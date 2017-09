Vivi Barguil de Sarmiento y su comprometida labor por los niños

¿Cuándo nace este proyecto de transformación social en pro de la infancia de Colombia?

Todo empezó cuando un grupo de mujeres en Montería, entre ellas mi madre, me pedían que colaborara socialmente. Un día decidí estructurar una fundación con programas, objetivos, misión y visión. Desde entonces trabajamos en equipo… Ellas desde el voluntariado en la costa, y yo desde Bogotá. Decidimos reforzar el concepto de ocio creativo porque para nosotras, las madres, es una preocupación constante el tiempo libre que tienen los niños después del colegio. Por eso buscamos que los niños vinculados estén cada vez menos solos en la calle y así evitar su vulnerabilidad. (Vea también: Aló Habla: Arte por los niños)

¿Siempre tuviste ese deseo de ayudar al prójimo?

Recuerdo que mi abuelo -que ya está en el cielo- ayudaba a personas de escasos recursos desde su profesión como médico. Mi mamá también siempre ha tenido ese sentimiento de hacer labor social. Así que crecí con esa ideología desde casa, siempre lo he visto como algo innato.

¿Por qué decides concentrar el trabajo en edades específicas?

Los niños no son como muchos dicen: el futuro de un país; son el presente. Si no los ayudas desde pequeños, es muy difícil hacerlo cuando estén en situaciones de riesgo. Ayudarlos para que lleguen a ser personas de bien y tengan un horizonte diferente es mi misión. Ese es el granito de arena que queremos sembrar también con la iniciativa.

¿Cómo está estructurada A la Rueda Rueda?

Contamos con varias disciplinas. Música, para que los niños aprendan a tocar instrumentos como el violín, la flauta o el clarinete, y también reciban clases de canto. Talleres de pintura, de deportes como fútbol, atletismo y boxeo. En este último tenemos dos campeones nacionales. También ofrecemos manualidades y danza, y los pequeños nos han representado en la Feria de la Ganadería, entre otras. Adicional, contamos con un programa de valores transversales y la Escuela de la Familia, para socializar con los papás. (Vea también: Sociales: Subasta de la Fundación a la Rueda Rueda)

¿Cómo será la nueva edición de la cena y la subasta?

Este año hay más obras que en las ediciones anteriores: son 40 lotes. Queremos resaltar la labor de artistas jóvenes como Juanita Martínez y Vladdo, y a los maestros Santiago Cárdenas y Beatriz González. Esperamos que la gente nos apoye, porque con esos recursos pagamos profesores, psicólogos, materiales, refrigerios y más.

¿Vives motivada con esta labor?

Es muy bonito tocar corazones. Los artistas se conmueven con el proyecto y así nos colaboran con su trabajo. Hemos contado con mucha suerte y gracias a Dios este año pudimos sumar un centenar más de niños.

¿De qué manera te acompaña tu familia en este sueño?

Ellos me apoyan en todo, desde mis labores diarias hasta en el trabajo. Mi esposo (Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez) me acepta y está pendiente de mí. Por otro lado, me siento feliz porque mi hijo está creando conciencia. Cada vez se relaciona más con el propósito y explora el concepto de la generosidad. Uno siempre debe ser agradecido con Dios, con la vida y los privilegios.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta hoy?

Hay padres que están realmente agradecidos. Nos escriben y nos comentan que gracias a nuestra causa, A la Rueda Rueda, han recuperado a sus hijos. Estas historias de vida nos llenan de ganas para seguir adelante, porque no es un trabajo fácil. Cada día aprendemos cómo educar a los niños para que en un futuro puedan volar libres y con las herramientas necesarias para no cometer errores y tomar las mejores decisiones.