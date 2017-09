Stephanie Velasco: el poder de una vida saludable

Fue algo que siempre tuve en mente. Además disfruto muchísimo la cocina y amo crear platillos deliciosos.No; solo hace un par de años que decidí cambiar mi alimentación por temas de salud y vi los beneficios tan maravillosos que tenía.Hay que evitar los fritos, el alcohol y los embutidos. Por otro lado, comer alimentos de verdad, muchas hojas verdes y al menos una porción de fruta diaria. Y sí, tomar mucha, muchísima agua.Ha sido una experiencia superchévere. Me ha encantado poder ofrecerles a nuestros comensales propuestas sanas y distintas.Para ser la capital, no hay tantas opciones, apenas está empezando a tomar fuerza.Sí, aunque me gustaría que más personas conocieran nuestra oferta de desayunos, que es una delicia.Ir de menos a más, en el sentido de invitar a la gente a que cambie sus preferencias alimenticias. Sano no es sinónimo de aburrido; es delicioso y con muchas opciones para todos los gustos.Los productos que ofrecemos, como el acai, y las técnicas que usamos para cocinar son únicas. Además, asesoramos a los clientes de una u otra manera, ya que acabo de terminar mi certificación de coach nutricional en el Institute for Integrative Nutrition en Nueva York.¡Claro que sí! Por ahora lo he pensado a nivel nacional. Vendrán grandes sorpresas.