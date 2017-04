7 reglas para ser la mejor 'fuck buddy' y no morir en el intento

1. Es básico, fundamental, indispensable que exista atracción física entre ambos, de lo contrario será casi imposible encontrar el momento y la inspiración para un encuentro sexual satisfactorio.

2. Otro aspecto básico es que no haya una relación de fondo entre los dos, nada de novios o esposos. La base es que no existan compromisos para que ambos puedan soltarse al arte del placer.

3. Recuerda que no necesitas saber cómo estuvo su día, solo están compartiendo un momento que ambos disfrutan y con el que se sienten cómodos.

4. No envíes mensajes posteriores, no se escriban en su redes sociales, la idea es que no existan pruebas de que mantienen sexo.

5. No le cuentes a nadie sobre el tema. Es algo que debe quedar entre ustedes y nadie más.

6. Pero no todo es prohibido, por supuesto que pueden salir después a tomar algo en un bar y conversar con otros amigos, pero no deben comportarse como una pareja, ni mucho menos tener actitudes de celos si esa persona coquetea con otra.

7. Si estás en tu casa no permitas que se quede a dormir y si es en la suya no lo hagas. Este tipo de intimidad puede despertar sentimientos que no vienen al caso entre ustedes.