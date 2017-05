“Estimula el glande de su pene y lo enloquecerás” Esperanza Gómez

Por: Johanna Muñoz

Con un corto y seductor vestido amarillo que resaltaba su espectacular figura, Esperanza Gómez, la actriz porno colombiana, nos contó sobre su nuevo proyecto: 'Esperanza a fondo', una serie de 15 capítulos de esta primera temporada, donde habla sin sensura de los temas más candentes en materia de sexo.

“En mi día a día fuera de la pornografía me doy cuenta que las mujeres no es que consuman mucho porno, pero las que saben quién es Esperanza Gómez, tienen muchísimas inquietudes acerca de la sexualidad, de los cuidados físicos y del estado mental en ciertas situaciones de una mujer”. (Vea tambien: 10 consejos de salud y belleza de la actriz porno Esperanza Gómez)

En este espacio, que se puede ver desde su canal de Youtube, no se habla desde el punto de vista de un médico o sexólogo, sino desde la práctica y la experiencia que tiene como actriz de cine para adultos. Gómez aclara todas las inquietudes que puedes tener en todo tipo de situaciones.

Le quisimos preguntar por una que de manera frecuente recibimos de nuestras usuarias y esto fue lo que nos respondió.

¿Cuáles son tus tips para hacer un buen sexo oral?

Creo que no existe una regla general para todos en el sexo oral, pero estimular la parte más sensible del pene, que es el glande, es muy importante. No todos disfrutamos el sexo de la misma manera, hay quienes les gusta más fuerte, otros más delicado. Lo importante es aprender a conocer qué sensación le genera más placer a tu pareja y enfocarte por ese lado.

"Aquí encontrarán un contenido pensado sólo para mujeres".

¿Alguna recomendación para dejarlo matado?

También puedes intentar hacer una succión con la punta de la lengua suave o un poco más profunda. Hay quienes disfrutan mucho de la penetración de garganta profunda. Si a tu pareja le gusta práctica con un banano y cuando ya te sientas experta trata de hacerlo a fondo. ¡Es delicioso! Y eso sí, trata de nunca utilizar los dientes, no hay nada peor y más fastidioso para un hombre que lo muerdas cuando le estás haciendo sexo oral. Y si tienes brackets, ni por nada del mundo intentes hacerlo, es muy complicado, así que trata de tener mucho cuidado porque una cortada puede ser fatal para la intimidad.