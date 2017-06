8 pistas para hablar sucio en la cama y gozártelo

Los expertos coinciden en que mantener encendida la chispa a través de técnicas como juegos de roles o el uso de juguetes (siempre y cuando se ajusten a tus intereses y creencias) es una de las fórmulas del romance eterno. ¿Cómo ser más creativa en la cama? Si deseas innovar, dale rienda suelta a tu imaginación verbal con el ‘dirty talk’, una divertida táctica que dejará ver tu lado más travieso. ¡A hablar sucio se dijo!

1. Empieza hablando sola. Menciona palabras ‘picantes’ o imagina una historia estimulante. Ensaya el tono, las frases o las situaciones que narrarás.

2. Documéntate: lee un poco más sobre la narratofilia o el ‘dirty talk’ para familiarizarte con la temática. Haz uso de blogs o libros.



3. ¿Qué decir? Recurre a tu creatividad y a los términos que te parezcan más sexis. No hay discursos, ni oraciones claves para activar la excitación, lo que debes hacer es explorar tu vida íntima e indagar con él, cuáles serían esas expresiones que lo vuelven loquito y que a ti te ponen a mil. ¿La idea de hacer un trio? ¿Tener sexo en el baño de un avión? ¿Imaginarte que eres una actriz porno?



4. ¿Cómo decirlo? De la manera más creíble, sin pena o vergüenza. Busca un tono que denote deseo; puede ser fuerte o suave, contundente o susurrado, todo depende del contexto. Se valen sonidos como gemidos y suspiros, y en ocasiones, un gritito de placer, pero sin asustarlo. ¡Qué viva el 'dirty talk'!

5. Aprende a descifrarlo: recurre a tu confianza personal a la hora de hablar sucio. “Inicia con algunas palabras (no tan fuertes) y empieza a subir el tono de a poco, así podrás ver su reacción y modular lo que dices según su respuesta”, dice la especialista.

6. Las reglas claras: recuerda que todo lo que se dice como parte de un juego erótico no pasa de este contexto. Por lo tanto, no te tomes muy enserio lo que se dice allí y mucho menos creas que es un ataque personal. Si crees que esto afecta tu autoestima o te sientes ofendida, comunícaselo.



7. ¡Y nunca! Menciones algo que te haga sentir incómoda o que no estés segura de decir. Probablemente él lo notará y terminará por ser un momento bochornoso para ambos.

8. Las que infalibles: aunque no hay un discurso establecido para replicar; afirmaciones como: ‘me gusta que…’, ‘la próxima vez te voy a…’ o ‘quiero que me toques’, siempre funcionan. Si no sabes por dónde empezar, piensa en la última noche juntos y dile lo que te gustó.