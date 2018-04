Sexionario 3.0

A

Alosexualidad: Es lo opuesto a ser asexual. Esta práctica habla de una persona que se siente atraída hacia personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales y de otros tipos.

B

Belfie: Una tendencia que celebridades como Kim Kardashian y Sofía Vergara impusieron. Se trata de hacerse una selfie del trasero, ya sea con lencería o sin ella, y subirla a las redes sociales. ¿Te animas a enviar este curioso retrato a tu pareja?

C

Coreorgasmo: Es la posibilidad de llegar al orgasmo mientras se practica algún deporte. La doctora Debby Herbenick en su libro The Coregasm Workout asegura que 20 minutos de ejercicio cardiovascular, seguidos de abdominales, podrían llevarnos al clímax. ¡Placer fitness! (Vea también: Ejercítate con pasión)

D

Dopplebanger: ¿Has tenido un amor platónico y sueles tener sueños eróticos con él (ella)? Pues este término sirve para denominar a las personas que tienen relaciones sexuales con alguien solo porque se parece a un amor platónico o al actor que siempre les ha gustado.

E

Efecto coolidge: Esto es lo que nos genera tener un nuevo compañero sexual: la adrenalina, la novedad, la emoción. Los promotores de esta práctica aseguran que al cambiar de pareja frecuentemente se reactiva el deseo en su máxima expresión.

F

Follodrama: ¡Un condón roto, un gas en medio de la faena o decir el nombre incorrecto! Son situaciones que tal vez muchos han vivido. Si no lo sabías, a estos momentos incómodos se les denomina: follodrama. ¿Te identificas? (Vea también: Reglas de oro para tener sexo)

G

Ghosting: ¿Alguna vez un compañero sexual desapareció rápidamente después del acto y no contestó tus llamadas o, lo que es peor, nunca te dio su número? Déjanos decirte que estuviste frente a un 'ghosting', término que tiene su origen en la palabra ghost (fantasma)

H

Heteroflexible: Esta expresión se usa para denominar a una persona con curiosidad sexual. También se les llama flexisexual o bicuriosos. Tienen orientación heterosexual, no se identifican como bisexuales, sin embargo, ocasionalmente sienten inclinación por experimentar relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo.





I

Indra: Posición sexual muy estimulante. El hombre se coloca sobre sus rodillas. La mujer, recostada bocarriba, coloca sus pies contra el torso de su compañero. El hombre se inclina hacia adelante para comprimir los muslos de la mujer contra su pecho. (Vea también: Mujeres y hombres tenemos las mismas fantasías sexuales)

J

Juguetes comestibles: ¡Son una tendencia en aumento! Especialmente la ropa interior tanto para ellas como para ellos. ¡La mejor parte es que vienen con diseños hermosos y muy sensuales!

K

Knismolagnia: ¡Dicen que reírse es un placer y este término lo comprueba! Se trata de la posibilidad de obtener placer sexual por medio de las cosquillas, que activan sensaciones profundas. ¡Pero hay que tener presente que no es para todo el mundo!

L

Lithromantic: Hace referencia a una persona que experimenta atracción romántica, pero no necesita reciprocidad. Es decir, que le basta con querer al otro. (Vea también: Beso francés, placer a pedir de boca)

M

Masturdating: ¡Una de las preferidas de las mujeres! Consiste en planear una cita perfecta consigo mismas y gozársela en grande. La mejor parte es que siempre atinarás porque nadie te conoce tan bien como tú.

N

Nyotaimori: Es una práctica japonesa con room service a bordo. Consiste en comer sushi servido sobre el cuerpo desnudo de una mujer. Si esto se hace sobre el hombre, se llama nantaimori.

O

Oming o meditación orgásmica: Se trata de una práctica en la que se estimula una zona concreta del clítoris (la parte superior izquierda) por un lapso de 13 minutos. ¡Algunas aseguran que el éxtasis puede durar hasta dos días! ¿Te animas?

P

Pompoir: Consiste en masajear el pene con la vagina: una vez introducido, se hacen movimientos de contracción y relajación. ¡Es sumamente estimulante para los hombres! Y le da el control completo a la mujer. (Vea también: 8 aplicaciones para mejorar tu vida sexual)

Q

Quickie: Un clásico que nunca pasa de moda. Es la pasión por tener relaciones sexuales rápidas y espontáneas… especialmente en lugares públicos. ¡Baños, carros o piscinas son los lugares más buscados!

R

Realidad virtual: Tecnología al servicio de nuestra sexualidad. Encuentros sexuales con desconocidos en un mundo paralelo parece ser la práctica más emocionante para muchos y podría ser el inicio de una revolución en el mundo del placer. (Vea también: ¿Es buena idea ver pornografía en pareja?)

S

Spanking: ¡Azótame! Es la premisa de esta forma de expresión sexual en la que ambos disfrutan los azotes durante el acto. Pueden usar las manos u otros elementos, siempre y cuando ambos estén de acuerdo. (Vea también: Reflexología sexual, otra forma de buscar la salud)

T

Teledildonic: Los vibradores son uno de los juguetes sexuales preferidos de las mujeres, y cada vez son más increíbles gracias a la tecnología. La tendencia apunta a los que se activan a distancia. ¡De esa forma él controla el aparato y ella disfruta!

U

Ursusagalamatofilia: ¿Fácil pronunciarlo? Para nada, pero esconde tras de sí el gusto por practicar sexo disfrazados de animales. Las parejas a las que les gusta esta práctica se disfrazan de oso o de conejita para excitarse al máximo y conseguir el mayor placer sexual posible. (Vea también: 8 pistas para hablar sucio en la cama)

V

Vaquera 3.0: Es la versión evolucionada de la posición de vaquera. La mujer hace casi todo el trabajo, pero él le ayudará soportando su peso. Debe tomarla de las caderas mientras ella se levanta y empuja para restar rigidez a sus piernas. Alternando penetración profunda y superficial, la vagina recibirá diferentes estímulos.

W

Work bro o brojob:Es la práctica de hombres teniendo sexo con otros hombres sin que ninguno sea gay y sin que esta sea una inclinación permanente. ¿Estarías dispuesta a que tu pareja lo explorara?

X

Xenofilia: Es sentirse atraído sexualmente por extranjeros. A los llamados xenófilos les produce un alto grado de excitación seducirlos hasta llevarlos a la cama. ¡También puedes disfrazar a tu pareja y dejar volar tu imaginación! (Vea también: Relaciones de pareja, el sexo es mejor que el valium)

Ubersexual: Un término que se origina en el mismo sitio que el metrosexual. Pero hace referencia a un hombre que si bien cuida su imagen y se preocupa por su presentación personal, no pierde su masculinidad.

Y

Yab-yum: Posición típica del tantra en la que el hombre se sienta con las piernas cruzadas y la mujer se pone encima. ¿Ya te sumergiste en el maravilloso mundo del sexo tántrico?

Z

Zoom sexual: Es como se conoce al sexo oral, una práctica que nunca pasará de moda y que disfrutan ambos. Potencia tu capacidad de dar placer poniendo un hielo en tu boca o con un poco de chocolate. (Vea también: Las mejores aplicaciones para encontrar pareja)