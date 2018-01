Celebra tu belleza

La mejor versión de tu cola

“Tradicionalmente, la cirugía de cola se hacía por medio de dos procedimientos: la colocación de grasa y la ubicación de un solo implante en cada nalga”, indica el cirujano plástico Ernesto Andrade. Sin embargo, los implantes glúteos tuvieron una mala acogida porque presentaron efectos como desplazamientos, asimetrías, infecciones y rupturas. Eso dio lugar a que la grasa se convirtiera en mejor opción. Se puede colocar dentro del músculo o dentro de la grasa de la nalga. Pero la que se pone dentro del músculo presentó problemas y, desafortunadamente, muertes. Después de años de investigación se desarrolló el Volup-A, un procedimiento aprobado por el Invima y presentado en el más reciente congreso de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. “Consiste en una cantidad de microimplantes que en su sumatoria hacen el volumen necesario para un solo implante, como los anteriores pero sólido. No se rompen, no migran dentro del organismo porque quedan atrapados en una cicatriz”, señala. ¿Cómo se realiza? Generalmente, con anestesia general, aunque también se puede hacer con local o regional. Se hace una pequeña incisión en un lugar de bajo riesgo de contaminación y, a través de la misma, con la ayuda de una cánula, se inyectan estos microimplantes para distribuirlos dentro de la grasa. ¿Cuánta incapacidad requiere? Entre 4 y 7 días, dependiendo del umbral de dolor del paciente. www.ernestoandrade.com

Sí a los senos firmes y con apariencia más natural

Hace algunos años, los senos grandes eran la sensación; sin embargo, las mujeres de hoy los prefieren menos voluptuosos, con una apariencia más natural, pero sobre todo muy firmes. Si la mamoplastia de aumento es un tema que ronda por tu cabeza, esta podría ser la época perfecta para que te decidas. Según el doctor Juan Pablo Rodríguez , este es uno de los procedimientos más consultados y realizados en esta temporada. “Mediante el uso de un implante se mejora el volumen mamario, siempre buscando la armonía corporal”. Es muy importante que antes de entrar al quirófano decidas la talla del implante; habitualmente se destina una consulta para que elijas la de tu preferencia. Después de la intervención evita realizar deportes extremos o fuerza exagerada que comprometa la región del tórax. “Se trata de un procedimiento de rápida recuperación. Al tercer día la paciente puede realizar actividades básicas”. www.juanpablomd.com

Logra un rostro y cuerpo 10

Nos preparamos para celebrar las fiestas de fin de año, por eso es importante cuidarnos y no subir de peso en esta época. Además, es muy importante proteger la piel del rostro durante las vacaciones. Según Sandra Suárez Acevedo, médica cirujana, experta en medicina estética de Presenza , los tratamientos recomendados para esta temporada son: La Nanotecnología. “Consiste en la penetración de sustancias especializadas, como factores de crecimiento y antioxidantes, a través de microcanales profundos producidos por micropunción, obteniendo una piel radiante y saludable”, revela.: “Es un tratamiento integral en el que se combina la medicina estética y alternativa con buenos hábitos de alimentación y ejercicio, detoxificando y drenando el cuerpo para obtener reducción de peso”. www.presenza.co

Año nuevo, lienzo nuevo

En esta época, todas queremos lucir perfectas, pero no te afanes; si bien faltan pocos días para despedir el 2018, todavía hay tiempo para recobrar la vitalidad y la firmeza del rostro.Con el Pack de Luminosidad, una combinación de diferentes tratamientos que mejora la calidad de la piel mientras actúa en sus diferentes capas: “Trabaja las líneas de expresión, recupera la firmeza y la elasticidad, atenúa pigmentaciones y deja una textura limpia”, asegura Luz Marina Díaz , médica estética. Es una técnica que involucra métodos como la radiofrecuencia, que estimula el colágeno; la microdermoabrasión, que elimina puntos negros, y el fotorrejuvenecimiento con luz pulsada intensa, que actúa sobre las manchas y rojeces, entre otras. “Los resultados se ven en 15 a 20 días. Optimízalos con el uso de protector solar, hidratantes y antioxidantes”. www.draluzmarinadiaz.com

Ultherapy: un lifting revolucionario

Es un tratamiento del laboratorio alemán Merz Aesthetics, no quirúrgico, que restablece las condiciones naturales de la piel. Es el único procedimiento estético aprobado por la FDA para hacer un lifting (elevación o levantamiento) no invasivo de las cejas, piel debajo del mentón, cuello y escote. "Los resultados pueden ser visibles inmediatamente después del tratamiento y son progresivos durante los siguientes 180 días, con una duración de uno a tres años, dependiendo del reloj biológico de cada persona", revela el doctor Ángel Camilo Peñaranda , experto en la técnica. Una de sus innovaciones es que llega a las capas más profundas de la piel, a las que nunca se había podido acceder sin cirugía."Una piel con mejor tono y luminosidad; disminución de arrugas y reactivación de la contracción natural de los músculos faciales", revela el especialista. Ultherapy también utiliza ultrasonido microfocalizado, el cual actúa en los planos de tejido profundo, sin dejar cicatrices; no requiere anestesia ni tiempo de recuperación para el paciente. Redefine el contorno facial, repara los tejidos y produce nuevo colágeno, dando firmeza a la zona de papada, párpados y cuello. www.merz.com/es





Masajes moldeadores,tendencia TOP

En esta época de fin de año, en la que comemos de más, la Técnica Reductora Hincapié trabaja sitios en los que hay grasa localizada para bajar medidas. ¿Cómo funciona? El doctor Germán Hincapié asegura que "consiste en una digitolipólisis (degradación manual de la grasa) en todas las áreas donde existen esos gorditos que no desaparecen con dietas ni ejercicios", revela.. "Son productos de medicina biológica que trabajan en las células grasas logrando una reducción significativa. Adicionalmente, su uso evita que se vuelvan a producir adipocitos de manera inmediata y genera un efecto drenante y reafirmante, porque al mismo tiempo que se va reduciendo se reafirma la zona tratada", complementa elespecialista. Para optimizar el tratamiento recomienda hacer ejercicio cardiovascular.www. gloriahincapie .comtendencia TOP

