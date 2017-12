El emprendimiento femenino esta de moda

Un pop up store donde la moda, accesorios, juguetes y varios productos 100% hechos en Colombia se convierten en protagonistas de este espacio ideal para la búsqueda de los regalos navideños.

Lo mejor de tener estas tiendas móviles es que en un solo lugar puedes encontrar diversas marcas que cuentan historias increíbles de personas que le apuestan a su negocio, que creen en el emprendimiento nacional donde muchos de estos productos son hechos a mano y generan no solo un ingreso propio sino una red de apoyo para las demás personas, asegura Sandra Botero, Directora general y fundadora del este Pop Up-Store.

Sandra Botero, Directora general y fundadora del 'Mercadillo de la 81'.

La diferencia con ir a estos espacios, que surgieron en Nueva York y Londres, es que no solo se generan experiencias de compra sino también se crean emociones y vínculos con el ADN de cada marca presente. Es una experiencia que además tiene un componente diferente y de exclusividad ya que permite el acercamiento con las marcas nuevas en espacios disruptivos que ofrecen conceptos diferentes y en constante evolución con las tendencias mundiales.

Este espacio que se inauguró el pasado 20 de noviembre abrirá todos los días y estará ubicado en esta ocasión en la calle 81 No. 8 - 29 ( lunes a sábado de 10:30 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 4 p.m.)

Todas nuestras queridas lectoras estan cordialmente invitadas a conocer el Mercadillo de la 81.

