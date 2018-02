Juan Cabas y su corazón de artista

Su carrera artística comenzó hace solo 8 años, debido a sus limitaciones auditivas producto de una meningitis bacteriana mal tratada que sufrió a los dos años. Para sus padres, el compositor Eduardo Cabas y María Consuelo, no fue una noticia fácil de digerir, sumada a la negativa de varios especialistas para encontrar alguna alternativa que pudiera ayudarle.

Los años siguientes se presentaron con nuevas complicaciones, como encontrar un colegio donde pudiera graduarse. Pero su padre nunca se rindió: se las ingenió, por medio de la música y sus vibraciones, para enseñarle los sonidos de la naturaleza y familiarizarlo con su entorno.

Un poco después probaron el método Nucleus (que consiste en un auricular y un implante de 21 hilos en el cerebro que reactivan el sistema auditivo). Para sorpresa de todos, Juan comenzó a comunicarse verbalmente, aunque con dificultad, y también pudo escuchar algunos sonidos, como las vibraciones de la música de su padre y de su hermano, el cantante Cabas. “Estudié diseño gráfico en Bogotá y después viajé a Nueva York para estudiar en una de las escuelas de arte más prestigiosas, The Art Students League of New York. Me sentía muy feliz porque no es fácil ingresar, por eso graduarme en los Estados Unidos después de tantos esfuerzos fue un verdadero triunfo que le entregué a mi familia”, cuenta.

Uno de los momentos más emotivos de su carrera fue cuando leyó las palabras del maestro David Manzur sobre su trabajo: ‘Juan Cabas sustituye su silencio por un Grito Visual al punto que, en un rabioso acto gestual, su paleta estalla en mil colores que se vuelven luz, invitando al espectador a terminar el cuadro’.

Hoy, es un hombre fuerte y un artista con personalidad, y cuando le preguntan ¿en dónde encuentra su inspiración?, responde con una frase de uno de sus pintores favoritos: “Como decía Picasso: ‘Es mejor que la inspiración te llegue trabajando’. Hay que sacar sin miedo lo que tienes adentro, darles luz a momentos importantes y honrarlos con la pintura’”, dice.

Y esos miedos también los ha podido superar gracias a la fuerza que le imprimen su esposa, Yukiko, y su hijo, León, que en abril cumple 5 años, que son su todo. “No sé qué haría sin estos seres mágicos que llegaron a mi vida para acompañarme, para luchar las batallas; mi hijo es mis oídos y mi corazón”, asegura.

En diez años se visualiza junto a León, enseñándole a pintar… Ojalá frente al mar azul, donde puedan perderse.

“No quiero perder nunca el miedo cuando termino una obra… Me parece peligroso. Como artista, espero tenerlo siempre, pero eso sí, expresarlo en mis lienzos”.