Lina Cáceres, la mama de los youtubers

A los 35 años, se siente una mujer plena y feliz con lo que la vida le ha dado hasta hoy. Es comunicadora social y periodista de la Universidad de la Sabana y está casada desde hace 10 años. Vive entre México, Miami, Los Ángeles y Buenos Aires, y hace algunos años le dio vida al departamento de Management en LatinWe. Desde su emprendedor rol, se encarga de posicionar y fortalecer la imagen de los youtubers más famosos de Colombia: Juan Pablo Jaramillo, Luisa Fernanda W, Sebastián Villalobos, Mario Ruiz, Calle y Poché, PauTips, entre otros. Asegura que con ellos no solo ha vivido grandes experiencias, sino que también se ha convertido en una gran amiga y mentora. “Son como mis hijos y a todos los adoro. Cada día me enseñan algo nuevo”.

¿Cómo llegaste a ocupar este cargo?

Yo trabajaba en televisión y allí me di cuenta de que unos niños lograban millones de ‘views’ todos los días en sus canales. Me dio mucha curiosidad por saber cómo lo lograban y me puse en la tarea de entender cómo funcionaba, así que los contacté, hablé con ellos y los invité al canal y, sin pensarlo, hicimos clic con muchos de ellos hasta el punto de que me pedían consejos acerca de contratos y alianzas que les proponían. Me di cuenta de que con ellos había un gran potencial, así que le propuse a mi jefe en LatinWe que ofreciéramos el servicio de Management. Actualmente, estoy muy enfocada con ellos y la verdad es que nos hemos entendido muy bien.

¿Cómo es tu relación con ellos?

Excelente. Ellos son muy consentidos; como buena madre, los adoro con todo

mi corazón.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que elegiste este nuevo desafío?

Definitivamente, un cien por ciento. Yo trabajaba como productora general de un show de televisión y esta oportunidad llegó en un momento en el que casi todos los días era lo mismo. Hoy en día vivo cosas diferentes y sorprendentes todos los días. Soy la mánager, la mamá, la psicóloga, la consejera. A veces me siento como la directora de un colegio (risas). Soy muy feliz con ellos. Siento que cada vez que enseño algo soy yo la que aprendo mucho más. Estos niños me han traído una fuente de conocimiento muy interesante y me han abierto las puertas al mundo. Todos tiene unas mamás increíbles y confían mucho en mí. La filosofía de mi trabajo es muy familiar y eso lo hace muy especial.

¿Qué es lo que más te ha costado de este nuevo rol?

Sin duda, mi faceta de guardaespaldas (risas). Llegar a un sitio con ellos es siempre la parte más caótica de todas; soy yo la que tengo que tomar el control de todo, y no es nada fácil. Es quizás el único momento más estresante de mi trabajo. Siento que todos ellos me pusieron una misión muy linda y soy una embajadora de sus trabajos.

¿Cuál es tu clave del éxito?

El trabajo duro. Cuando decides ver cada reto como una oportunidad más. Es una mezcla de todo. Ser consciente y saber enfrentar cada reto, trabajar con pasión y jamás dejarse detener por los obstáculos que se presentan.

¿Qué se necesita actualmente para ser un youtuber exitoso?

Cada día entra más gente a la industria. Si tú quieres entrar a este medio con tu webcam, ya no va a ser igual, porque los usuarios están esperando algo de igual o mejor calidad de lo que ya han consumido. Por eso el principal reto es sacar algo que tenga un concepto y no hacer algo que ya existe. Cuando estás en un mundo tan competitivo, si no logras tener una idea novedosa es muy difícil resurgir.

Vives entre Miami, México, Los Ángeles y Buenos Aires. ¿Cómo es tu vida?

En mis tiempos libres soy muy familiar, estoy con mis papás y mi esposo. En Miami, por ejemplo, me encanta ir a la playa; es mi lugar favorito. A pesar de mi agenda, tengo tiempo para mí; es cuestión de organizarse.

Te casaste hace 10 años. ¿Cómo has manejado tu relación versus tus compromisos laborales?

No es tarea fácil, tiene sus altibajos, como toda relación, pero también forma parte del aprendizaje como pareja, de entender dos mundos totalmente diferentes. Mi esposo es director de televisión, está próximo a dirigir un reality de RCN. Nuestra relación ha sido muy linda y hemos aprendido a sobrellevar el trabajo de los dos. Sin duda, haber entendido al otro ha sido la clave para sobrellevar nuestra relación.

¿Quieres ser mamá?

Sueño con tener hijos. En esa faceta me imagino como la mujer más feliz del mundo. Cuando logre estabilizarme mucho más, pensaré en esa opción. Algo que tengo claro es que cuando lo tenga, quiero ser una mamá presente, no de entregárselo a alguien para que me lo cuide. Quiero dedicarme siempre a mis hijos.

Un gran consejo para dar desde tu experiencia.

Trabajar incansablemente por los sueños y no conformarse con ser empleado de alguien. Siempre hay que pensar en qué puede salir de ti, qué es lo que te va a permitir superarte y empezar a hacer realidad tus sueños.

¿Cómo ves el papel de la mujer en el ámbito laboral?

La mujer ha demostrado con hechos la capacidad que tiene cuando decide ser una empresaria, tomar las riendas de una compañía y ser al mismo tiempo esposa, madre y amiga. Desde mi concepto, hace falta arreglar el tema de los salarios porque frente a los hombres son desiguales, pero estos mismos factores nos han dado la fuerza para decir que lo hacemos por gusto y no por dinero.

¿Cómo te visualizas en el futuro?

Quiero seguir fortaleciendo esta gran familia y cumplir esa misión que cada uno de estos muchachos puso en mi vida. Voy a trabajar por ellos y por cada uno de sus proyectos, que son igual de increíbles que ellos. La misión es seguir conquistando varios mercados para seguir potenciando a cada uno y seguir dándolos a conocer ante el mundo con cada una de sus cualidades. Ya estamos muy posicionados en América Latina y la idea es continuar expandiéndonos en Estados Unidos.

¿Qué viene para ti?

Estamos preparando varias giras con los chicos, hay muchos proyectos y todos encaminados hacia los objetivos de cada uno. A pesar de que cada año es diferente, este en particular ha sido en el que muchos de ellos han recogido los frutos de lo que han venido trabajando, y siento, sin duda, que también es un triunfo para mí.