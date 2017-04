Las mejores aplicaciones para conseguir pareja

Encontrar la pareja perfecta nunca ha sido una tarea fácil, pero con la llegada de las plataformas en línea, que ayudan a ponerse en contacto con personas afines o con los mismos propósitos, a través de internet, aumentan las posibilidades de hallar a nuestra media naranja o simplemente vivir una experiencia pasajera.¿Cómo empezar? El primer paso consiste en registrarse en uno de estos servicios, luego se crea un perfil de usuario para proceder a buscar gente afín entre los registrados de esa misma plataforma y, a partir de allí, ¡cualquier cosa puede suceder!, desde conocer a quien esté dispuesto a ofrecernos un amor de fin de semana o una relación para toda la vida Las ‘dating apps’ permiten acelerar y multiplicar los encuentros virtuales o reales con otras personas, entre las cuales puede estar aquella con la que encajamos.fundador de Shakn y Marie Cosnard, de Happn, quienes nos guían para tener un mejor perfil.

Badoo

Es la red social más grande del mercado y crece a cada segundo. Es gratis, por lo menos el servicio básico, y se puede descargar en el celular. Luego, es posible suscribirse a los servicios premium como "Foco de atención", "Ponme primero", o el pack de Súper Poderes que se paga por mes. ¿Para qué sirven? Para estar más expuestos, es un empujón para conseguir más atención y visibilidad.

Skout

Red social con geolocalización que contacta personas que se encuentran en un corto radio de distancia, aunque sin develar la ubicación exacta de los participantes. Esta aplicación va al grano, pues anuncia quién te echó el ojo, quién se convirtió en tu fan o quién te mandó una bomba de guiños. ¿Algo diferente? Existe la opción "Agite para chatear" que consiste en el ícono de un mundo que gira y al azar contacta con otra persona en el globo que haya elegido la misma opción en ese momento.

Shakn

Según indican sus responsables, pone en contacto a las interesadas en conocer gente especial y que aporte un punto de emoción a sus vidas, permitiendo encontrar a otros registrados a través de los contenidos que comparten: los perfiles con sus experiencias más vitales, los momentos especiales y los planes ideales que proponen para empezar a citarse en el instante, si así lo desean.

Tinder

La pantalla muestra la foto del candidato, su nombre y los kilómetros de distancia a los que se encuentra. En la mayoría de los casos se pueden ver un par más de imágenes. Si nos gusta y le damos un "like", pueden pasar dos cosas: si la persona previamente vio nuestra foto y nos aprobó, automáticamente Tinder nos avisa que hubo match y nos habilita un chat privado. Si le damos el visto bueno pero el otro no da señales de vida es porque nos descartó o todavía no nos vio y sólo queda esperar, o mejor aún, seguir pasando fichas.

Pof

Autoconfianza, orientación familiar, autocontrol o dependencia social, esta ‘app’ cuenta con uno de los sistemas de compatibilidad más precisos del mercado. El primer paso es rendir el "test de química" necesario para relacionarse con personas con intereses comunes y que busquen una relación bajo los mismos términos. También tiene una evaluación de los tips que podemos llegar a necesitar para formar un noviazgo. Entonces recibiremos consejos para establecer un plan de acción. Con tanta información es posible que el match tenga más futuro.



Blendr y Grindr

Las redes sociales con las dos caras de la moneda: Blendr para heterosexuales y Grindr para gays y bisexuales. Funcionan de manera similar a Skout, incluso los diseños y la navegación son parecidos. Son ideales para encontrar personas con intereses afines y muy útiles cuando viajamos y queremos hacer amigos rapidito. Para eso, sólo hay que hacer un check-in en el nuevo lugar de residencia.

Para tener éxito y más opciones de hacer contactos, el usuario debe subir una foto de perfil en la que se vea bien y completar la mayor cantidad de datos.

No basta con poner unos cuantos datos fríos como la edad, la ocupación y la altura, ya que el usuario quiere conocer algo más de la persona que hay detrás de un perfil antes de establecer un primer contacto.

Hay que sacarle el máximo partido para atraer a más personas, ofreciendo la mejor versión de ustedes mismas. Es importante que en nuestro perfil se vea perfectamente el rostro, aconsejable elegir como telón de fondo un lugar que tenga algún significado para nosotras y esta imagen tiene que ser actual, realista y sin demasiados retoques fotográficos ni complementos, como gafas de sol o sombreros y gorras.

Es clave el conocimiento en persona, ya que las 'apps' son perfectas para conocer gente nueva, pero esta experiencia no se debe quedar en el mundo virtual, por lo que se debe proponer un encuentro evitando los lugares demasiado solitarios y poniendo en conocimiento de terceros de confianza esta cita en el mundo real, ya que la seguridad es muy importante.

Para la creación de tu perfil utiliza tres fotografías, esta es la cantidad justa. No lo tomes demasiado en serio; no es un currículum, solo tienes que revelar lo suficiente de tu personalidad para despertar la curiosidad de los otros. Además cuanto más compartas, más enriquecedor será. Recuerda que con una descripción, fotos que reflejen tu universo o indicando las canciones que más te gustan puedes volverte más atractiva para otros usuarios.

CLAVES PARA TENER UN PERFIL ATRACTIVO**Con información de José Minguez, fundador de Shakn y Marie Cosnard, de Happn.

