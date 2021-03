Carolina Cuervo, ¡remasterizada!

Continúas con tu rol como dramaturga, esta vez con la obra ‘Idiota’, del Teatro Nacional. ¿Cómo te sientes en esta faceta de tu carrera?

Muy feliz, antes de Idiota ya había estrenado cuatro obras. Sí es la primera obra de mi autoría que se estrena en TN Digital. Escribir teatro es una de mis grandes pasiones.

¿Por qué deberíamos ver ‘Idiota’?

Primero, si quieren morirse de la risa, tienen que verla. Es una experiencia maravillosa ver a Milton Lopezarrubla interpretar a su payaso Polenta. Esta obra es un unipersonal de clown (payaso) y tiene una historia muy dulce y profunda, que habla de las preguntas que nos hacemos los seres humanos cuando entramos en crisis existenciales. Así, Polenta está cumpliendo 40 años, invita a sus amigos a una fiesta y no llega ninguno. Entonces se da cuenta de que, en realidad, está en la crisis de la mitad de la vida y se hace preguntas trascendentales.

¿Qué ha sido lo más enriquecedor de tu faceta como entrevistadora en tu espacio ‘La Cuervo Live’?

Ha sido un ejercicio muy enriquecedor desde muchos puntos de vista. Primero, fue mi catalizador mental durante la cuarentena cuando esta pandemia nos cayó encima. Me mantuvo activa y enfocada. Segundo, fue la manera de hacer las paces con las redes sociales… dejé de sufrirlas. No encontraba mi lugar en ellas y por eso entraba en choque continuo. Así que ‘La Cuervo Live’ fue el mejor conector entre mi esencia y una audiencia con intereses similares a los míos. He podido ser espontánea y tener el control del contenido. Me honra saber que este espacio es cada vez más fuerte.

En un momento de tu carrera decidiste explorar tu faceta como comediante. ¿Cómo ha sido la evolución de este aspecto en tu profesión?

La comedia es un universo complejo, pero, en contraposición, absolutamente maravilloso. Ha sido lo más valiente que he hecho hasta ahora porque requirió no solo aprender un lenguaje nuevo, un código nuevo, sino enfrentarse con la vulnerabilidad. Para hacer stand up comedy no solo necesitas un ego que te permita subirte a un escenario, también necesitas una enorme humildad para asimilar los fracasos. Y de fracaso en fracaso —porque no hay de otra— es que descubres el inmenso poder de ese arte. Cuando por primera vez no fracasas sino que triunfas y escuchas las carcajadas potentes de tu público, ya no hay vuelta atrás. Es un deleite, es un éxtasis al que te vuelves adicto.

¿Cómo inició este 2021 para ti y en qué proyectos te veremos?

Inició por fortuna con buena salud y con mucho trabajo. Seguiré con ‘La Cuervo Live’ los jueves a las 9 p. m., que inicia su tercera temporada en febrero, y con ‘La Cuervo Inspira’ los miércoles a las 6 p. m. Por otro lado, estoy escribiendo un proyecto muy importante para mí, una serie para una plataforma que produciremos este año, y además cosas muy buenas para Boonet.co, nuestro escenario digital de películas y series que comenzará la conquista y la expansión en mercados internacionales.

El 2020 fue un año de desafíos para todos. ¿Cuál fue el más grande para ti?

Sobrevivir y mantener mi entorno en calma y en aceptación. La salud física es clave, pero la salud mental y emocional de mi familia fueron mi prioridad. No vivir en el miedo, sino en el día a día y en constante agradecimiento.

¿Cuál crees que ha sido tu reto más grande como actriz?

Dejar que mi trabajo hable por mí. La paciencia y no dejar de crear para encontrar una voz propia me han ayudado a construir una carrera más sólida. Pero eso, por supuesto, lo puedo decir ahora (risas)… Me costó mucho entenderlo porque siempre hay frustración en el camino de un artista.

Actualmente, los actores no reciben regalías por producciones que se repiten una y otra vez. ¿Cuál es tu postura frente a este tema y cuál tu propuesta?

En otros países del mundo los artistas viven de eso. Debería ser lo lógico. La propiedad intelectual es un derecho inalienable. Mi propuesta es simple: que nos devuelvan el derecho que nos quitaron y que todos ganemos de manera justa y democrática.

¿Cuál consideras que es tu estilo a la hora de vestirte?

Por ahora, pijamas y pantuflas (risas).

¿Dónde te sientes más cómoda: teatro, televisión, redes sociales?

Donde pueda hacer lo que me gusta.

Si pudieras elegir un actor y una actriz de Hollywood para grabar una escena escrita por ti, ¿quiénes serían?

Damian Lewis y Naomi Watts.

¿Cuál es el rasgo de la personalidad que menos te gusta en los demás?

Estoy en el proceso de aceptación de cada cosa y persona que aparece a mi alrededor. Sin embargo, la violencia en una persona, física, emocional o verbal, todavía me produce muchos escalofríos.

Eres una mujer muy espiritual, ¿qué haces para atraer la buena energía?

Tratar de que nada me quite la paz. Ese es un ejercicio muy complejo y que me tomará gran parte de mi vida.