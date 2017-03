7 claves para no engordar durante el fin de semana

A todos nos ha pasado… Mantienes tu alimentación de la forma más saludable de lunes a viernes, pero llega el fin de semana y comes como si no hubiera un mañana y el domingo por la noche estás furiosa contigo misma y con remordimiento por todo lo que consumiste. De acuerdo con la Universidad de Carolina del Norte, las mujeres agregan más de 1000 calorías al régimen alimenticio durante el sábado y el domingo. Claves para no excederte.

1. O pecas con comida o con alcohol, nunca con ambos. No abuses de la hora feliz: El alcohol tiene muchas calorías, si a esto le sumas la tortilla española, el pulpo a la parrilla y los nachos con queso, estamos hablando de un total de más de 1500 calorías. Si definitivamente lo que quieres es brindar, opta por vodka o whisky con agua mineral y despídete de las entradas hipercalóricas entradas.

2. No salgas de compras o vayas a cine con el estómago vacío: Antes de salir, realiza una comida ligera y siempre incluye proteína en cada uno de tus menús. Si no alcanzaste a comer algo, lleva unas barritas de granola o avena o una manzana verde y frutos secos. Así evitas caer en la tentación de pedir el tamaño más grande de maíz pira (salado y dulce), perros calientes, nachos y raspado o los postres del centro comercial.

4. Sé estratégica al comer fuera de casa: Aunque vayas a tu restaurante favorito y mueras por los champiñones gratinados con seis quesos, opta por las ensaladas como entrada, de esta forma cuando llegue el plato fuerte te sentirás satisfecha comiendo una menor cantidad. Elige que la proteína esté preparada a la plancha, parrilla, etc. y olvídate de los fritos y rebosados, de las salsas, los aderezos y la sal en exceso.

5-Esconde la báscula: Para qué te vas a amargar asustándote al mirar ese numerito; necesitas unas 7000 calorías para subir 1 kilo de grasa (las mismas que se requieren para bajar). Así que a menos que de verdad te hayas dado un festín, es poco probable que el número que marca la báscula sea real. Puedes estar reteniendo líquido por exceso de sodio: dulces, postres, papitas fritas, etc.

6. Fracciona tus comidas: El fin de semana se presta para excederse, activa tu metabolismo comiendo cinco o seis veces al día en porciones más pequeñas. Puede comer fruta y yogur para controlar el antojo mientras llega la siguiente comida.

7. Ejercítate: Aunque los domingos parezcan aburridos y lo único que se te antoje sea ver tus series favoritas por Netflix; mejor sal a caminar, a patinar o a correr, está comprobado científicamente que se queman más calorías cuando tu cuerpo no está acostumbrado a ejercitarse ciertos días de la semana.

8. Vuélvete la Bella durmiente: Trata de dormir tus 8 horas diarias sin excusa ni pretexto; nada de que no tengo sueño; cierra Facebook, Instagram y Twitter; desconectas todos los aparatos electrónicos de tu habitación; apagas todas las luces¡ y a dormir! Por cada hora adicional de sueño, a partir de las 7 horas, se consigue reducir en un 36 por ciento el riesgo de sufrir sobrepeso, la Unidad de Nutrición de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).