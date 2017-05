Tuti Vargas y sus secretos ‘beauty’ mejor guardados

Hace un poco más de un año, Daniela Vargas (27) hizo una torre de libros en su casa, puso su celular encima y se grabó mientras se maquillaba. Compartió el video en su Instagram (que en ese entonces no superaba los 5.000 seguidores) y a las horas empezó a recibir preguntas y mensajes de mujeres que querían su asesoría y sus consejos. (Vea también: Tips de belleza para mujeres maduras).

En ese momento, y aunque siempre ha sido sensible a temas como el maquillaje, la moda, el cuidado físico, Daniela empezó a descubrir su verdadera pasión: inspirar. “Fue increíble, tuve muchas vistas, preguntas, comentarios, y dije ¡guau! Eso me hizo sentir bien, me sentí yo, me llenaba invertir mi tiempo en aconsejar y ayudar a otras mujeres a sentirse bien con ellas mismas, a verse lindas, a explorar un poco más esa belleza”. (Vea también: 5 razones por las cuales debes utilizar las apps de belleza).

No demoró mucho en montar su estudio, habló con su esposo, el cantante Sebastián Yepes, y sacaron el comedor de la casa para crear el lugar ideal, su espacio: “Cuando le dije, él me miró y me dijo ‘si fluye, entonces por ahí es’. Comencé a dar el paso a paso, compré cámara, luces y herramientas para mejorar la calidad de los videos, tomé un autocurso de edición y realicé muchas más cosas que me ha traído el día a día”.

El sueño ‘Tuti Vargas’ se cristalizó y ha crecido bastante. No hay tutorial o fotografía que no acompañe con un mensaje positivo. La influenciadora tiene claro que además de compartir claves de maquillaje, ejercicio y alimentación, su propósito es motivar. “Mi intención es que las mujeres crean en ellas, que su voz de querer superarse sea más alta que sus miedos y que sus inseguridades”. Ella es disciplinada, habla sin prisa y tiene una sonrisa inquebrantable; le encantan el café y las flores... Así es Tuti Vargas, la mujer que en poco tiempo revolucionó las redes. (Vea también: 'Make up de alta costura').

Un año de cambios y grandes satisfacciones, ¿no?

Es absolutamente mágico ver lo capaces y poderosas que podemos llegar a ser las mujeres cuando lo queremos. Nunca imaginé poder ser una fuente de inspiración y motivación para tantas personas; eso me llena el alma y la vida. Lo más bonito es leer un mensaje o un correo con un ‘Tuti, gracias por cambiar mi vida’. Eso no tiene precio.

¿Cómo reinventarse en un universo en el que cada vez hay más competencia?

La imaginación y la sensibilidad tienen que estar presentes en cada segundo. Hay que estar al día y empapada de lo que buscan las féminas, de cómo quieren verse, sentirse... Por eso soy tan cercana a mis seguidoras, ellas son las que me reinventan y hacen de mí una gran influenciadora. (Vea también: Una cara perfecta por la youtuber Daniela Vargas).

En varios videos involucras a tu esposo, Sebastián Yepes. ¿Cuáles son sus secretos para llevar un matrimonio envidiable?

Además del amor, no pueden faltar estas cinco cosas: admiración, respeto, confianza, apoyo incondicional y buen sentido del humor. Con Sebas tratamos de evaluar la relación una vez al mes, nos sentamos, hacemos un pare y decimos ‘bueno ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado?’. Hablar es clave al igual que ser amigo de tu pareja, pero sin perder esa chispita de pasión que debe estar siempre.

SUS MÁXIMAS 'BEAUTY' INFALIBLES

1. Pestañas megaonduladas

Con un encendedor o un secador calienta durante cinco segundos el encrespador. Espera unos segundos y verás cómo tus pestañas toman una forma divina.

2. Efecto 24H

Para que tu ‘smokey eyes’ dure todo el día, usa un poco de base cremosa (puede ser una sombra en barra o la misma base que usas en el rostro) antes de aplicar las sombras. Este truco permitirá que el producto se adhiera mejor al párpado.

3. ¿Ojos inflamados?

Si tuviste una mala noche o te trasnochaste terminando el informe final o el trabajo de la universidad, coge un cubito de hielo, ponlo en una toalla y pásalo rápidamente por ojos y rostro hasta que se derrita. ¡Los resultados son sorprendentes!

4. ¡A estrenar!

Para que tu pestañina vieja quede como nueva, lo único que necesitas son unas góticas de solución salina. Toma tu máscara, agrégale tres gotas, mezcla y ¡listo!

5. Que todo brille... menos tu cara

Para quitar el brillo del rostro solo necesitas un pañito o kleenex. Coge una de sus capas, ponla sobre tu cara y con pequeños golpecitos haz presión en las zonas grasas. Verás cómo tu piel queda como nueva.

6. Mirada mapache, ¡nunca más!

Para disminuir las ojeras sigue esta receta casera: mezcla café y aceite de oliva, aplícala en la zona y deja actuar por 20 minutos.

7. Expresión de alto impacto

Una mirada perfecta, sin manchas en los párpados y con pestañas XXL, sí es posible. No se requiere un máster para lograrla, basta con poner una tarjeta sobre el párpado y aplicar la pestañina como de costumbre.

8. La clave está en disimular

Si tienes una frente amplia o unas entradas pronunciadas, solo necesitas una sombra de un tono más claro que tu color de pelo. ¿Qué debes hacer? Con una brocha delgadita ‘repasa’ siguiendo la dirección de la raíz y rellena esos espacios que quedan.

9. De brillante a mate

Una vez hayas aplicado el labial, solo necesitas un poco de polvos traslúcidos que deberás poner en un dedo y aplicar en los labios con pequeños golpes.

10. Como por arte de magia

Cuando termines de pintarte las uñas, ponlas en agua bien fría durante un par de minutos. Después aplica un poco de aceite de almendras y listo.

11. Dos en uno

Si siempre has deseado que el color de tus sombras favoritas lo puedas llevar también en los labios, tus deseos se pueden hacer realidad. Estrena labial mezclando la sombra con un poco de vaselina.

12. Vitalidad capilar

Repara esas puntas secas del pelo en minutos. ¿Cómo? Mezcla aceite de coco, aceite de oliva y mayonesa, aplica de la mitad a puntas, deja actuar y retira con agua fría.

13. A comer sano

Para bajar de peso y acelerar el metabolismo no necesitas someterte a dietas o regímenes extremos, basta con hacer pequeños cambios en tu alimentación. Procura comer cada tres horas, completando las cinco comidas base (desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena), evita el azúcar al máximo e ingiere solo una harina al día.

14. ¡A quemar grasa!

La forma más apropiada de hacerlo es practicando ejercicio. Haz primero actividades de fortalecimiento y después cardio. ¡No olvides estirar!

