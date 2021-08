5 lugares imperdibles en Nueva York

Por. Valentina Patarroyo



No iremos a ningún lugar basic. ¿No les pasa que van a un sitio y se sienten demasiado como un turista? Parar a tomar foto hasta de la calle nos delata, pero esta vez les mostraré 5 lugares imperdibles este verano donde encontrarán a los NY locals y tendrán una experiencia inolvidable.Para los amantes del arte, les tengo una alternativa para el MET- por más que ame este museo las filas son eternas y honestly las experiencias interactivas son mejores-. En Pier 36 encontrarán una joya artística: la experiencia interactiva de Vincent Van Gogh en NYC. Aparte de ser un lugar extra instagrammable, la belleza de toda la exposición es un santuario extraordinario para disfrutar del arte de una manera diferente: la música, las luces, y el ambiente crean un mundo donde uno es parte de la obra, no solo la admira de lejos. Anyways, solo vayan y me lo agradecerán.

Ahora, hablando de experiencias no podemos dejar la comida a un lado. Little Italy es hermoso, y sus millones de restaurantes crean un vibe italiano divino, aunque si están buscando la verdadera experiencia italiana, les tengo el lugar. Se trata de Emilio 's Ballato, una joya escondida cerca de Soho amada por celebridades como Rhianna. La comida es deli, hacen la pasta a diario, pero el inside scoop es que si van pidan una mesa atrás, en la terraza. Este lugar solo lo conocen quienes son amigos del dueño original, y lo más increíble de todo es que pasarán por la cocina para llegar a este lugar VIP. ¿Se puede poner más italiano que esto? Creanme que no- fuí con mis amigos del colegio después de prom y no he comido mejor pasta desde entonces. ¡Buon appetito!

Y ya que estamos de viaje, ¿Por qué no irnos de shopping spree? Si buscan guías de shopping de NY, obvio encontrarán 5th avenue y Soho, pero casi nunca- osea NUNCA- escuchamos de un mall que queda justo al frente de Central Park y tiene todas los essentials: Sephora, H&M, Cole Haan, y muchas más. Para ahorrarnos caminatas eternas, vayan a esta belleza de mall y disfruten también de una arquitectura moderna e imponente como la de cualquier rascacielos de NYC. Pro tip- la famosa Trump Tower está al lado y el banana pudding imperdible de Magnolia Bakery también. Top 2 shopping malls en NY: Shops at Colombus circle y obvio, el World Trade Center que si se quedan por los lados de Times Square (como todo turista), les quedará bien lejos.

¡El icónico Central Park! Imperdible, obvio- pero ahorrense el tour en bicicleta o en caballo, so last century-. En términos de parques y actividades nuevas que hacer, Bryant Park se lleva el trofeo de lejos. Con clases grupales de Yoga, propuestas gastronómicas, un carrusel, y hasta una zona exclusiva de lectura, si o si encontrarán mucho por hacer en este parque sin terminar perdidos en Central Park y tener que buscar un taxi que los lleve de vuelta a su hotel por más de 30 dólares. (Me ha pasado, por eso lo digo- puntos extra si son los únicos de su familia que hablan inglés perfecto y a los 12 años se tienen que pelear con el taxista de Pakistán que no habla inglés como te lo enseñaron en el colegio-.)

Finalmente, si quieren stunning views del Hudson River, no es necesario que se pierdan yendo hasta Brooklyn o hasta la isla del Statue of Liberty. Otra joya escondida es Little Island, una “pequeña isla” que abrió hace poco en Pier 55 y donde no solo van a tener una vista divina pero van a poder explorar sus restaurantes y cócteles de verano para entrar 100% en el mood. Overall, es una actividad chevere y diferente donde desde adultos hasta niños encuentran algo que hacer sin sentirse aburridos o desesperados por el calor. ¡Puntos extra si se pasan por Greenwich Village después y visitan NYU!