¿Eres una celosa compulsiva?

Para muchas es familiar la necesidad de espiar el celular de nuestra pareja, de ‘hurgar’ en sus redes sociales para verificar con quién se ve mientras no está contigo y quién a quién le gustan sus publicaciones; confundir manchas de salsa con restos de maquillaje, ver el ‘engaño’ en cada frase, buscar verdades con mentiras y hasta inventarse citas cerca de su oficina para ‘sorprenderlo’ infraganti.

Un reciente estudio de la compañía británica de investigaciones One Poll asegura que el 10% de las mujeres leen los correos de su pareja debido a la desconfianza causada por los celos. Incluso algunas monitorean sus comportamientos para descubrir si son infieles al detectar un cambio de actividades en su rutina diaria.

Y es que ellos no discriminan, atacan en el momento menos pensado y su corrosivo veneno puede acabar con nuestra relación sin darnos cuenta. Pero, ¿qué son en realidad los celos? Según Ana Von Rebeur, escritora argentina, y autora del libro ¿Por qué cuernos me engañaste?, asegura que existen dos tipos: “Los justificados y los injustificados.

Si por ejemplo estás con un hombre abiertamente coqueto, que no te deja ver sus redes sociales, que salta como leche hervida cuando te acercas a su celular, que no responde tus llamadas, es un sentimiento justificado”, asegura. ¿Alguna vez te has preguntado si eres celosa? ¿Crees que el monstruo de la inseguridad podría atacar la paz y la felicidad que de la que hoy gozas?

Con la ayuda de este test podrás identificar en qué punto te encuentras o si por el contrario estás vacunada contra esta oscura emoción.

1.Tu novio llega una hora tarde a su cena de aniversario, luego de excusarse lo notas nervioso y un poco distraído, tu:

a. Ni siquiera le demuestras que te afectó, y con extrema indiferencia le dejas claro que nada podría arruinarte la cena. Al llegar a casa buscas en sus redes para ver si encuentras una foto que te muestre el rostro de la descarada que te lo está robando.

b. Lo saludas con amor y le dices que no se preocupe que entiendes sus ocupaciones, pasan una velada agradable, pero no puedes dormir pensando en qué estás haciendo mal para que prefiera a otra. Al día siguiente actúas como si nada pasara.

c. Lo esperas en la puerta del restaurante como una energúmena, ni siquiera lo dejas hablar, le reclamas, buscas marcas delatoras, y le adviertes que no vas a pasar por una idiota.

d. Estás molesta por su retraso, pero cuando lo ves prefieres disfrutar la velada romántica. Nada es tan importante como estar juntos en una fecha tan especial.

via GIPHY

Haces como que nada pasa y le dices que no tiene por qué explicarte nada, tú no eres su dueña y a él puede llamarlo quien quiera. Al día siguiente investigas a la ‘compañera de trabajo’.Pasas el resto de la velada pensando en quién podrá ser esa mujer. ¿Será linda?, ¿Es más inteligente que tú?, pero en casa te enseñaron que: la procesión va por dentro.Le rapas el celular y le preguntas a la chica la razón de su impertinencia,. Al colgar le adviertes a tu novio que no quieres que vuelva a hablar con ella.Sabes que es natural recibir llamadas de trabajo en cualquier momento, a ti te ha pasado, no tiene nada de importante.

via GIPHY



a. Aunque no puedes esconder tu molestia, le dices que no se preocupe, tu puedes ocuparte de tu propio placer.

b. Te sientes humillada. Te vas a tu casa a llorar, pero cuando él te llama finges que estás bien y que estás cansada.

c. Simplemente entras en cólera. Le exiges que te diga quién es la mujer que le impide estar contigo y que tiene que aprender a priorizar, primero tú.

d. No es lindo sentir el rechazo, pero tratas de indagar si está preocupado por algo, no es normal que esto pase y tal vez te necesita.



4. Por trabajo tu novio debe salir unos días de la ciudad, justo el fin de semana que planeabas un viaje romántico al campo, cuando te cuenta tu:

a. Le dices que no hay problema que igual puedes ir con tu mejor amiga y disfrutar de unos días de tranquilidad y que él puede irse de trabajo o de placer con quien quiera. ¡Ni que lo necesitarás!

b. Ni siquiera le cuentas de tus planes y le dices que no hay problema. Pero te pasas el fin de semana triste en casa imaginando su apasionado fin de semana con una desconocida.

c. Se lo prohíbes, le hechas en cara tus esfuerzos para planear un fin de semana y le dices que la única manera de que él vaya es llevándote.

d. Preguntas si es posible cambiar sus fechas y si no es posible aplazas y aprovechas el fin de semana para descansar, consentirte y dedicarte a hacer cosas que casi nunca tienes tiempo.

via GIPHY



Lo llamas y le dices que si necesita a alguien más se puede ir por donde vino, total nadie es indispensable.Lloras al darte cuenta de la posible traición, finges que no viste nada. Es mejor aplicar la regla: ojos que no ven, corazón que no siente.Llamas a la mujer y le exiges que desaparezca de la vida de tu esposo y después vas directo a su oficina con la nota incriminatoria y le dices que ya sabes todo sobre su affaire con la fulana esa.Esperas a que vuelva a casa.Cuando te explica que una mujer se lo entregó en el bar y que él nunca pensó en llamarla, sientes que es momento para hablar sobre los aspectos que podían estar fallando.

6. Caminas por la calle con tu novio y notas que disimuladamente mira a una chica, tu: a. Ni siquiera le dices algo, si quiere mirar a otras que lo haga, total tú también miras a otros cuando vas sola.

b. Te siente humillada ¿cómo puede hacer eso? Piensas en cómo se comportará entonces cuando no está contigo. Pero no sientes el valor de decirle nada, temes que se vuelva una pelea de nunca acabar.

c. Lo empujas y le exiges respeto, no está bien que ande mirando a cuanta vieja se la pase por delante. ¿Acaso no es suficiente contigo? No tienes problema en perseguirlo todo el tiempo.

d. No te gusta que haga eso, pero no deja de ser gracioso cómo intenta disimular y para cortar el huelo le dices ¡Está linda! Para ver su reacción y que entienda tu incomodidad.

Respuestas

‘Me importa cero lo que hagas’

Si la mayoría de tus respuestas fueron A

Eres un clásico caso de celos por necesidad de atención. Está claro que él no lo es todo para ti, pero tú sí lo eres. Y aunque el amor propio es la base fundamental de toda relación, necesitas analizar la manera en que construyes una relación. Estás acostumbrada a tenerlo a tu lado y la simple idea de perderlo te genera inseguridad. Eres una mujer valiosa y es probable que en este momento te necesites más a ti misma que a otra persona.

La que llora en silencio

Si la mayoría de tus respuestas fueron B

Deberías revisar tu autoestima porque podría estar jugando en tu contra. Los celos por baja autoestima nos hacen sufrir en silencio, porque sentimos que no merecemos nada de nadie. Es el momento de decir ¡basta! Si en tu relación hay cosas que no te gustan, tienes el derecho y la obligación de decírselo a tu pareja para que puedan construirla desde bases firmes y reales.

¡Te queda bien una camisa de fuerza!

Si la mayoría de tus respuestas fueron C

Es cierto que debemos darnos nuestro lugar y expresar lo que sentimos pero hay un límite que nunca debemos cruzar, y es el respeto. Podrías formar parte del temeroso grupo de mujeres que padecen de celos delirantes, es decir, que prefieren imaginar el engaño por si las dudas y en muchos casos podrían ser agresivas y hasta violentas. No olvides que mereces ser feliz y sentirte plena y segura de la persona que está a tu lado.



En la relación ideal

Si la mayoría de tus respuestas fueron D

Eres una afortunada, gozas una relación saludable donde la comunicación juega un papel fundamental. Te conoces, sabes lo que quieres y conoces a tu pareja. Juntos conforman una alianza fuerte donde el respeto y la búsqueda de la felicidad son ingredientes importantes. ¡Felicitaciones!