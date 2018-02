Ama tu trabajo ¡10 máximas para ser más productiva!

Con la mano en el corazón: ¿al terminar el día sientes que no has aprovechado bien la jornada, que tienes muchos asuntos pendientes y que las horas no te alcanzan para cumplir con tu trabajo y atender a tus seres queridos? Bien lo decía Gandhi: “Un minuto que pasa es irrecuperable”, y lo cierto es que los seres humanos tendemos a gastar mucho tiempo en el ámbito laboral y profesional. (Vea también: Trabajo más romance, una mezcla peligrosa).

En el libro Dejemos de perder el tiempo, el economista Ignacio Buqueras y Jorge Cagigas, profesional de amplia trayectoria en recursos humanos, dan una serie de recomendaciones para optimizar las horas en el trabajo, obtener una mayor productividad y aumentar tu satisfacción, motivación e integración en la empresa. Los especialistas sugieren aplicar este decálogo en todos los ámbitos, no solo en el profesional, "ya que se hace difícil imaginar personas que en la oficina son disciplinadas, ordenadas y buenas gestoras, en sus otras áreas de la vida (personal, familiar, etc.) no lo sean". ¡Sigue estas pistas!



1. Horario.

La gestión eficaz en la oficina comienza por la puntualidad, una virtud que permite aprovechar mejor las horas y es una muestra de respeto hacia los demás.

2. Planifica y Prioriza.

Al comienzo de cada jornada anota las tareas que debes realizar en el día y a continuación identifica cuáles son importantes y/o urgentes y cuáles no. Numéralas según su prioridad y procura atenderlas en ese orden. ¿Un tip? Los expertos sugieren empezar por las actividades más difíciles: “Porque aunque requieren más esfuerzo, la satisfacción de haberlas terminado da impulso para continuar con las demás”, indican.

3. Organización.

Dedícate a ejecutar las tareas de una en una, abordándolas de principio a fin, ya que querer hacerlo todo a la vez no funciona. mantén la mesa de trabajo ordenada, porque la efectividad se reduce si está invadida permanentemente por papeles.

4. Compromiso e ilusión.

Es necesario poner entusiasmo y pasión en cada labor que ejecutes. “uno debe asumir responsabilidades, tomar iniciativas, tener motivación para aprender constantemente y tener la meta de hacer un trabajo bien hecho”, destacan.

5. 100 % Productividad.

Aprovecha al máximo las horas que pasas en el puesto, evitando dispersarte en distracciones como charlas intrascendentes con compañeros, distendidas conversaciones telefónicas o consultas extralaborales en internet.

6. Aprende a decir ‘no’.

Muchas veces, por complacer a otras personas, se hacen cosas que no se deberían y después nos sentimos culpables por no haber cumplido con lo que teníamos pendiente. es mejor decir “no” y llegar hasta donde se dice, que decir siempre sí y llegar solo hasta donde se puede.

7. Tecnología a tu favor.

Los autores sugieren planificar espacios sin correo electrónico para realizar las tareas concentrada y serenamente. "una vez abiertos, los emails que lo requieran deben ser contestados en el momento, dejando para más adelante los que precisen una respuesta reflexiva y eliminando los que no interesen o hayan sido ya resueltos", añaden.

8. Un buen uso.

Mientras que internet, el correo electrónico, el teléfono fijo y el móvil han de ayudar y no interrumpir el trabajo, fuera del ámbito laboral hay que gestionar bien el uso de los mismos, pues no se trata de estar conectado a la empresa 24 horas al día todos los días, ni tampoco de llevarse labores a casa.

9. Un buen desayuno.

Procura desayunar en casa, pues es un instante valioso que puedes aprovechar para estar con tu familia.

10. ¡Una clave infalible!

para estar sana psicológica, emocional e intelectualmente debes dedicar momentos valiosos para ti y tu familia. "se trabaja para vivir, no se vive solo para trabajar, y no hace falta estar de vacaciones para disfrutar aspectos esenciales como el ocio, la formación, la convivencia familiar, las relaciones sociales y el descanso...", concluyen.

Por: María Jesús Rivas / Efe Reportajes