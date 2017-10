10 claves para ser una 'influencer' exitosa

1. La herramienta más importante. Un celular con todas las características necesarias para llevar a cabo esta labor. Como el Huawei P10, que cuenta con una cámara dual, creada en ingeniería conjunta con Leica, firma experta en fotografía. Este sistema se complementa con un sensor que logra capturar los detalles faciales, un sistema de detección 3D para identificar el rostro de forma rápida y precisa, un algoritmo que mejora la piel para crear una tez refinada y un sistema de iluminación dinámica para lograr efectos artísticos.

2. Define un mercado. Selecciona muy bien el nicho en el que vas a trabajar y en el que buscas convertirte en un referente. Asegúrate de que sea una temática que manejes a la perfección y que además te apasione.

3. No te obsesiones con conseguir seguidores en masa. Concéntrate más en buscar fans de calidad y que generen una comunidad activa e interesada en tu tema. Recuerda que lo que más importa son las interacciones, que el número total de fans a la hora de buscar colaboraciones. (Vea también: 7 consejos para convertirte en un influenciador en las redes sociales)





4. Sé activa en redes sociales. Con el fin de generar engagement (interacción) constante con tus seguidores, es indispensable generar contenido diario en todas tus redes. No las abandones ni un solo día.

5. Sé auténtica. No intentes copiar el estilo de alguien más; entre más natural seas será mucho mejor y es algo que todos tus seguidores valorarán. No aceptes colaboraciones que no encajan con tu perfil ni te “vendas” a marcas que sabes que no interesan a tus seguidores. (Vea también: Influenciadoras digitales: copia sus claves de éxito)

6. ¡Compartir y compartir! Según David Uribe, experto en marketing digital, el share o compartir, es la métrica más valiosa en redes sociales, seguida por los comentarios. “Crea contenidos que las audiencias quieran compartir constantemente y tu comunidad ganará peso”.

7. Crea alianzas con otros influencers. Colabora con colegas que estén en tu mismo sector. Generalmente los seguidores de otros influenciadores que comparten tus mismos intereses ayudan a aumentar tus followers.