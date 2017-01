El Miss Universo de tallas grandes

Por: Elena Diaz Granados

Nuestra Bloguera de belleza

Sin duda desde que el magnate Donald Trump vendió el certamen de Miss Universo el concurso ha tenido muchos cambios favorables, desde mostrar a las candidatas por primera vez sin maquillaje (siendo tendencia en redes sociales) y para mi, el más fuerte mensaje que le han dado a las jóvenes que ven y siguen el certamen, es incluir a la modelo plus size Ashley Graham en su tropa de Host en la gala de coronación.

Los pongo en contexto, Ashley Graham es la modelo de talla grande más importante en este momento en la industria del entretenimiento, siendo imagen de varias campañas y protagonista de muchas caratulas de revistas. Siempre llevando un fuerte mensaje a las mujeres que ven en ella un modelo a seguir. Cansada del ideal de belleza que la sociedad enaltece (provocando que millones de jóvenes crezcan acomplejadas) Graham es la abanderada de promover que la talla no te define como mujer y mucho menos como modelo, este fuerte mensaje que da al mundo es digno de aplaudir.

La tarea de Ashley Graham en el concurso era ser Host en el Backstage, y durante su labor dio una voz de aliento a una de las participantes más criticadas del certamen: Miss Canada, Siera Bearchell, quien desde su llegada al concurso ha sido fuertemente criticada en sus redes sociales por no “encajar” con las demás participantes. Siera publicó un fuerte mensaje en su Instagram, cansada de las burlas y criticas de los usuarios de esa red:

"Recientemente me preguntaron: ¿Qué te pasó? ¿Por qué has subido de peso? Estás perdiendo puntos. Se referían a mi cuerpo, por supuesto. Aunque yo soy la primera en decir que no soy tan delgada como lo era cuando tenía 16 o 20 años o incluso el año pasado, soy más confiada, capaz, sabia, humilde y apasionada que nunca. Tan pronto como empecé a amar a quien yo era en lugar de intentar siempre encajar en lo que yo pensaba que la sociedad quería que fuera, gané sabiduría en un nuevo aspecto de la vida", escribió.

Ashley y Siara coincidieron en el Backstage días antes de la coronación, donde la modelo aprovecho para darle una voz de aliento a la participante diciéndole que ella entendía por lo que estaba pasando, ya que a ella le ha tocado vivirlo en muchas ocasiones:

“Mi esperanza y mi sueño es que las mujeres de todas las tallas puedan competir y tener la posibilidad de ganar este concurso sin que nadie hable de su peso, esa es la cosa más ridícula”, dijo Ashley durante la entrevista.

Miss Canadá se mostró agradecida del apoyo y las palabras de Ashley, su participación deja un claro mensaje a las mujeres de todas las tallas para sentirse bellas tal y como son.