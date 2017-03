¿Cómo maquillarte si usas gafas?

Para iniciar con pie derecho el 2017 me practiqué algunos exámenes de rutina, entre ellos el de optometría. Para mi sorpresa, los resultados mostraron que los niveles de miopía y astigmatismo habían aumentado, lo que significaba que entraba a formar parte del 65 por ciento de adultos en el mundo que utiliza lentes como corrección (según cifras del Consejo Americano para la Visión).

Hasta ahí todo bien.Siempre he pensado que las mujeres con gafas son interesantes.Sin embargo, el problema llegó a la hora de maquillarme, pues no tenía idea de cómo hacerlo. Según Renata Ríos, especialista en maquillaje de oBoticário, los lentes pueden convertirse en un complemento de nuestro look aplicando algunas lecciones de ‘makeup’ básicas. “La clave está en empoderar la mirada con delineados tipo ‘cat eye’ y pestañina, y los labios con tonos como cereza, terracota o vino”.

Sin importar si las usas 24/7 o si son para descansar mientras lees o estás frente al computador, ten en cuenta el tipo de marco. “Si el borde es de color claro, es ideal emplear unas sombras más oscuras (sin exagerar), y si es grueso, opta por delineados más felinos, que están muy de moda”. Tres propuestas de maquillaje con anteojos para verte mejor.

¿CINE O UN ALMUERZO CON TU MEJOR AMIGA?



Si para este fin de semana, y a propósito de los Premios Óscar, tienes pensado ir a cine con tu mejor amiga, pero preciso la película que quieren ver -La la land (Ciudad de los sueños)- es subtitulada,(Ver: 7 tendencias de moda de La la land) ¡tranquila! En un evento casual la fórmula es naturalidad + vanguardia. “Para el párpado móvil te sugiero unas sombras de color durazno y para marcar el hueso de las cejas, unas mate: beige o rosado claro (no blanco). Para la boca, atrévete con un labial mate cereza, una de las tendencias del momento”.

UN DÍA EN LA OFICINA



Seguramente el lugar donde más utilizas los lentes es en tu trabajo. Para redactar los informes, hacer una exposición o leer los resultados de las ventas del trimestre. Para Renata Ríos, la máxima en esta ocasión es optar por un look imponente, pero con efecto fresco. “La clave está resaltar la mirada con delineados fuertes (Ver: Diferentes tipos de delineados) y sombras en tonalidades ocres. Ilumina la parte interna (línea de agua) con un color claro o blanco. Y para los labios, un color terracota, que aporta elegancia”.

¡LA NOCHE TE ESPERA!



Se acerca tu tercer aniversario de casada y como celebración estás segura de que él te invitará a disfrutar una obra de teatro y una romántica cena. Para tus momentos más especiales, sobre todo si son de noche, la apuesta segura es un maquillaje gótico, pero sofisticado. “Delinea los ojos e ilumina la parte interna (línea de agua) con un color claro (blanco). Busca un efecto ahumado con sombras más oscuras; y para los labios prefiere los tonos vino, cereza o rojos para llamar la atención. En cuanto al rubor, se vale usar una tonalidad más intensa”.