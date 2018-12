¿Qué te dice el Ugaróscopo para el 2019?

El 2019 va a ser un año de muchos cambios. Se inicia un ciclo de crecimiento y de conexiones con la energía de los planetas que harán surgir inquietudes del destino en el amor, la suerte, y sobre todo en el dinero, aspecto en el cual se cambiarán comportamientos menos anacrónicos y más coherentes con la nueva era. Pero, ¿qué te deparará el futuro según tu signo? Aquí lo puedes averiguar.

ACUARIO

Del 20 de enero al 19 de febrero

Con el dinero no tendrás problemas en el 2019, pero sigues subestimando los pequeños detalles en el amor. Quedarte sin datos los primeros días de un nuevo amor es como cortar la comunicación entre la Luna y Júpiter, y esto determinará tu futuro amoroso durante todo 2019. Recarga tu celular dónde y cuándo sea desde BBVA móvil porque o si no otro la va a llamar.

PISCIS

Del 20 de febrero al 20 de marzo

Otro año que se va y tu frase favorita sigue siendo “no tengo tiempo”. Pagaste otra vez la suscripción nueva del gimnasio, pero nunca fuiste por falta de tiempo. ¡Ah! Pero aún sigues yendo al banco a hacer fila por gusto. Sé coherente Piscis, descarga BBVA móvil y olvídate de ir al banco. Mejor enfócate en el gimnasio porque en tu futuro se ven unos kilos de más.

ARIES

Del 21 de marzo al 20 de abril

El tema de tu mala memoria seguirá afectándote. Se ven muchas filas sin final feliz porque sigues olvidando tu billetera en casa cuando estás a una persona de pagar el mercado y te das cuenta que no tienes la tarjeta, o cuando te habían empacado un pastel y no llevaste la plata. Mejor paga con tu celular desde BBVA Wallet porque tu celular nunca lo olvidas. Velas moradas.



TAURO

Del 21 de abril al 20 de mayo

Saturno empieza el 2019 en tu zona de crecimiento, y eso incluye el crecimiento de tus gastos. Si así como lees este horóscopo buscando respuesta del amor, leyeras tus extractos, empezarías a guardar una parte de lo que ganas en un CDT online para no gastarlo todo y más bien rentabilizarlo. En el amor no hay mucho que decirte, pero por favor, ahorra Tauro, ahorra.



GÉMINIS

Del 21 de mayo al 21 de junio

Este 2018 fuiste aventurero y conociste lugares increíbles, pero en 2019 debes ahorrar antes de viajar. Se ve un fondo de inversión online en tu futuro, para que en vez de endeudarte hasta 2022, pongas a producir ese dinero para tus próximos viajes. La confianza en ti es buena Géminis, pero no te aventures con tus finanzas como los millennials que ves en Instagram.

CÁNCER

Del 22 de junio al 22 de julio

¡Ay Cáncer! Llegó el momento de pagarle a tu amigo. El año pasado tenías la excusa de no llevarle la plata porque vivías lejos y hasta los astros saben que no interrumpes tus videojuegos para salir, pero ahora solo tienes que transferir desde el celular. El karma no perdona, así que transfiere lo que debes y deja atrás esas energías negativas.



LEO

Del 23 de julio al 23 de agosto

Cuando Mercurio está retrógrado, las cosas se empiezan a dañar. Se ve un recibo del técnico por el calentador dañado y una factura de una batería nueva para el carro. No molestes a tus amigos cada vez que Mercurio ataca, más bien adelanta una parte de tu sueldo. Desde BBVA móvil puedes hacerlo y así no espantas a tus amigos pidiéndoles prestado.



VIRGO

Del 24 de agosto al 23 de septiembre

Sabes muy bien que el 2018 fue un año difícil para ti, pero este diciembre llegará un dinero extra que no es una recompensa, sino una prueba de los astros para ver si puedes ser precavido. Ahorrarlo sabiamente en un CDT es la forma de pasar esa prueba y tendrás tu recompensa al final del año. Raíz de regaliz para el autocontrol.



LIBRA

Del 24 de septiembre al 22 de octubre

Superar el pasado es difícil, pero has demostrado que sí se puede. Como cuando entendiste que calentar el motor de tu carro es de los 80´s, o cuando dejaste de creer en las cadenas de WhatsApp. Que olvides a tu ex aún no es un ejemplo, pero al menos complace a los astros dejando en el pasado la ida al banco. Si empiezas a usar BBVA móvil, te quedará tiempo libre para que olvides a tu ex. Ojo, nada de muñecos vudús.

ESCORPIO

Del 23 de octubre al 22 de noviembre

Otro año más sin aprovechar oportunidades, como ese televisor en oferta, los tiquetes en Black Friday y ese celular que pensaste que no podías comprar. La confianza en ti la puedes tratar con velas azules, pero las ofertas online las puedes aprovechar usando el nuevo código de seguridad que tiene tu tarjeta débito BBVA. Ya no necesitas tarjeta de crédito para pagar. Aprovecha, aprovecha.



SAGITARIO

Del 23 de noviembre al 21 de diciembre

La luna nueva dice que es hora de cumplir el más importante de tus sueños, ese que llevas aplazando por años. Solo debes empezar a invertir en él, y no precisamente con energía y tiempo sino de meter tu dinero en un fondo de inversión online. Deja de gastar todos los meses en zapatos, ropa y rumba. El universo te está esperando, pero esa oportunidad de negocio no tiene la paciencia del universo. ¡El momento es ya!



CAPRICORNIO

Del 22 de diciembre al 19 de enero

En 2019 tu frase debe ser “lo que tengo es para usarlo”. Hay muchos puntos que podrían ser cosas que disfrutarías, como una hamburguesa o descuentos, pero sigues prefiriendo pagar con dinero cuando puedes aprovechar lo que el universo te da. Si acumulas puntos BBVA, paga con ellos, Capricornio. La fortuna te sonríe y tu dinero se queda contigo.