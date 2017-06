10 mandamientos del seductor para rendirte a sus encantos

1. Disfruta el momento

Para convertirte en la adicción de las mujeres tienes que ser como el sol: no esperes que otro planeta te dé calor: genéralo tú. Desarrolla la capacidad de autoestimularte y, antes o después, otros caerán en tu órbita. Para llevar a estados maravillosos a las mujeres de tu vida, primero debes adquirir la capacidad de producir endorfinas en tu propio cerebro.

2. Impón tu presencia

Las mujeres reconocen a un ganador antes de que este abra la boca. Por eso, tu voz, tus movimientos, tu postura, cada una de tus células debe expresar que el mejor lugar del mundo está aquí y ahora. Como diría Einstein: ‘El punto más sexi del tejido espacio-tiempo es el que llenas tú’.



via GIPHY 3. Tócala

La ausencia de contacto durante la interacción convierte la transición hacia lo sexual en un cambio brusco y violento. Cosa que, en el mejor de los casos, puede poner a tu chica a la defensiva y cortarle total o parcialmente el rollo. En el peor de los casos te hará sentir un inexperto.

4. Créetelo

¿Has oído hablar de la ley de la realidad dominante? Sencillamente enuncia que cuando dos o más personas interactúan, aquella con las creencias más firmes y una capacidad superior para comunicarlas tiende a arrastrar a las otras hacia su realidad.

5. Habla desde ti

Más que de otra cosa, las mujeres se alimentan de emociones. Y, salvo que aprendas a comunicarte desde el corazón, no vas a llegarle a ninguna de ellas. Según Ross Jeffries, precursor mundial de la seducción científica, las mujeres nos ven a través de sus propias emociones. Por eso, lo guapo, inteligente, divertido o maravilloso que seas cuenta muy poco si no eres capaz de crear una poderosa conexión emocional con ella.

6. Explota sus méritos

Hemos aprendido que cuando alguien te regala algo está intentando sacarte algo o lo que te ofrece no es valioso. O ambos. En el caso de la mayor fantasía femenina ocurre exactamente lo mismo. Para ella, dar con un verdadero 'ganador ganado' es tan inusual como ganarse la lotería. Pese a ello, una inmensa proporción de hombres se empeña en seguir usando una estrategia de seducción muy similar a esta. Su actitud es la de ‘Felicitaciones, te ha tocado un ganador, solo debes darle tu número de teléfono y si es posible besarme, y podrás recoger tu premio’.

7. Escala o siembra

Hay cazadores que acechan a sus presas para emboscarlas cuando menos lo esperan, otros las arrollan, están los que las asedian hasta dejarlas sin aliento, y no faltan los que tejen trampas de las que sus víctimas no pueden escapar. Pero tú no vas a ser uno de ellos. Tú vas a ir más allá. Te vas a dejar de cacerías y te vas a convertir en un agricultor. Cuando puedas recolectar, lo harás. Cuando no, te dedicarás a sembrar. Así de simple. ¿Por qué? Porque en la vida los ganadores no cazan. Cultivan. En la práctica, esto quiere decir que siempre que puedas vas a escalar. Y cuando no puedas escalar, te dedicarás a sembrar y a cuidar tu huerto.

8. Traduce a la mujer

Hombres y mujeres hablamos idiomas diferentes. Ellas son de Venus y nosotros de Marte. Sin embargo, han intentado convencernos de lo contrario durante años. Te cuento. La razón de que tú y yo –yo mucho más, probablemente– hayamos hecho tantas veces el idiota con las mujeres se llama psicología de la tabula rasa. La verdad es que ellas no suelen hablar como nosotros. Si quieren algo, rara vez lo piden de forma directa. Y esto que suele ser válido en general, lo es especialmente a la hora de ligar. Por eso, la principal capacidad que puede tener un seductor es la de traducir aquello que hacen o dicen en necesidades que expresan deseos claros y concisos.

9. ¿Que eres el que más sobresale de un grupo, pero no el más conquistador?

Destacas del resto, demuestras sentido del humor, una inteligencia y un carisma completamente salvajes. Los otros chicos del grupo parecen ovejas sedadas a tu lado. Por si fuera poco, llevas un tiempo yendo al gimnasio, y eso se nota. También eres, con diferencia, el que mejor viste. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes como si fueses uno más? ¿Por qué la chica que te gusta le hace más caso a otro que a ti? ¿No había quedado claro que tenías que ser de 'ganador' y ofrecer muestras de ello? Si te ha ocurrido algo similar, bienvenido al club. Es probable que hayas cometido el error de intentarlo demasiado. Tu exceso de pasión te ha llevado a convertirte en uno más.

10. Haz que no te importe

Este mandamiento tiene un problema. Ves que no dice: Haz como que te resbala, sino que afirma: Haz que te resbale. Lo que te está pidiendo es que de verdad te dé igual el resultado. La razón es muy simple: eres un 'ganador'. Los ganadores tienen opciones, y ellas lo saben.