus sueños, de que pueden lograrlos, de que no están solos, de que el amor lo puede todo, la tenacidad, la entrega, y eso es lo que trato de hacer con mi música, con mis redes, con todo lo que yo hago.

Precisamente, uno de esos mensajes de positivismo y esperanza lo envías en La luz, una de tus más recientes canciones con Myke Towers. ¿Qué decirles a todas esas personas que viven tantos desafíos en estos tiempos tan difíciles?

Todos vamos en el mismo barco. Realmente, todos estamos pasando por lo mismo, sintiendo la misma ansiedad y el duelo de lo que fue nuestra vida antes de la pandemia, y creo que lo que hemos aprendido son dos cosas claves: una es simplificar nuestra vida y dejarnos de tonterías y de hacer las cosas más grandes de lo que son y aprovechar al máximo a las personas que amamos, los momentos tan lindos que la vida nos da, en el agradecimiento, en el tener una comunión con Dios, el estar en paz. También la música nos ha enseñado que puede sanarnos, que puede unirnos, puede liberarnos, y eso ha sido una herramienta tan importante para mí sanación a través de esta pandemia, el crear música sin parar, como La luz, con Myke Towers, que es llevar esa esperanza: aunque la luz se apague, seguimos, nos vamos a levantar. O el disco infantil Viva kids II. Para todos los niños y padres atrapados en la pandemia, aquí está para ustedes. O la canción Ten cuidado, con Farina, y la serie de Facebook para que la gente se entretenga y salga de la ansiedad.

Siempre estás creando y logras sorprender a tus seguidores con cada creación nueva que presentas. ¿Qué sigue?

Hay muchas sorpresas, muchas cosas que están acomodándose para que vean la luz y estén en las manos de mi público. Vienen muchas cosas que más adelante les contaré. Tenemos que seguir creando, seguir reinventándonos, viviendo el día, el momento, el ahora y cuidándonos. Hoy más que nunca. Me cuido yo y te cuido a ti.

A todas las lectoras de ALÓ…

Besitos a todas las mujeres de la revista ALÓ. Les mando muchos apapachos. Las amo.