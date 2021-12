Amparo Grisales ¡Indestronable!

“¿Sigue estando tan bonita como siempre?”, “¿Si se ve tan joven como en la TV?”, me interroga cada persona a la que le cuento sobre mi reciente conversación con Amparo Grisales. Sin embargo, ambas preguntas están mal enfocadas. Porque no es que la actriz manizaleña ‘siga’ tan bonita como siempre, la verdad es que mejora con los años… “Como el buen vino”. Esa expresión es sin duda aplicable a esta mujer, que me recibe en su apartamento para conversar y tomar onces, capuchino en leche de almendras y un croissant de almendras con chocolate, el menú elegido para compartir en esta fría tarde capitalina. Luce jeans oscuros, botas, saco cuello tortuga y estrena look: pelo más corto y en tono cobrizo, pintado y cortado por ella misma. Así redescubro a una mujer que admiro por su capacidad de reinventarse, por su disciplina férrea, por su importante trabajo espiritual y por ser capaz de domar a las fieras que buscan importunarla en sus redes sociales con comentarios sosos sobre su edad o sobre sus tratamientos de belleza, chistes que ya ni la inmutan, gracias a esa independencia de espíritu que la caracteriza desde siempre. “Eso se lo aprendí a mi mamá. Desde muy chiquita me enseñó a sentirme segura de mí misma, por eso nos motivó a estudiar arte dramático desde tan chiquitos”, dice.

Las arruguitas alrededor de los ojos y la boca no hacen más que añadir una dosis extra zen y de autoconfianza a la sensualidad que exuda su piel. “Yo me he cuidado toda la vida, como bien, me nutro y me hidrato la piel, pero el trote del maquillaje es muy bravo y es muy importante el mantener mis gestos, por eso es que adoro mis surcos y mis señas, pues les dan carácter a mis personajes”, asegura. Amparo está por encima de los clichés que estigmatizan a las estrellas de la TV por el paso del tiempo. “Las mujeres de mi generación hemos crecido con el mensaje omnipresente de que, llegada cierta edad, nos volveríamos automáticamente invisibles. Ahora tengo 65, y nada más lejos de la realidad”, comenta entre risas. Prueba de esto es que el próximo 23 de diciembre la veremos protagonizando El paseo 6, la película de Dago García en la que le dará vida a una sexi abuela que se pasea en biquini por las playas de San Andrés y que deja sin aliento a los amiguitos adolescentes de su nieta que están de excursión.

¿El rodaje de El Paseo 6 sucedió tal y como estaba planeado debido a la pandemia?

A decir verdad, no mucho. Dago García, el productor, es adorado y es amigo mío, por lo que siento la confianza de decirle lo que pienso en realidad. Se suponía que el rodaje de la película comenzaría en mayo de este año, y el ejercicio que hice para prepararme para interpretar a la perfección mi papel fue infinito. Y apenas me dijeron que las grabaciones iban a ser aplazadas para agosto, no dudé ni un segundo en ir a hablar con él.

¿Qué le dijiste?

Le dije que si no grabábamos la película en mayo, iba a mandar a la basura todo mi esfuerzo y dedicación de más de cuatro meses en el gimnasio. Y es que por casi medio año había estado trabajando muy duro en mi cuerpo, porque al ser la historia de una excursión de once, era obvio que iban a haber escenas en biquini y que yo iba a tener que lucir varios. El lema de la película, literal, era: “la suerte de la abuela, las de once la desean”, así que tenía que verme como toda una mamacita para personificar muy bien al personaje.

¿Qué te dijo Dago?

Estaba furioso (risas). Pero con un par de llamadas logró convencer al productor de Yo me llamo para retrasar un poco el rodaje del reality para darle el tiempo de rodar la película y que mi esfuerzo no se perdiera. Fueron seis semanas de trabajo en el set.

¡Muy consentida tú!

Consentida no; muy sabia. Dago planeaba grabar en agosto la película, pero con el cambio que pedí que hiciera, nos evitamos los huracanes, lluvias y tempestades de San Andrés en ese mes. Fuera de eso, ayudé a ahorrar mucho dinero, pues si por cosas del destino el clima no hubiera sido favorable, como suele ser en el mes de agosto en San Andrés, volver a reunir a todo el equipo habría sido un desgaste económico innecesario y muy doloroso para el canal.

¿Cómo fue el rodaje de la película?

Una locura completa. El primer día lloramos todos. La película la dirige Rodrigo Triana, un muy buen amigo mío, he hecho muchas cosas con él y se ha convertido en un director muy talentoso y habilidoso; es un berraco. La producción, por ejemplo, está muy bien cuidada y además cuenta con un supercasting, tiene un reparto increíble: John Alex Toro y Chichila Navia, por ejemplo, dos actores increíbles. Pasamos divino en esa isla tan divina que es San Andrés.

¿Qué tal el día a día con el resto del equipo?

Creo que lo más valioso de toda la experiencia fue volver a compartir con camarógrafos, maquilladores, productores e incluso gente de luces y demás. Volver a ver a todos trabajando por un mismo objetivo fue sumamente gratificante. Mi personaje de abuela es fantástico; yo me voy camuflada a la excursión de mi nieta para cuidarla…

Y además tú adoras San Andrés.

Yo amo San Andrés con mi corazón entero y gocé cada uno de los días de rodaje en sus playas divinas.

Cuéntanos sobre el accidente que tuviste, ¿cómo fue que te rompiste el radio?

Fue una escena de sadomasoquismo, en la que tenía que caminar casi como si fuera una supermodelo. Compartía la escena con un chico mexicano que estaba un poco nervioso por la escena, y luego de haberle dado una charla motivacional para subirle los ánimos, porque ese día traía el ánimo por el piso, fue que me tropecé y me lastimé el brazo. Fueron 20 minutos los que estuve tendida en el suelo; le dije a todo el mundo que no me tocara y empecé a respirar, respirar con el dolor más impresionante que he sentido en mi vida…