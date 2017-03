¿Qué hacer en una entrevista de trabajo?

Si en una entrevista de trabajo te paralizas ante la pregunta ¿qué no estás dispuesta a negociar en este nuevo empleo? y no sabes por dónde salir, quizás no consigas que te contraten aunque hables tres idiomas y tengas varios másteres encima.

Definitivamente, los códigos internos que rigen los procesos de selección de personal están cambiando. La formación se presupone, el inglés es imprescindible, un aspecto físico agradable sigue puntuando en positivo, pero nada de esto es suficiente; buscan conocerte en realidad. Cómo eres, cuáles son tus sueños y las motivaciones que te mueven para ser mejor cada día forman parte del nuevo cuestionario de los jefes de selección de las compañías del país.

Las empresas buscan otras cosas que no siempre se reflejan en el papel y que a menudo determinan la decisión final. Para ayudarte a salir avante en este proceso, tres expertas de los departamentos de Recursos Humanos de grandes compañías nos revelan sus secretos mejor guardados.



María Ximena Rodríguez

Business Partner de Recursos Humanos de EL TIEMPO Casa Editorial

¿Tienen las preguntas un doble filo? No; cuando un entrevistador pregunta algo tiene una sola finalidad: saber si la persona tiene lo necesario para formar parte de la empresa. Por ejemplo, si pregunto “¿has tenido un jefe complicado?”, no lo hago con un doble propósito, sino para determinar si esa persona tiene la capacidad de trabajar con un jefe de esas características en esta empresa. Pero ojo, tampoco se trata de hablar mal de tu superior anterior; sé prudente con tus palabras.

¿Qué atuendo debo usar? Nunca dejes de ser tú misma; no hay nada peor que disfrazarse. Lo que no está bien es asistir a la entrevista exageradamente maquillada, usando ropa muy ajustada o provocativa, ir desarreglada o despeinada, porque eso habla mal de ti como persona y como profesional.

¿Y si digo algo inapropiado? Está bien disculparse, por ejemplo, si me doy cuenta de que estoy hablando muy fuerte o muy bajito, si interrumpo a mi entrevistador o si respondo de forma incorrecta. Es mejor ofrecer excusas y retomar la conversación con fluidez y naturalidad.

¿Se vale negociar? Sí, por supuesto. Pero es importante saber hasta dónde lo haces y sobre qué temas. Muestra una posición, nunca seas débil, mucho menos en términos de tus competencias intelectuales y profesionales.

La peor pregunta. Uno de los cuestionamientos más complicados es: ¿Cuáles son tus debilidades y fortalezas? Y aunque muchas empresas han optado por no hacerla, porque la respuesta puede ser ambigua, otras sí lo hacen. La clave es ser honesta, no caer en el cliché. Muestra eso que te hace tan diferente de los demás.

¿Y si al final tengo dudas? Nunca te quedes con interrogantes, pregunta lo que sientas importante aclarar. Piensa que si vas a formar parte de una organización, debes conocerla para saber cuáles serán tus expectativas laborales a mediano y largo plazo.

¿Cómo debe ser mi hoja de vida? Corta, concisa y lo más didáctica posible. Hay cuatro elementos que sí o sí deben estar incluidos: las fechas de trabajos anteriores y estudios, los logros obtenidos, las responsabilidades y las experiencias más relevantes. ¿Con foto? Eso es relativo, si sientes que la fotografía que eliges muestra tu perfil, puedes incluirla, si no, no es necesario.







Íngrid León

Gerente de Capital Humano de Carvajal Tecnología y Servicios

¿Qué tipo de competencias se evalúan hoy en día en una entrevista de trabajo? No solo las técnicas y personales, también nos orientamos a identificar las de orden actitudinal, es decir, las que nos permitan mayor ajuste al cargo y a la cultura corporativa. Esto nos anticipa un mayor ajuste y crecimiento profesional.

Lo que más prima. Las competencias dependerán de cada perfil particular, pero evaluamos los mismos aspectos: planificación y organización, relacionamiento; innovación; orientación a resultados generando valor, es decir, la capacidad de proponer y transformar.

¿Me ayudará actuar con naturalidad? Sí, de hecho es la clave para transmitir las expectativas reales. No olvides que tener claridad en tus ideas y tener el foco de lo que quieres mostrar será útil para que tu entrevistador conozca aspectos decisivos en tu proceso. Conocer tu historia laboral y tener la habilidad para contarla con claridad te dará muchos puntos a favor.

¿Es evaluado mi talento en la entrevista? Las entrevistas personalizadas tienen como objetivo indagar aspecto relacionados con competencias, habilidades experiencias, validaciones de perfil y motivadores. Lo anterior permitirá comparar frente a los requerimientos del cargo, lo cual promoverá la ubicación del candidato idóneo en posiciones de éxito

¿Cuándo no postularnos? Cuando las descripciones dadas en el perfil del cargo no se ajustan a nuestra formación y experiencia.

¿Resaltar mis logros en la hoja de vida es una buena idea? La hoja de vida debe describir, responsabilidades y logros de alto impacto obtenidos en el desempeño de las funciones.

María Lourdes Restrepo E.

Strategic Business Partner Human Resources de The Coca-Cola Company

¿Cuál es la finalidad de una entrevista de trabajo? A diferencia de otras épocas, hoy en día no solo hacemos preguntas, ahora buscamos una comunicación de doble vía y generar conversaciones interactivas. Por eso esperamos profesionales capaces de adaptarse a las preguntas que hacemos y también de hacer cuestionamientos que demuestren sus principales intereses y preocupaciones. Hay que aprovechar el cambio en las expectativas de las empresas. Antes se enfocaban en los títulos, ahora en las competencias, es decir, en las experiencias críticas, en la capacidad de orientación al logro, sin nunca descuidar el cómo se entregan los resultados.

¿Qué no debemos hacer? Llegar tarde, no prepararte, mostrarte indecisa, no hacer las preguntas adecuadas, no indagar sobre los retos y responsabilidades del cargo; no explorar qué te aportaría la posición a tu crecimiento personal hace que el entrevistador pueda pensar que realmente no estás interesado o enganchado con la entrevista y la compañía.

¿Cuál es la clave del éxito en el proceso? La preparación. Para ello es importante pensar previamente en posibles preguntas y tener las respuestas listas. La primera impresión cuenta mucho, por eso llegar con una actitud positiva y empática es fundamental para causar buen impacto en el entrevistador.

¿Debo ser una experta en la compañía a la que le estoy apuntando? Es muy importante que investigues sobre la compañía y a qué se dedica, qué productos o servicios ofrece, así la conversación será más interactiva y el entrevistador notará tu interés.

Y en cuanto a la hoja de vida… Hoy en día la tecnología y las diferentes redes o páginas de empleo le han restado algo de formalidad al papel. Sin embargo, la hoja de vida es una parte fundamental de lo que las personas reflejan cuando buscan trabajo, es su carta de presentación. Para que la tuya se diferencie de las demás, la clave está en ser clara, concreta y evidenciar las experiencias críticas o logros personales que podrían ser únicos y/o diferentes frente a las demás candidatas. Finalmente, y no menos importante, la ortografía debe estar perfecta y los datos de contacto actualizados, completos y visibles.

via GIPHY