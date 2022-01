El nombre de Alejandra Azcárate despierta todo tipo de pasiones. El foco siempre está puesto sobre ella; cuenta con un magnetismo bien cimentado en su indiscutible inteligencia. Su figura es imponente, su mirada intimida y detrás de esa voz ronca está una mujer dulce, amorosa y leal a la cual pocos conocen a fondo porque es enigmática y hermética.Su talento y versatilidad la han convertido en una de las figuras más potentes de la industria del entretenimiento latinoamericano. Los resultados de audiencia de su serie en Netflix así lo demuestran y aquí está, como siempre, de frente.

¿De dónde surgió el formato de ‘La Azcárate de frente’?

Nació en una noche de desvelo. Al día siguiente comencé a estructurar la idea porque la tenía fresca en mi mente y a partir de ahí me concentré con rigor a darle forma para sacar el proyecto adelante.

¿Cómo así que duraste 4 años trabajándole a la idea y que en Netflix no te querían parar bolas?

Así, tal cual. Durante 4 años toqué muchísimas puertas y la única palabra que oí sin cesar fue “NO”. Le invertí tiempo, esfuerzo y dinero yendo a Nueva York, México y Los Ángeles a vender mi propuesta y nada, no fluía. Llegué a pensar que yo era la única que le creía al formato y desistí. Cuando lo solté con la satisfacción de haberlo intentado todo, por fin apareció una luz de esperanza.

¿A qué le atribuyes el gran éxito que has tenido con este formato en Netflix, incluso en varios países?

A la autenticidad. Para mí, ahí está la magia. En los 4 episodios toco temas cotidianos, pero espinosos, un riesgo que pocos corren y que a mí, por el contrario, me encanta asumir. No le temo a expresar lo que pienso ni lo que siento, tengo suficiente apertura para establecer debates y no me tomo la vida tan en serio, así que esa mezcla al parecer es una pócima infalible.

Valoro el halago. No compito con nadie, solo disfruto vistiéndome para mí, para expresar quién soy y de paso para las envidiosas, que siempre son un aliciente. Como dice mi mamá: “La elegancia no se exhibe, se percibe”.

Logramos estas fotos de portada en una ciudad maravillosa, Madrid. Cuéntanos sobre tu relación con esta ciudad.

Yo con Madrid tenía una asignatura pendiente. Siempre quise vivir aquí, pero por múltiples razones, sobre todo de arraigo familiar y laboral, terminé enraizándome en Colombia. Ahora he tenido la oportunidad de venir por un buen tiempo a trabajar en España, a respirar un aire sin toxicidad y a rescatarme, porque pisé este lugar estando muy rota, así que aquí he logrado no solo pegar mis pedazos, sino descubrir aspectos que no reconocía en mí.

¿Cómo ha sido ese reencuentro contigo misma por las calles de Madrid?

He vuelto a sentir paz. He tenido extensos momentos de silencio, pero también me he abierto a conocer gente nueva y la sorpresa ha sido hermosa. Me he topado con personas valiosas, aportantes y divertidas que poco a poco me han ayudado a sanarme recuperando la alegría.

¿Qué te genera vivir como una desconocida en Europa?

Tranquilidad.

¿Qué ha sido lo más bonito de pasar esta temporada allí y poder hacer catarsis?

Superar la tusa que sentí frente al público. A lo largo de mi carrera siempre me he esforzado por intentar entretener a la gente. Mis formas han sido acertadas y desacertadas, pero transparentes siempre, incluso a pesar de mis múltiples errores. Constatar cómo tantos me señalaron sin el menor conocimiento de los hechos, poniendo en tela de juicio mi honestidad, fue devastador.

¿Se paga un precio muy alto por ser personaje público?

Sí, y hoy entiendo que ese precio es directamente proporcional al nivel de éxito que se haya logrado.

¿Crees que te pasaron cuenta de cobro por tu humor sarcástico o tu burla frente a la realidad colectiva?

Claro que sí, fue evidente. Pertenecemos a una cultura en la que la mujer no debe tocar ciertos temas, confrontar o salirse de los parámetros establecidos. Yo no pertenezco a ese grupo y eso genera tanto admiración como rechazo. Yo me burlo de todo, de todos y sobre todo de mí misma. En mi alma jamás ha estado la intención de herir a alguien, lo cual no me exime de nefastos resultados, pero eso no era motivo suficiente para que hubieran intentado destruir mi célula más íntima, que es mi familia.

¿Cómo ha sido para ti vivir esta pesadilla, teniendo en cuenta la forma en la que se ha tergiversado la información?

Muy, muy duro, se la pongo a cualquiera. Sentirse uno repudiado como un criminal sin tener nada que ver en lo sucedido es difícil hasta de describir. Al principio me invadió la ira, peleé con Dios porque sentí que era una miserable injusticia suya, odié a mucha gente, colegas que se regocijaron acabándome, conocidos y desconocidos que nos juzgaron sin el menor fundamento y me sumergí en una tristeza profunda. Me enfermé física y mentalmente, no volví a hablar, mi alma se encogió. Ver a mis papás y a mi hermano sufriendo por nosotros me rompió por dentro. Sentí que me mataron la alegría y la creatividad, todo a mi alrededor se apagó.

¿En qué va el proceso de tu esposo?

Mi esposo no tiene ningún proceso abierto, jamás ha sido sujeto procesal. La audiencia de los verdaderos implicados será muy pronto, al parecer en febrero, a pesar de los dos intentos que han hecho por aplazarla, y estoy segura de que ese día por fin se sabrá la verdad. De hecho, el piloto ya nos mandó decir a través de su abogado que quería pedirnos perdón. Miguel le respondió con una nobleza que admiro. Yo, por mi parte, aún no le he podido contestar.

Ahora te vemos recuperada, más serena, ¿a qué le atribuyes este nuevo estado?

A Dios. Pasé de pelear con Él a arrodillarme a sus pies para pedirle que me enseñara lo que debía aprender. Comencé a agradecerle la experiencia hasta que lentamente pude levantar de nuevo la mirada.

¿Tus amigos te apoyaron o te abandonaron?

Los verdaderos no me desampararon ni un día. De hecho, fueron un soporte invaluable. Los que se alejaron nunca lo fueron, así que, bien idos.

Después de toda esta historia, hoy estás triunfando de nuevo y con más brillo que antes. Eres imbatible, Netflix, el podcast, nuevas campañas publicitarias, tu propia línea de carteras, una próxima novela, viajes, en fin… ¿Has vuelto a reírte?

Sí, aquí en Madrid he vuelto a reírme. De hecho, antier me salió una carcajada de repente y de inmediato miré al cielo y agradecí.

Actualmente te estás disfrutando cada día como si fuera el último.

Claro. Ahora soy más consciente de que en efecto puede serlo.

¿Qué piensas del miedo?

Cuando nos dejamos amedrentar por él, aniquila. Si lo ponemos por delante y lo asumimos, es sin duda la fuerza creativa más poderosa que existe.

¿Qué sientes hoy por tus seguidores?

Gratitud. Cada mensaje de aliento, de solidaridad, de apoyo que me han hecho llegar me ha reconfortado. Cada vez que me paran incluso aquí en las calles de Madrid y me hablan con cariño deseándome buena suerte en mi camino a pesar de la adversidad, me conmuevo. Hay mucha gente por la que vale la pena seguir trabajando, personas que valoran y le dan sentido a lo que hago.

¿Y qué les dices a tus detractores?

Que ojalá sanen su corazón de ese odio que a mí no me pertenece, sino a ellos, porque la perversidad es retroactiva.

¿Te consideras una mujer fuerte?

No. Ya no soy una mujer fuerte, sino una mujer fortalecida, y eso es muy dignificante.

¿Con qué frase cerrarías esta entrevista?

Esta soy yo.