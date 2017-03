La primera cita, pero no la última

Algunas mujeres invierten horas decidiendo el vestuario para una primera cita, pensando en el lugar ideal y todos los detalles que anteceden el momento. Sin embargo existen muchos factores que debes tener en cuenta para ayudarle al universo y a Cupido a hacer lo suyo. Lo más importante es que te relajes, agarra al toro por los cuernos y controlarte, porque la realidad es que no tienes nada qué temer.

Falta de higiene: cualquier amor muere a causa del mal olor. Un reciente estudio de la Universidad de Western Sidney, Australia, determinó que la falta de aseo y el desaliño son consideradas las principales causas de la muerte del deseo, tanto en relaciones fugaces como en aquellas de larga data. Interrogatorios: una cosa es mostrar interés y otra, muy distinta, es someter al otro a una suerte de indagatoria policial. Lo ideal es que preguntes sin ser indiscreto; escucha más de lo que hables y trata de ser empático. No juzgues; no te gustaría que la otra persona lo haga contigo. Son dos mundos que recién se encuentran; déjalos fluir.

Menciones recurrentes a relaciones pasadas: ni hombres ni mujeres vemos con agrado que nos exhiban el catálogo de conquistas pasadas, relaciones amorosas o sexuales. Es lógico que con el tiempo cada quien vaya sabiendo de la vida anterior de su actual pareja, pero es de mal gusto hacer alarde de ellas, sea por inseguridad, para dar celos o por la razón que fuere.

si bien hoy en día es aceptado entre las nuevas generaciones pagar a medias -aún en la primera cita- , a las mujeres nos resulta muy atractivo que el hombre pague la cuenta en las primeras salidas. Lo ideal es, si el presupuesto es ajustado, invitar a un café o un helado pero la caballerosidad siempre es recibida con agrado.

Conductas descorteses: puede que el encuentro no haya sido justamente hollywoodense. Pero eso no habilita a la grosería. Sea en una salida romántica o laboral, hay cuestiones de formas que no deben perderse. Acompañar a la mujer hasta la puerta de su casa o a tomar un transporte seguro de regreso a casa es una de ellas.

Alardes: es bueno que te vaya bien con tus cosas, que ganes buen dinero y seas una persona deseada, sin embargo, eso no te habilita a hacer gala de todos tus logros para tratar de impresionar al otro o, peor aún, para hacerlo sentir menos. Puedes compartir tu bienestar sin necesidad de jactarte de nada. Seguridad, sí. Fanfarronería, no.