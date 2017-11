¡Aprender a amar sin ataduras!

” Es la pregunta de muchas parejas divorciadas . Los expertos aseguran que generalmente terminan separándose porque “nos volvemos esclavos de nuestra pareja, no queremos estar separados de ella, necesitamos saber dónde está a cada momento, y si no es así, sufrimos y sentimos que la perdemos”, asegura Albert Espinola, orientador emocional. “Sentimos celos, rabia, soledad y muchas sensaciones negativas que no nos genera nuestro compañero, sino nosotros mismos, porque estamos sumergidos en esa aprehensión en la que vivimos”, explica Espinola, escritor y autor del blog AEF, en el que brinda ayuda emocional online. Para el especialista, el ser humano tiende a querer tenerlo todo, a aferrarse con fuerza controlando, y cree que así lo tiene asegurado, “Pero, ¿dónde está el límite entre el amor y el apego? “En el desarrollo y la creación de vínculos obsesivos con la persona que tenemos al lado. Cuando se dice ‘mi vida sin ti no tiene sentido’ es que algo no va, o no irá bien en la relación. Es un síntoma que indica que se pasa de amar a poseer”, explica Espinola. Para este orientador, en algunos casos “puede existir incluso vicio o adicción y la persona que desarrolla el apego siente, firmemente, la necesidad de tener contacto permanente con la otra persona en cualquier momento, sea por autorrealización, por seguridad o por obtener un placer que desarrolla una felicidad falsa y, tal vez, enfermiza”. Para que una relación funcione desde el principio, el experto recomienda, básicamente, “aprender a vivir la vida y las cosas de pareja sin necesitar de ellas, sin creer que esas personas son nuestras, ya que nuestro compañero no es propiedad nuestra, sino alguien con quien vivimos un viaje de vida.

En búsqueda solo del amor

Para evitar aferrarse al otro, es aconsejable “desarrollar periodos de distancia o ‘ayunos’, y aprender a vivir sin ese control enfermizo por todo; aunque la mejor vacuna contra el aferramiento sería vivir sin miedo a morir, vivir sin necesidades innecesarias, con amor propio, dándose cuenta de que nada malo puede pasar y que la soledad no es mala”, señala. Ámate. Si te amas a ti mismo, no temes perder nada ni a nadie; siempre te tienes a ti, y esto es lo más importante. Si detectamos que estamos perdiendo a nuestra pareja por haberla 'amarrado' demasiado, la recomendación es ponernos a nosotros mismos en cuarentena personal. “Hay que darse cuenta del problema y buscar el camino de la ética y la razón, la senda de la coherencia y la humanidad, el sendero de la estima propia y la recuperación de nuestra dignidad”, destaca el especialista.

“Soltar el apego está en nuestras propias manos”, según Espinola, refiriéndose a un sencillo ejercicio para tomar conciencia de lo que representa el aferramiento en la pareja y sus efectos, que también sirve de inspiración para remediarlo.“Toma un anillo y ponlo en el centro de la mano. Esto simboliza a tu ser amado, al cual sujetas firmemente y no quieres perder. Lo natural es sentir ganas de cerrar el puño y mantenerlo apretado para sentir que es nuestro”, sugiere. Según el ‘coach’, este es el modelo en el que vivimos cuando queremos tener a la pareja bien sujeta. Si durante las próximas 24 horas intentamos apretar este objeto para no perderlo, con el tiempo nos daremos cuenta de que nuestra mano no aguanta. Nos estamos haciendo daño.Si el anillo fuera un chocolate, acabaría totalmente deshecho y aplastado, y si fuera un ser vivo, probablemente se sentiría prensado, agobiado y dolorido. “Es mejor voltear la mano con la palma mirando al cielo y abrir el puño con los dedos bien estirados. Así, el anillo sigue permaneciendo en el centro de nuestra palma y uno siente alivio porque ha dejado de apretar”, prosigue Espinola.En resumen, hay que trasladar este ejercicio a la pareja. Esto simboliza que nuestro ser amado sigue con nosotros y no lo hemos perdido, sino que está acariciando aún nuestra piel y sigue junto a nosotros por amor. “Con este ejercicio y modelo de vida y de pensar, los dos miembros de la pareja ganan y pueden empezar una nueva vida sin aferramiento y con más felicidad”, concluye Espinola.