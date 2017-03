Los hombres que se enamoran rápido, se desenamoran idem

Cuando hablamos entre nosotras, reunidas con el 'parche' de amigas, tomando el café con las de la oficina luego del almuerzo o en el 'petit' comité de los viernes con las de siempre, es cuando somos realmente sinceras. Hace unos días, en una de estas charlas coincidimos en que el talón de Aquiles de la gran mayoría es el amor. Las que están en una relación (y las que no), las que tuvieron buenas experiencias y hallaron al hombre de su vida, o las que, pese a que les rompieron el alma, aún creen en el amor, las que aún sueñan con su príncipe azul o, al menos, con un buen compañero... todas concordamos en que el romance es lo más complicado, sobre todo después de cierta edad, en la que ya no tragamos entero.

No quiero hablar mal de los hombres, pero por su naturaleza, ellos terminan encandilados tan rapidito, en un abrir y cerrar de ojos, que sin notarlo acabamos damnificadas y adoloridas… Porque aunque sabemos que mucho de lo que nos están diciendo no es cierto, siempre terminamos creyéndoles. Lo que menos me gusta de este tipo de 'galanes', algunos solteros y otros separados, es que tienen ese impulso inevitable de la conquista rápida y, para ello, nos dicen lo que queremos escuchar. Son hábiles. Nos llenan de regalos, dan serenatas, nos llevan de viaje, se atreven a decir ‘te amo’, así, rapidito, como si de un ‘quickie’ se tratara (algunos en tres semanas lo están soltando), y rematan con detalles minuciosos de cómo será ese futuro con hijos, perros, una casa con vista al mar y hasta eso de envejecer juntos… En días, nos envuelven en un universo que aunque momentáneamente nos llena el corazón de dicha, parece tan irreal que terminamos estrellándonos y sabiendo que debimos habernos protegido. (Vea también: ¿QUIERES LIBERARTE DE UNA RELACIÓN TÓXICA?)

Porque, tarde o temprano, siempre les funciona. ¿Cómo saber si esas palabras están o no cargadas de intenciones reales? Luego de la charla, concluimos que debemos sospechar cuando esas promesas azucaradas llegan así, de repente. Que ese “tengamos un hijo juntos”, “nuestra casa será así o asá”, “prometo llevarte a París”, "eres el amor de mi vida", "estoy locamente enamorado de ti", etc., son confesiones profundas y muy románticas para decírselas así de sopetón a una mujer, sea en el contexto que sea. Para no sufrir, tratemos de no tomarnos demasiado en serio sus palabras, aunque nos ilusionen. Porque, sin ser fatalistas, a los 30, a los 40, a los 50 y a los 70, en el momento que los problemas surjan y les dejemos ver nuestra verdadera cara (la de una mujer que llora, que ríe, que sufre y que se enoja), ellos se asustarán. Tal vez nuestra conversación terminó siendo un poco fatalista, pero en eso coincidimos todas: en el momento en que creímos en serio que esas frases vislumbraban un futuro real, todo cambió.

Por eso, hombres que nos leen, les aconsejamos ya no hablar de más. Las palabras ilusionan. Ya no queremos a esos caballeros que cuentan dulces mentiras; no las necesitamos… Solo anhelamos a un señor sincero y real que sencillamente tenga ganas de estar ahí, siempre, pase lo que pase. Y si se demora en decir "te amo", no importa, preferimos lo sentido y sincero a lo irreal y pasajero.