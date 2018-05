¡sí al maquillaje con purpurina!

Bajo la premisa de que las mujeres siempre queremos ser el centro de atención, que deseamos dejar una huella y marcar la diferencia, nos declaramos enamoradas del ‘glitter’ cosmético, una tendencia que nació en pasarelas como las de Dior, Chanel y Atelier Versace, y que Pat McGrath, una de las mejores maquilladoras del mundo, proclamó como una propuesta ‘beauty’ imperdible. El estilista y maquillador de celebridades Alejandro Romero (@malejocangrejo) asegura que se trata de una apuesta que cada vez gana más popularidad. “Es la oportunidad que tiene una mujer de ir más allá de lo esperado. Si bien también se puso de moda en festivales como el Coachella y el Tomorrowland, ahora se traslada a las calles en dosis mínimas, pero muy bien aplicadas”, dice el experto.

Besos deslumbrantes

Las bocas rojas con purpurina que Pat McGrath impuso en el desfile de Atelier Versace en el 2016 regresan por todo lo alto para convertirse en las preferidas de la temporada. ¡Y estamos segura de que las amarás! ¿Cómo replicarlas? “Hidrata muy bien los labios y delinéalos con un labial del mismo tono del ‘glitter’ elegido. Fija los pigmentos con un poco de gloss transparente, y listo”.

La reinvención del ‘cat eye’

¿Te animas a cambiar la tradicional línea de gato por una con chispas brillantes? ¡Sí, por favor! Combina dos tonos (de sombra y de purpurina) diferentes. “Una vez apliques la sombra –en este caso utilicé una dorada–, haz una mezcla con un poco de ‘glitter’ (plata) y de fijador. Con ayuda de un pincel delgadito traza la línea y rellénala según el grosor deseado”. ¡Una apuesta perfecta para enmarcar y darle más expresión a la mirada! Pssst... Lo importante es llevar la piel limpia (trabajada con base y un poco de rubor), que ceda el protagonismo a los párpados.

Una de las maneras más sutiles de incorporar esta tendencia en tu look es usándola en el lagrimal, una apuesta segura para quienes desean impactar sin ser demasiado osadas. “Empléala con pequeños toques, asegurándote de que no te vaya a caer en los ojos. Esta propuesta la puedes llevar en el día con una sombra neutra, o en la noche con una más oscura o metálica”, indica Romero. ¿El complemento? Unos labios muy bien hidratados.

Súmate al efecto ‘glitter’:

• Una regla de oro: aléjate de la escarcha destinada a las manualidades. La purpurina cosmética se elabora de manera diferente, es más suave y fina y no representa ningún daño para tu piel.

• ¿Para adherirla? Puedes utilizar una crema hidratante o un producto especializado que muchas casas de belleza ya ofrecen.

• Aunque su aplicación puede parecer un poco complicada, no lo es; basta con usar una brocha, un pincel delgadito o un copito.

• Para desmaquillar: retírala con ayuda de una cinta adhesiva (como se quitan las motas), con toques muy suaves.

