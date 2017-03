Iris, una historia de superación digital

Mi nombre es Iris Escalante. Soy de Barranquilla y tengo 42 años. Soy madre de dos hijas y esposa de un militar herido en combate. Mi familia hace parte de la Fundación Matamoros, que apoya a los héroes de la patria.

Hace más de tres años mi esposo cayó en una mina, de ahí adelante me tocó buscarme la vida como fuera. Una amiga me llevo a la fundación Belleza Por Un futuro de L'Oréal donde me capacitaron como técnica profesional de belleza.

Una vez graduada Del programa conocí la plataforma dígital Mooi, quien nos vinculó como estilistas de belleza dándonos la oportunidad de tener un ingreso para nuestras hogar pero con la flexibilidad horaria para compartir con nuestras familias.

Por Medio de Mooi he podido brindar servicios como peinados y cuidado de manos y pies a domicilio, brindándole la comodidad a mis clientes de arreglarse en su casa y ahorrar tiempo.

Para mí ha sido una oportunidad muy valiosa, la cual me genera buenos ingresos y capacitaciones constantes para crecer profesionalmente.

Creo que es una alternativa de trabajo muy buena para todas las que se están graduando del programa Belleza Por Un futuro de L'Oréal.

También he podido estar a la vanguardia en temas de tecnología, conocer la ciudad y ubicarme con aplicaciones como Google Maps, lo que que me ayuda a movilizarme y llegar siempre puntual. Este Mundo virtual Es la opción de hoy en día.

La fundadoras de la aplicación: Silvia Pinedo, Laura Zuluaga y Catalina López.

Para ayudar a todas las madres cabezas de hogar:

Pasos para pedir un servicio:

Ingresar a www.mooi.com.co

Escojer el servicio, el día hora y lugar.

Se puede pagar a través de la página, con tarjeta de crédito o datáfono y efectivo en la cita.

También se puede llamar o pedir por whatsapp un servicio o hacer algun requerimiento especial.