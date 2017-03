5 fórmulas para levantar el ánimo laboral

A pesar de que todas podemos tener un mal día: el reloj despertador no sonó, te metiste en un trancón terrible camino a una importante reunión o amaneciste baja de nota... estar inmersos continuamente en un ambiente de desánimo y apatía puede afectar considerablemente el rendimiento laboral. Para Mikah de Waart, un experto holandés en motivación profesional y personal, las principales causas de desequilibrio emocional y de desmotivación son: (Vea también: Qué hacer en una entrevista de trabajo).

NO CUMPLIR LOS LOGROS

Trabajar día tras día sin lograr los objetivos determinados por la empresa te puede producir miedo, porque piensas que quizá tu puesto esté en peligro. “A nivel personal, puedes llegar a sentirte poco exitosa y en ocasiones fracasada. Lo mejor es plantearse metas concretas, realistas y ambiciosas, fijadas tanto en equipo como de forma individual”.

UNA ATMÓSFERA DESAGRADABLE

Según el especialista, otro factor desmotivador es que no haya un buen ambiente laboral entre los empleados, ya que muchos grupos de trabajo no se intercomunican o no colaboran entre sí, generando una sensación de estrés que a la larga les afecta a nivel personal. “Solemos acostumbrarnos a este tipo de situaciones sin tomar medidas, por lo tanto, lo que antes era ‘ocasional’ se puede convertir en un estilo de vida”. ¿La solución? El holandés sugiere hablar con los compañeros de lo que se percibe en el ambiente laboral y pedir iniciativas para mejorar las relaciones en el departamento. (Vea también: Cómo mantener la armonía en el trabajo).

¿CERO MOTIVACIÓN?

Cuando no existen recompensas de tipo emocional, es decir, existe una falta de atención y de valoración por parte de los responsables hacia los empleados, también decae el ánimo laboral. De acuerdo con Mikah de Waart, la mayoría de jefes creen que la única recompensa reside en el sueldo de final de mes, y no tienen en cuenta la parte emotiva; no piensan, en general, en los esfuerzos realizados. “Cuando alguna acción se realiza con éxito, recibir un cumplido eficaz puede ser una recompensa suficiente para generar motivación. Por otro lado, no tenemos que esperar el reconocimiento de los demás, sino obtener nuestra satisfacción personal de haber realizado nuestro trabajo de la mejor manera posible”. (Vea también: 12 tips para que no te duermas en la oficina).

CINCO CLAVES PARA TRABAJAR CON GANAS