Vicky Dávila: guapa, poderosa y valiente

Dsde siempre, Vicky Dávila ha tenido claro que de la disciplina y la rigurosidad con las que se hagan las cosas depende el éxito de las mismas. Nunca ha titubeado a la hora de denunciar hechos de grandes magnitudes, ni mucho menos a la hora de decir lo que piensa. Tenacidad y certeza, dos palabras con las que describe su lucha contra las adversidades que ha enfrentado como toda una guerrera.

Durante 11 meses se reinventó, se dedicó más tiempo a sí misma, reflexionó, disfrutó más a sus hijos Simón y Salomón, le quedó tiempo para escribir su libro En honor a la verdad y, definitivamente, no se pudo quedar callada, así que abrió su propio canal en YouTube llamado Vicky Dávila Digital, en el que hasta hoy debate los principales temas del país y ya cuenta con más de 264.000 suscriptores.

Desde hace dos meses forma parte del equipo de la W Radio, donde continúa informando, debatiendo y contando grandes historias.

¿Cuál ha sido tu estrategia para mantenerte vigente?

Hacer lo que me gusta, solo eso. Amo ser periodista y le agradezco a Dios por esa oportunidad de ser lo que soy. Regresaste a la radio para continuar dándole rienda suelta a tu pasión. ¿Cuáles son tus nuevos retos y cómo se siente volver al ruedo? Desde el día en que me hice periodista nunca he dejado de serlo, ni siquiera en el tiempo que estuve por fuera de los medios tradicionales. Regresé a la radio y siento que todo ha sido un reencuentro con el público que siempre me ha acompañado y ha valorado mi trabajo. Se siente una ilusión, se siente el reto diario de hacerlo lo mejor posible, se siente alegría.

La era digital ofrece muchas alternativas, ¿cómo las aprovechas?

El mundo digital me abrió un espacio en el momento más difícil de mi carrera. Es amplio y democrático y forma parte de mi vida diaria. Me levanto con Twitter, reviso las páginas de los principales diarios en Colombia y el mundo, hago mis videos en Vicky Dávila Digital y la vida la dibujo en Instagram.

Pasaste por situaciones muy difíciles, sin embargo siempre te viste fuerte. ¿A qué te aferrabas en esos momentos?

A mi Señor de Los Milagros de Buga. No sabes cuántas novenas le hice. Me aferré a mis tres hombres, Jose, Simón y Salomón; a mi mamá y mis hermanos. La familia es lo único cierto que uno tiene.

¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?

El día que murió Juan Carlos, mi primer esposo.

¿De qué te arrepientes?

De ser tan confiada.

¿Con qué frase te identificas?

Con una que me decía mi papá: "No hay que dejar caer el carriel", por eso siempre luchó por mantenerme en pie.

¿Cuál es tu plan favorito con Simón y Salomón?

Arruncharnos, salir a comer, cantar… Todo con ellos es plan; ellos son mi mejor plan.

Si este fuera el medio para decirle algo a alguien, ¿qué y a quién sería?

Que no soy rencorosa, se lo digo al que toque.

¿Cuál es la frase que más repites?

"Te amo", todos los días se lo digo a mis hijos.

¿En qué crees?

En Dios, en la disciplina, en el trabajo, en que hay que ganarse las cosas, en que es más la gente buena y en el amor de mi familia.

¿A quién le agradeces?

A todos los que han estado siempre, sin importar los buenos o los malos momentos. Y en estos días, a quienes me volvieron a abrir las puertas.

¿Qué hay en tu cartera?

Desorden (risas).



¿Cuál es ese postre al que no te puedes resistir?

Soy muy dulcera, así que poco me resisto, pero me encanta una chocolatina.

¿Con qué personalidad que aún no conozcas te gustaría tener una charla?

Con el expresidente Barack Obama.

¿Si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Donald Trump qué le preguntarías? 1- ¿Por qué odia tanto a los latinos?

2- ¿Por qué menosprecia tanto a las mujeres?

3- ¿Qué lo haría activar la bomba atómica?

4- Y si lo mortifica tener el cargo más importante del mundo en medio de tanto descontento por ello.

¿Volverías a la TV?

Definitivamente, sí.

¿Cómo te visualizas en 5 años?

Lo único que le pido a Dios siempre es salud para mi familia y para mí, así que después de eso, me visualizo aún conviviendo con las noticias.

¿A quién admiras y por qué?

Hay muchas personas admirables, pero déjeme aprovechar para hacerle un homenaje a mi mamá, que siempre ha sido una mujer valiente en las circunstancias más adversas. Siempre en la adversidad ha encontrado una solución.

¿Cuál es tu miedo más grande?

Morir joven y dejar a mis hijos.

Abrimos tu clóset y… ¿con qué nos encontramos?

Con mucha ropa de presentar noticias (risas), jeans, zapatos y mi loción favorita, Chanel N° 5.

¿Lo que sigue?

Continuar haciendo lo que me apasiona en ‘La W’ junto a un equipo maravilloso.