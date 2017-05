Millennials: Copia sus claves de éxito y triunfa en la red

Por: Johanna Muñoz

Con la llegada de Women Weekend a Colombia, una iniciativa que nace con el objetivo de celebrar a la mujer en un encuentro de destrezas, talentos e ideologías, invitamos a cuatro influenciadoras especializadas en diversos ámbitos que nos inspirarán a través de su experiencia. Mónica Fonseca, Andrea Marmolejo, Vanessa Rosales y Pilar Castaño son las encargadas de darte 5 claves de éxito para triunfar en la red.

Mónica Fonseca



Es periodista, presentadora, embajadora de varias fundaciones, social media influencer y empresaria. Es socia y creadora de las plataformas BePretty.co, InstaFit.com y www.Loop.ooo. Su trabajo diario es empoderarlas e informar a las féminas sobre las mejores prácticas y el buen uso de las redes sociales, compartir conocimientos en cuanto a marketing digital y cómo sacar el mejor provecho de esta era. Para ella, la inspiración femenina es muy importante. “El tema viene de atrás, de las mujeres que nos abrieron las puertas y el camino hacia la equidad de género”. (Vea también:Mónica Fonseca y la mujer ejecutiva digital)

SUS CLAVES

•Ser muy real, muy fiel a quien es uno y no aparentar.

•Compartir y publicar información útil o que genere algo positivo.

•Entender que en las redes sociales la gente escribe y dice lo que quiere, pero eso NO define quiénes somos, no tiene por qué afectarnos negativamente.

•Enfocarse y escoger muy bien con cuáles redes sociales nos sentimos más cómodos.

•Pensar mejor nuestras estrategias de ventas, no volver nuestras redes sociales una tienda de cuanta cosa existe.

Pilar Castaño



Es periodista, escritora, conferencista y asesora en el amplio universo de la moda. Creó la página virtual pilarmode.com, la cual sigue el formato de una revista que se renueva con temas disímiles todos los días. Desde sus conferencias en empresas, universidades y grandes superficies comparte con las mujeres temas que las motivan a subir su autoestima y a tener más seguridad, siendo autocríticas en cada cosa que hacen. Para Pilar, el poder que ellas deben poseer en esta nueva era consiste en tener íconos que las inspiren, y entre más cercanos y vivenciales, mejor.

SUS CLAVES

•Ganas.

•Conocimiento.

•Audacia.

•Sentido estético.

•Tener tiempo.



Vanessa Rosales



Es escritora especializada en historia y teoría de moda y estilo. Describe su perfil como un híbrido particular entre la escritura, la filosofía, el trabajo teórico y la creación editorial y visual. Está convencida de que para empoderar a la mujer ya no es necesario, en algunos campos, sostener un trabajo físicamente presencial. Para ella, cada día es más común ver cómo algunas mujeres tienen la osadía de practicar su pasión como profesión. “Creo que ese empoderamiento resulta de una mezcla: sentido de realismo, responsabilidad, fidelidad a sí misma, pasión, persistencia y audacia”.



SUS CLAVES

• Intentar, en lo posible, ser económicamente independiente.

• Atreverse a cuestionar los estereotipos y el “deber ser”.

• Reconocer que el valor está adentro y no lo otorga nada externo.

• Entender el porqué y el para qué de la belleza física; no hacerla la única gran fuente de identidad.

• Valorar las libertades inéditas que tenemos en nuestra época como mujeres, no darlas por sentado y atesorarlas.

Andrea Marmolejo



Es influenciadora digital e instagramer, crea contenidos para entretener y divertir al público que la sigue, como historias en las que sus seguidores se sienten identificados. Afirma que gracias al mundo digital ha podido llegarles a miles de personas y así convirtió esta pasión en su forma de trabajo. Su recomendación para empoderar a las mujeres en el universo digital es que crean en ellas: “Si dentro de su plan de vida ven que las redes sociales son una herramienta para alcanzar sus metas, dejen el miedo y láncense a volar. Yo hoy vivo de las redes sociales y ha sido una bendición para mí”.



SUS CLAVES

•Saber que tienes un talento.

•Ser auténtica.

• Tener claros los temas que hablas y los que no.

• Organizar tu tiempo y cuánto les dedicas a las redes. Todo debe ser un balance.

• Analizar cada tema del que se habla e implicaciones que puede tener.