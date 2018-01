Horóscopo del amor para el 2018

Campanas de boda suenan para el próximo año. Un tiempo de nuevas posibilidades, de reencuentros con viejos amores y de consolidación de relaciones existentes. Descubre mes a mes lo que te depara el destino y la manera para aprovechar mejor tus posibilidades. ¡Los astros le apuestan al romance! (Vea también: La mujer y el amor en el 2018).

ARIES

¡Deja tu armadura, guerrera! Deja la amazona atrás y repite conmigo: 'yo tan solo soy una frágil y dulce mujer', y actúa en consecuencia.





Con más de 18 años de matrimonio, Victoria (43) y David Beckham (42) son una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. ¡Divinos!

Enero: Cambia tu actitud rebelde y caprichosa y date la oportunidad de un nuevo romance. Febrero: Cupido ronda tu casa. Controla los impulsos sexuales, tómate el tiempo para conocerlo. Marzo: Compromiso a la vista o finalización de aquella relación que no te conviene. Abril: Este sentimiento te llevará a tomar una decisión importante. Recuerda que el hogar está donde se encuentra el corazón. Mayo: Vuelve la calma. Sé tú misma, déjate amar, cede el control y verás buenos resultados. Junio: Este será un mes de fortalecimiento y de opciones muy favorables. Julio: El amor sigue viento en popa, por lo que estarás tranquila. Si estás soltera, no te afanes. Agosto: Es momento de consolidar los lazos con tus parientes políticos o amigos, y asistir a eventos sociales o familiares… Septiembre: Si has tomado la decisión de casarte, este será el mes perfecto. Octubre: Las actitudes infantiles y las pataletas no te convienen, pues terminarás por enojar a tu pareja. ¡Ten cuidado con lo que haces y dices! Noviembre: Si conservas la gracia de la oveja y no la fuerza del carnero, tendrás un noviembre idílico. Diciembre: ¡Aprovecha tu vitalidad para agradar! Sé cauta y no dejes que esta oleada de energía te lleve a engaños. Un viaje al extranjero te traerá muchas sorpresas. (Vea también: Estos son los números que regirán el Nuevo Año).

TAURO:

¿Amor o dinero? El 2018 será un año de fuego en el ámbito económico y profesional. Controla tu temperamento y aprecia los esfuerzos de él; no abuses de su paciencia.

Hace unos días, Gigi Hadid (22) y el cantante británico Zain Malik (24) celebraron dos años de noviazgo. ¡Puro amor!

Enero: Desplegarás una personalidad irresistible y captarás la atención del sexo opuesto con tu sensualidad. Febrero: ¡No te duermas en los laureles! El amor es una planta que se debe regar todos los días, así que cuida tus cambios de humor. Marzo: Tu relación seguirá estable, sin embargo, no usurpes los roles de él. Déjalo ser y hacer. Abril: Busca el equilibrio entre la parte sentimental y el éxito profesional. Brilla con humildad si quieres atraer al sexo opuesto. Mayo: Es hora de ampliar tus horizontes. Un extranjero podría estar rondando tu destino. Junio: Hoy más que nunca, tu sensibilidad estará a flor de piel; si no te controlas, alguien quedará libre. Julio: Brillarás por tu sensualidad y cosecharás éxitos por donde pases. Agosto: La unión seguirá estable; sin embargo, tendrás que multiplicarte para atender todo. Septiembre: Debido a tus cambios de humor y al exceso de actividades laborales, recibirás grandes pruebas de paciencia por parte de él. Octubre: Serán unos días decisivos para tu éxito profesional. Evita el estrés y dale tiempo de calidad a tu pareja. Noviembre: Este, sin duda, es un año de muchas confrontaciones. Si aún estás comprometida, cásate con él; si no, no te preocupes, llegaste al punto donde encontrarás una nueva oportunidad. Diciembre: Un merecido descanso y la opción de un viaje al extranjero será todo lo que necesites. (Vea también: Nueve opciones de astrología al alcance de un clic).

GÉMINIS:

La clave está en amarte a ti misma Recuerda el dicho: ‘Sin prisa, pero sin pausa’.

En noviembre, la modelo Kate Upton (25) se casó con el jugador de béisbol Justin Verlander(35) en una romántica iglesia medieval en Italia.

Enero: Empiezas el año con la necesidad de cerrar ciclos inconclusos. Alguien del pasado se hará presente para consolidar una relación o dejarte avanzar hacia otra. Febrero: No es momento de tomar decisiones; aun cuando brillarás con luz propia, pon en orden tus ideas y goza tu luminosidad. Marzo: Será un mes para conocer admiradores; observa, calla y concluye. Aprovecha tus técnicas de conquista, pero sin comprometerte. Abril: El romanticismo tendrá que esperar. Es necesario que dediques todo tu esfuerzo a proyectos y retos que aparecerán. Mayo: La templanza da frutos muy dulces. Es hora de actuar, tu encanto traerá una oportunidad que se fortalecerá, pero no olvides: la cabeza en el cielo, los pies en el suelo. Junio: La maternidad ronda tu vida, felicitaciones. Planea con cuidado tus objetivos. Julio: Se asoman grandes cambios, no te opongas a ellos y fluye con la energía de cada instante. Cuando te des cuenta, todo estará en el lugar que corresponde. Agosto: Cultiva tu espíritu, tu alma y cuida tu cuerpo. Quien bien te ama, sabrá esperarte. Septiembre: Es hora de ver los frutos y, sin lugar a dudas, estarás en el camino correcto. La meditación y la oración te conectarán con tu esencia. Octubre: Es un mes excelente para iniciar una relación o reforzar la existente. Disfruta lo que has cultivado, porque él sabrá valorarlo. Noviembre: Piensa siempre antes de actuar. No te dejes llevar por impulsos y pisa con cuidado en ámbitos desconocidos. Sé cautelosa. Diciembre: Pídele a tu estrella tu deseo más anhelado, porque te lo concederá, ¡así de sencillo! (Vea también: Guía para entender el ángel que te ha sido asignado).



CÁNCER:

Un 2018 lleno de sueños Como la Luna te influencia tanto, busca empezar proyectos o situaciones en Luna nueva o creciente.

Por su complicidad, la pareja conformada por Blake Lively (30) y Ryan Reynolds (41) es una de las favoritas de Hollywood. ¡Los amamos!

Enero: Inicias el año con el pie derecho. Vienen muchas expectativas y metas por concluir favorablemente; el amor llenará tu corazón de alegría. Febrero: Mientras las uniones incipientes pasarán por un momento memorable, las existentes se afianzarán con mucho romanticismo. Marzo: Estarás más enamorada que nunca con posibilidades de establecer un compromiso matrimonial o proyectos en común. Abril: Toma con calma los planes sentimentales, no te precipites en tus decisiones, nada sucede por casualidad. Mayo: Este será un momento maravilloso para dejar entrar a Cupido a tu vida; el romance se siente en el aire. Es hora de proyectarse y visualizar el futuro junto al ser amado. Junio: Valora la situación sentimental en la que te encuentras; cede un poco ante los deseos de él y no insistas en imponer tus caprichos. Julio: Cambios muy favorables respecto al romance se aproximan. Agosto: Préstale atención a tu aspecto personal, pues las estrellas iluminarán tu aura proyectando tu encanto. Controla tus gastos. Septiembre: Si has pensado en viajar, una escapada romántica sería ideal; si viajas soltera, mira a tu alrededor, Cupido ronda tu vida. Octubre: Viene cargado de uniones estables, duraderas y afortunadas. Encontrarás aquella persona especial que tanto has soñado. Noviembre: Aprovecha los buenos instantes y no busques espacios para tu individualidad. Es tiempo de pasión y sentimientos compartidos. Diciembre: Haz un balance de lo que has vivido y agradece. La pasión y el romance siguen presentes. (Vea también: Las 12 claves del Zodíaco para mirar hacia el Norte).

LEO:

Confianza y autoestima Ama y déjate amar.

¡El romance del momento! El noviazgo entre Jennifer LÓpez (48) y Álex Rodríguez (41) fue uno de los más sonados del 2017, incluso se habla de una posible boda.

Enero: Este mes te traerá decisiones importantes o rupturas que darán paso a otras oportunidades. Febrero: Haz un balance de tus errores con parejas anteriores, controla tu sexualidad y proyéctate con cautela. Marzo: El romance y la seducción están bien proyectadas. La experiencia será tu faro; no cedas a tus impulsos irreflexivos, ve despacio y con buena letra. Abril: No dejes que la llama de tu ego te queme. Si algo no está bien, escucha la explicación y cuenta hasta 100 antes de gritar o actuar. Mayo: ¡Calma a la vista! Ahora podrás disfrutar las mieles del amor y de la confianza de tu hombre ideal o tu pretendiente. Junio y julio: Si tus palabras son dulces, tu vida estará en paz y armonía. Es necesario que aprendas a tener paciencia y tolerancia. Agosto: Leona, no le tengas miedo al enamoramiento. No dejes que una sombra del pasado afecte tu autoestima. Septiembre: La estabilidad y la empatía brillarán. Confía en ti misma con madurez, sin dejar que tu ego influya. Octubre: Agua pasada no mueve molino. Olvida el pasado y no te enfrasques en lo que no fue. Lo que tenías que ver, ya lo viste. Noviembre: Si aprendiste a vencer los miedos y tu ego, podrás construir con libertad y seguridad una nueva relación. Diciembre: Mostrarte segura no te hará débil. Abre tu corazón, escucha al otro y date la posibilidad de ser amada. (Vea también: Horóscopo para lucir más bella).

VIRGO:

¡Suéltate el pelo, ponte tacones y vístete de reina! Deja tu rigidez y manifiesta sin temor tu sensualidad.

Uno de los secretos de la relación entre Will Smith (49) y Jada Pinkett (46) es la sinceridad. Los artistas llevan 20 años de feliz matrimonio.

Enero: Suavizar tus sentimientos o darte permiso para vivir un romance permitirá consolidar una relación con un viejo conocido. Suelta el control. Febrero: Es hora de elevar anclas. Atrévete a vivir una noche de copas, ¡tu alma te lo agradecerá! Marzo: Liberar tus emociones y comunicarlas le dará un giro a tu vida y abrirá la puerta hacia esa oportunidad que tanto anhelas. Abril: Aprende a tomar la iniciativa para aprovechar este cuarto de hora. Rompe los esquemas para que fluyas en armonía junto a él. Mayo: Tendrás la posibilidad de escoger entre varios admiradores; modera tus exigencias y explora tu sensualidad. Junio: La dulzura fluirá en tu comunicación abriendo caminos firmes, pero debes controlar con tacto y benevolencia tus críticas. Julio: Tratar de imponer tus dogmáticas convicciones lo alejará. Recuerda que el amor siempre es de dos. Sé humilde y comprensiva con el otro. Agosto: No recaigas. Hasta la unión más armónica se marchita con tantas exigencias. Septiembre: Saca tu niña interior y recuerda que la cenicienta era Virgo, así que no te marches nunca sin dejar tu zapatilla. Octubre: La mezcla de dulzura, sensualidad y prudencia será tu pócima romántica. Pero recuerda respetar la individualidad y el espacio de él. Noviembre: Si necesitas tiempo para reevaluar tus sentimientos y organizar tus ideas, hazlo en mutuo acuerdo y en un espacio corto. Diciembre: ¡Y te soltaste el pelo, te vestiste de reina y fuiste la más bella! (Vea también: Predicciones 2018 por Deseret Tavares).

LIBRA:

Ser o no ser, esa es la cuestiónNo dudes tanto a la hora de tomar decisiones; tu pareja también quiere sentirse segura.

¡De amores y odios! En mayo del 2014, Kim Kardashian (37) y Kanye West (40) se dieron el ¡sí, acepto! en Florencia (Italia).

Enero: La armonía y el amor están en tu vida. No dejes que tu indecisión destruya esta oportunidad. Febrero: Si vas a aceptar el reto y disponerte a amar, estarás forjando una relación venturosa y estable. Marzo: Un primer paso no significa el camino entero; si temes las consecuencias de tus actos, calcula los riesgos, pero no te detengas. Abril: El romance y el placer continúan a pedir de boca. Déjate llevar por la corriente, ¡y recuerda que lo esencial es invisible a los ojos! Mayo: Si no sabes qué decir, calla y piensa. No hagas nada por compromiso, ni promesas que luego no podrás cumplir. Junio: Aún cuando quieras aferrarte a tus propias ideas o necesidades, recuerda que una pareja es de dos, y el otro también tiene su propio mundo. Julio: El hecho de hablar el mismo idioma permitirá una conexión inmejorable que redundará en confianza y estabilidad. Agosto: Completa armonía en tu situación sentimental. Dale rienda suelta a tu romanticismo. Septiembre: Ante un conflicto de opiniones, negocia sin enojarte. Los dos pueden ceder un poquito de terreno. Octubre y noviembre: El hecho de que no te quieran como quieres, no significa que no lo hagan. Recuerda los momentos felices, evalúa y toma la iniciativa. Diciembre: Terminas el 2018 en equilibrio y sobre todo con la seguridad de sentirte correspondida. (Vea también: Lo que te espera en el dinero y en el trabajo para el 2018).

ESCORPIÓN

¡Mejor imposible! Es la oportunidad de consolidar ese amor que siempre esperaste.

Anne Hathaway (35) y el diseñador de joyas Adam Shulman (36) se casaron en septiembre del 2012. Su relación se ha mantenido lejos de escándalos

y chismes.

Enero: Iniciarás el año con un admirador o un estado idílico de tu relación perfecta. ¡El destino te sonríe! Febrero: Confía en tu encanto y recuerda que, como el pescador, tira el nailon, deja que pique y recógelo un poquito. Marzo: Vendrá en su caballo blanco, derrumbará las barreras y te rescatará de la torre... ¿Te suena? ¡Por fin lo verás! Abril: Ten paciencia. Sin pausa pero sin prisa… Los caminos largos se andan lento. Mayo: La constancia de él te dará seguridad. El hecho de sentirte protegida permitirá que abras tu corazón. ¡Avanza! Junio: No te precipites, asume una actitud pasiva, déjalo ser y hacer, entrega el control y disfrútalo. Siente el placer de sentirte amada y protegida. Julio y agosto: Controla tu ego y tus miedos, no seas posesiva ni caprichosa, mejor comprensiva y paciente. Ten fe y espera; ya pronto amanecerá. Septiembre: Es hora de avanzar y expresar con madurez tus sentimientos y deseos. Pon los pies sobre la tierra y concreta con sutileza tu estado civil. Octubre: Ya que todo está consolidado, es momento de tomar decisiones que causarán cambios en tu vida. ¿Estás dispuesta? Noviembre: Las transformaciones te dan miedo; corres a esconderte debajo de una piedra. Confía, sigue a tu hombre, deja que prevalezca su estabilidad y territorio sobre el tuyo. Diciembre: El tiempo te demostrará que confiar, esperar, atreverse y perseverar vale la pena. (Vea también: Cómo cerrar ciclos y contectarte con el Año Nuevo).

SAGITARIO:

¿La presumida? Define tus sentimientos con bondad y sensatez.

¡De la pantalla chica a la vida real! Miley Cyrus (25) y el australiano Liam Hemsworth (27) se enamoraron durante el rodaje de la cinta ‘La última canción'.

Enero: Excelente momento para definir tu situación sentimental o para decidirte a aceptar ese ferviente admirador. Febrero: Mira el lado amable de las cosas; no te fijes en la forma, sino en el fondo del corazón. Marzo: Acepta el reto, cambia tu forma de pensar y de sentir, agradece el cariño que recibes y deja aflorar tus sentimientos. Abril: Rodéate de gente positiva y forja un entorno agradable. No dejes que te influyan opiniones ajenas. Mayo: Define lo que sientes; la vida te está ofreciendo una oportunidad maravillosa; si no puedes valorarla, no pierdas tu tiempo. Junio: Si estás sola, tranquila, organiza tus ideas. Si estás comprometida, disfruta la ilusión, la pasión y la estabilidad que te ofrecen. Julio: Sigue tu corazón y no tus impulsos; no serán buenos consejeros para esta época. Obra con cautela y fortalece tu autoestima. Agosto: La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Diviértete con tu relación, que está muy bien aspectada y con miras a un compromiso afortunado. Septiembre y octubre: Suenan campanas de matrimonio. Planifica tu futuro con sensatez y de forma organizada. ¡No tires la casa por la ventana! Noviembre: Controla tus emociones; los acontecimientos recientes pueden ponerte nerviosa. No trates de imponer caprichosamente tus ideas, comparte y toma en cuenta la opinión del otro. Diciembre: Una luna de miel en el extranjero podría ser posible de mutuo acuerdo y bien planificada. El 2019 viene cargado de muchas sorpresas. (Vea también: Con tu elemento; Vístete para triunfar).

CAPRICORNIO:

No intentes tener siempre el control El 2018 te permitirá entregar las riendas de tu vida sin temor.

Kate Middleton (35) y el Príncipe Guillermo (35) se han convertido en la pareja más popular de la monarquía británica. Se conocieron en el 2001 y se casaron en el 2011. ¡Un amor real!

Enero y febrero: Permítete un poco de locura y disfruta la pasión y la ilusión que te brinda un nuevo romance. Abre tus brazos y recibe lo que viene para ti por justicia y por derecho. Marzo: Fortalece tu comunicación, pues será tu mejor arma de seducción. Sé más extrovertida. Abril: Será imposible ignorar a un Cupido que te está rodeando. No todo es trabajar; abre un espacio para el coqueteo y el romance. Mayo: Como consecuencia de tu actitud, este mes te traerá un noviazgo sólido. Gózatelo y sé espontánea con tus sentimientos. Junio: Deja tu rudeza y el deseo de mandar. Hay momentos para liderar y otros para seguir al otro. Julio: Déjate amar, celebra las iniciativas de tu pareja y acéptalas con alegría y humildad; demuestra sin temor tus sentimientos. Agosto: El amor es espontáneo, no lo midas con tus parámetros. El hierro se quiebra más fácil que el bambú. Septiembre y octubre: Sorpréndelo con frases cariñosas al oído. Brilla con luz propia y deja salir tu romanticismo. Noviembre: La estabilidad que él te ha brindado te ha dado confianza y te ha pemitido ser tú misma. Diciembre: ¡La afinidad es completa! Es hora de tomar decisiones definitivas. ¡Felicitaciones, Capricornio, escucho campanas de boda! (Vea también: Lina Tejeiro, una mujer valiente).

ACUARIO:

¡Hay buenos augurios! Dile adiós a tu individualismo, ábrete al romance y encontrarás esa persona que deseas.

¡Que viva el amor! El romance entre Jennifer Aniston (48) y Justin Theroux (46) inició en el 2011. Cuatro años después se casaron en Los Ángeles (California).

Enero: Cupido ronda tu esquina. Si quieres consolidar una relación, deberás hacer cambios en tu manera de ser, dejar un poco tu libertad y tu independencia. Febrero: Estrena tu manera conservadora de ser, apuéstale al romanticismo y guarda la cereza para el postre. Marzo: Modera tu forma tan cerebral de comunicarte. No le pongas tanto raciocinio a todo, alíneate con tu corazón. Abril: Compartir, cuidar y mimar son las palabras claves para conservar la persona que deseas. Mayo: Una comunicación armoniosa no quita que puedas expresar con firmeza tus pensamientos; sin embargo, modera un poco tus deseos y comparte las decisiones. Junio y julio: Aprende a diferenciar tu vida laboral de la amorosa. No es grato para tu pareja estar recibiendo órdenes continuas. Juega tu rol, tanto para conquistar, como para fortalecer la unión. Agosto: Aprovecha este momento para entregar las riendas; deja que él decida y disfruta el sentirte consentida. Septiembre: No dejes que la alegría alcanzada se interrumpa con uno de tus impulsos liberales. Ábrete al amor y a la intimidad y acércate más a él. Octubre: Un mes excelente para establecer planes con miras al futuro. Noviembre: No mires el compromiso como una renuncia a tu libertad. Cambia el enfoque y tómalo como la oportunidad de realizar un sueño en compañía. Diciembre: Si decidiste iniciar un noviazgo sólido, te auguro un compromiso estable y duradero, con miras a grandes logros económicos y sociales. (Vea también: Propósitos 'beauty' para el 2018).

PISCIS:

Así, como con el canto de una sirena…Utiliza tu intuición, delicadeza y exhibe tus mejores dones.

La historia de amor entre la actriz Emily Blunt (34) y su esposo, John Krasinski (38), comenzó en el 2011. Tienen dos hijas: Hazel

y Violet.

Enero: Inicias el 2018 con una mentalidad abierta. Las que tienen pareja, la disfrutarán al máximo... y las que no, la encontrarán. Febrero: Si recientemente has iniciado un noviazgo, no lo idealices. Mejor ve despacio; existe la posibilidad de construir una relación, pero con sensatez. Marzo: Controla tu emotividad; no seas un libro abierto, déjate descubrir. Abril: Ser el signo más femenino del Zodíaco te favorece mucho. La unión se ha consolidado; deja que él tome la iniciativa y fluya suavemente. Mayo: Tu femineidad y sensualidad serán armas seguras para afianzar lo que deseas. Actúa con seguridad. Junio: La constancia de él ha dado la firmeza necesaria para que muestres tu verdadero ser. Toma la iniciativa sutilmente y sin imposiciones. Julio: Surgirá el deseo de hacer planes para el futuro. Apuesta por la estabilidad de ambos. Agosto: La afinidad de los dos en la sexualidad y los sentimientos ha llegado a su punto máximo. Déjate guiar por tu intuición y por la iniciativa de él. Septiembre: El romance sigue viento en popa. Si vas a expresar lo que llevas dentro, que sean las virtudes y no los defectos. ¡No rompas el hechizo! Octubre: Sigue cantando como una sirena y pronto tendrás un anillo en tu dedo anular… Noviembre: Si te sientes confundida, tómate un tiempo, deja que tu intuición te guíe, define lo que quieres en realidad y saldrás triunfadora. Diciembre: El amor ha triunfado, Piscis, ¡felicitaciones! (Vea también: Los mejores chismes de lo que va del 2018).

