Laura Cubides: humanizando con el corazón

¿Qué fue lo que te sedujo de la empresa brasileña?

Como mujer, siempre me ha encantado el tema de la belleza. En ese entonces (2010), Natura llevaba tres años en el país. Recuerdo que me hicieron la invitación para postularme a una vacante que había en el momento. A lo largo del tiempo, fui haciendo parte del crecimiento de la compañía.

¿Cómo han sido estos años?

Siempre he estado enfocada en que la gente tenga una vida plena, con posibilidades de crecer. Desde mi labor, entiendo la importancia de que la gente viva feliz en la oficina. Cuando inicié contábamos con 150 personas, aproximadamente. Hoy en día somos 365. En un inicio no existía el área de Recursos Humanos. Hoy contamos con un equipo maravilloso.

¿Por qué Natura se ha convertido en una compañía tan fuerte?

Somos una empresa de venta directa. Tenemos una revista a través de la cual comercializamos nuestros productos de belleza y cuidado personal. Los consultores, quienes se afilian libremente, son los encargados de vender a externos lo que ofrecemos en el catálogo. Ellos mismos desarrollan un modelo de negocio que genera ganancias para ambas partes. Nuestro contacto con ellos está enfocado en la capacitación. Los que conocen la empresa se enamoran de ella, tanto así que ahora tenemos más de 95.000 consultoras en Colombia.

En la compañía están comprometidos con el medio ambiente. Cuéntanos de esta labor tan bonita.

Por un lado, tenemos una cadena de producción de envases reciclables. Nuestra línea EKOS, una de las más emblemáticas, trabaja en alianza con las comunidades de la Amazonía. Les enseñamos cómo trabajar de una manera que no afecte al medio ambiente, tener una cadena donde todos ganan. Por otro lado, está el programa ‘Creer para ver’, que tiene como punto focal contribuir a la educación. Comprando ciertos productos de la marca invertimos en comunidades de aprendizaje para que niños de escasos recursos puedan formarse.

¿Y cuáles han sido los mayores desafíos?

Cada vez que ingresa un nuevo miembro es superimportante que se sienta identificado con nosotros. Parte del reto que tenemos justamente, desde nuestro proceso de selección, es estar al tanto de quién es y cómo se desenvuelve desde nuestra misión y visión. Esperamos que cuente con un conjunto de valores y creencias para hablar así el mismo lenguaje. Queremos que sean protagonistas de nuestra compañía.

¿Cómo reciben el reconocimiento de ser el número uno en Great Place to Work Colombia?

La primera mención la obtuvimos en el 2014. Fue una experiencia espectacular porque son muchas compañías las que están siendo medidas, y cuando empiezas a mirar los resultados de las encuestas es una satisfacción muy grande saber que el trabajo que se ha venido haciendo está dando resultado. Ya después, en el 2015 y el 2016, sientes ansiedad de querer continuar dando la mejor respuesta. ¡Tenemos un 93 por ciento de favorabilidad en clima! Y eso es una alegría máxima.

¿Qué proyectos tienes para lo que resta de este año?

Somos un lugar que respeta, valora y entiende al otro. Esa es una de las motivaciones por las que me encanta trabajar en Natura. Seguiré fomentando ese orgullo para que continuemos siendo el mejor lugar para trabajar en Colombia.