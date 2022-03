El gran sueño cumplido de Caro Soto

Mirar el cielo y sentir rabia y estar en la tierra sin lograr asimilar lo ocurrido dice mucho de esta amorosa mujer de 36 años, quien se permitió ser fiel a sus sentimientos y vivir su propio duelo. Madre de dos niños: Violeta y Valentino, y esposa de Germán, logró trascender esa mirada de dolor y seguir adelante. Hoy, luego de recibir ayuda de guías espirituales, de hacer las paces con Dios y con la Virgen María, y gracias al amor y al apoyo de su familia, Carito es una explosión de júbilo y alegría, y justo cuando se atrevió a hacerlo, a aceptar los tiempos de Dios, fue cuando su vida empezó a fluir y ella misma empezó a forjar su propio hogar.

Inicias este nuevo año presentando tu libro. Cuéntanos sobre este proyecto tan bonito.

Arranco este año de una forma muy especial porque es algo que desde hace rato estábamos intentando terminar y lanzar, así que queríamos que fuera como el primer proyecto del año, un sueño que cumplimos en familia.

¿Cómo surgió esta idea?

La propuesta nos la hicieron hace aproximadamente dos años, la editorial nos contactó porque la noticia de todo lo que pasó con Sofi trascendió. En realidad, nos tomó un poco de tiempo el pensarlo si queríamos hacerlo o no porque no lo habíamos tenido en mente y la verdad era muy difícil para nosotros como familia volver a esos recuerdos, a cada detalle. Pero pensábamos que de pronto esta historia podría ayudar a muchas personas que estuvieran pasando por un momento duro en su vida al haber perdido a alguien y sentimos que podría ser parte de la misión que Sofí también nos dejó a nosotros como familia y por eso decidimos hacer el libro.

Este sueño también terminó siendo un proyecto social…

Sí, también tomamos la decisión desde el primer momento de que todo lo que recaudáramos del libro, las regalías, iban a ser destinadas a una fundación de niños. Por ese lado fue la motivación de hacerlo, de saber que íbamos a ser testimonio de vida para muchas personas que en este momento están pasando por un duelo.



¿Cómo fue ese proceso de sentarse a escribir, de recordar, de volver a sentir?

Fue superdifícil porque uno todos los días no está en la actitud de querer recordar cosas difíciles y momentos duros, entonces fue un proceso largo. La pandemia nos ayudó muchísimo porque tuvimos más tiempo para hacerlo. Cada uno de nosotros tiene un hogar y una familia, entonces pues no es chévere todos los días uno estar en esa actitud de tristeza y melancolía cuando uno empieza a recordar cada momento, así que nos tomamos cada uno su tiempo, los tres lo hicimos por separado y ya después miramos cómo uníamos toda la historia para que quedara con sentido y acorde. No fue fácil, fue un esfuerzo grandísimo el que todos tuvimos que hacer para poder escribir cada detalle.

¿Qué fue lo que más te costó?

Lo que más me costó fue recordar el momento en que me llamaron a darme la noticia del accidente. Ese fue el momento más difícil porque desde ese instante mi vida cambió, cuando recibí la llamada de mi mamá superdesesperada a contarme lo que había sucedido sin darme tantos detalles y saber que estaban tan lejos, en continentes diferentes, y que no podía estar yo allí al lado de ella en ese instante. Eso fue lo más duro y lo más difícil porque ese fue el segundo donde la vida nos cambió y se partió. Eso fue lo más duro… Y, pues, en realidad el capítulo –siento yo– más duro del libro lo escribe el esposo de mi mamá, que es el que cuenta exactamente cómo fue todo el accidente.

¿Cuál crees que es el camino para superar un tema tan difícil?

Bueno, me encanta esa pregunta porque muchas personas creen que hay un manual y algunas reglas para superar un duelo, y eso no es así. Y por eso me encanta también el libro, porque en medio de todo da una historia de vida. Se van dando simplemente como esos rayitos de luz que a cada uno de nosotros nos ha ayudado también a continuar, a seguir en pie, entonces siento que son diferentes momentos y situaciones que de pronto uno como ser humano, según como ve la vida, puede optar por realizar, y que obviamente te puede funcionar y servir para ir superando un poco el duelo. Igual yo siento que una pérdida de estas no se supera, porque no hay un solo día en que uno no piense en ese ser querido que ya no está, que se fue, pero es aprender a vivir sin esa persona físicamente.

¿Cómo hiciste la paces con Dios?

Me alejé mucho de Dios por un tiempo. Estaba ofendida, estaba brava con Dios. Luego mi familia me ayuda a retomar esa cercanía, a unirme a Él y a la Virgen. Fue un camino duro por ese lado, pero lo fui logrando. También, por ejemplo, yo me sentía muy bien cuando iba a visitar a niños de diferentes fundaciones porque Sofía era una niña a la que le encantaban los niños, entonces empecé a hacer cosas que sabía que de pronto a ella le agradaría, le hubieran gustado. Así empecé a ir a fundaciones de niños, a ayudar un poco allí. Eso también me ayudó muchísimo porque empiezas a sentir que definitivamente vale la pena continuar y que si estás en este mundo aún es porque tienes una misión.

¿En este momento cómo es tu relación con Sofi?

Bueno, yo a mi hermanita aprendí a sentirla aunque no esté físicamente, entonces yo con ella hablo todos los días. No hay un solo día en el que yo no hable con ella. Intento tener mi espacio, si voy en el carro sola, cuando estoy en algún momento en mi casa sola hablo con ella, si tengo un proyecto pendiente también se lo cuento a ella.

¿Sueñas con ella?

Afortunadamente también he podido verla en sueños… Siento que también se me manifiesta muchísimo a través de números, de los números de ella, que son el día de su nacimiento, agosto 23. Fue el mismo día en que nació precisamente mi hija Violeta, y sentí que ese había sido un regalo de Sofía porque queríamos nuevamente una niña en la familia, y pues que nazca exactamente el día en que Sofía nació sentimos que ella era quien nos había ayudado para que se diera el nacimiento de mi hija Violeta. La verdad es que no la olvido ni un solo día. Intento hablar con ella todos los días cuando tengo ese espacio libre.