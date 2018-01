Belleza astral: propósitos 'beauty' para el 2018

Tierra, agua, aire o agua... Con base en las características de tu personalidad y el grupo de elementos al que pertenece tu signo zodiacal, elaboramos una guía para descrestar con tu belleza en el Año Nuevo. Pistas de maquillaje (con texturas y colores) + las fragancias que van acorde contigo... Todo lo que necesitas saber para brillar 24/7. (Vea también: Los 12 mandamientos de maquillaje by Laura Tobón).

AGUA



Cáncer

(21 de junio – 22 de julio)

La imaginación es propia de las nacidas bajo este signo, así que es hora de usar ese don que te acompaña para crear un estilo propio arriesgándote con un nuevo corte de pelo o tinte. Te encantará el blanco (tu color insignia) en todas sus formas de uso: blusas, bolsos, accesorios... y en el maquillaje, en sombras platinadas. La gran sensibilidad que refleja tu rostro debe ser acentuada con productos suaves y naturales (preferiblemente beige), rubores rosa y un labial en el mismo tono. En cuanto a la salud, es importante que hidrates tu cuerpo diariamente, haciendo masajes circulares especialmente en el abdomen, esto te ayudará a mejorar algunos problemas digestivos.

Escorpión

(23 de octubre - 21 de noviembre)

La audacia y capacidad para lograr todo lo que te propones, además de tu capacidad intuitiva, son algunas de tus cualidades principales. Explota toda esa sensualidad que hay en ti con un perfume que haga suspirar a todos los que te rodean ¡El jazmín es una buena idea! Tanto en la forma de vestir como en el maquillaje, los colores rojo y negro te ayudarán a llevar al máximo todo tu potencial. Complementa con un rosa nacarado para las mejillas y rojo pasión para los labios. ¿Otra recomendación? Hazte amiga del uso de tratamientos capilares periódicamente, que ayudarán a mantener y mejorar la condición de tu melena, uno de tus grandes atributos para conquistar en el 2018. (Vea también: Aprnede a maquillarte según tu signo).

Piscis

(19 de febrero – 20 de marzo)

Perceptiva, sensible, emotiva y romántica, resalta tu carisma con un look natural y femenino. ¿Cómo recrearlo? Con ayuda de una base ligera, un blush en rosa tenue y un pintalabios frambuesa, rosa brillante o cobrizo. Para tus ocasiones especiales, sobre todo las que serán en la noche, arriésgate con sombras en tonos azules y complementa con un delineador negro que intensifique la mirada. Préstales atención a los pies, pues su cuidado requiere de atención durante el 2018, así que incluye en tu rutina un exfoliante natural que remueva las asperezas y aceites que eviten la resequedad, especialmente en la zona de los talones.

FUEGO



Aries

(22 de marzo- 19 de abril)

La seguridad y energía vibrante de las arianas son características que deben enfatizar. Así que anímate a cambiar de look con un nuevo corte de pelo o con peinados que despejen tu rostro e iluminen esa personalidad aventurera. Arriésgate y asume nuevos retos. En cuanto al make up, necesitas una apuesta descomplicada que puedes crear utilizando una base ligera y labiales nacarados en cereza o rojo. Y como la salud también es belleza... para evitar problemas, recuerda sumar unos lindos lentes a tu atuendo, pues las personas bajo este signo tienden a desarrollar cierta sensibilidad en los ojos, así como problemas en la piel. No salgas de casa sin aplicarte protector solar, esto te ayudará a sentirte segura y lista para cualquier ocasión. Pssst... Los perfumes con toques de lavanda o canela te darán fortaleza y te permitirán canalizar mejor las energías.

Leo

(23 de julio – 22 de agosto)

Eres hermosa, nunca pasas desapercibida y en el 2018 harás todo lo necesario para resaltar esa fuerza y carisma que tienes, para así mostrarle al mundo a esa líder que llevas dentro. Resalta tu mirada con unos ojos impactantes que incluyan delineados audaces, mucha pestañina y sombras bronce. ¡Juega con las tonalidades que harán lucir tus ojos grandes e intensos! ¿Un complemento? Una base luminosa acompañada con un blush melocotón para el día y nacarado para la noche, más unas lindas gafas de sol. Este nuevo año será ideal para visitar el spa; consiéntete y disfruta de un buen masaje en la espalda, pues es probable que sufras de algunos dolores a causa del estrés. ¡En el 2018 dedica tiempo para ti! (Vea también: Un 'smokey eyes' en seis pasos).

Sagitario

(22 de noviembre – 21 de diciembre)

Además de ser positiva y aventurera, te caracterizas por ser una mujer cautivadora y de bella sonrisa. Aprovecha este atributo y arriésgate a usar labiales de colores llamativos como el rojo o el violeta (el color del 2018, según Pantone), que le darán intensidad y protagonismo a cada palabra que dices. Como amas los perfumes con fragancia a hojas frescas, busca fórmulas con canela para seducir y lavanda para potenciar tu energía. ¡Un dato!: ayuda a tu cutis con mascarillas y vaporizaciones ocasionales que le den una apariencia sana y sedosa a tu piel.

AIRE





Géminis

(21 de mayo – 20 de junio)

eres sociable, comunicativa y te encantan las cosas nuevas e inusuales. Destaca tu personalidad versátil y resalta tus atuendos con zapatos de todos los estilos y labios en tonos cálidos que sean el centro de atención. ¡No olvides un buen rubor! aunque no necesitas grandes ni constantes retoques, debes cuidar tu piel con rituales diarios de limpieza e hidratación no solo en el rostro, también en la espalda y los brazos ¡arriba las cremas corporales que evitan la resequedad! De vez en cuando, ayúdate con masajes relajantes y acude al médico periódicamente para vigilar estas zonas y el sistema respiratorio. ¡sigue estas recomendaciones y tendrás un 2018 maravilloso!

Libra

(23 de septiembre – 22 de octubre)

el encanto es una cualidad propia de este signo, así que aprovecha este don y dales vida a tus ojos con unas pestañas impactantes (con volumen) y con un delineado en el párpado. Conquista una sonrisa inolvidable con labios rosa, que dan una apariencia juvenil y romántica, y complementa con una fragancia con esencia de jazmín o nardo, que refuerzan tu personalidad. en cuestión de salud, convierte tu piel en el centro de atención, ya que es posible que sufras un poco de resequedad. Cuida el cutis con protector solar y lleva siempre en tu bolso una crema para manos. Mantén un buen estado de ánimo recurriendo a ocupaciones que te distraigan, como una visita al spa, un día de actividad física o una clase de baile. (Vea también: ¿Cómo hacer para que el maquillaje dure todo el día?).

Acuario

(20 de enero – 18 de febrero)

eres conocida por ser una mujer analítica e intelectual, por lo que deberás resaltar tu mirada con unas cejas definidas y bien cuidadas que reflejen esa mente audaz y brillante que te caracteriza. ¿En tu cosmetiquera? No te puede faltar un rubor en tono coral o rosa (con efecto perlado), que les brindarán una apariencia dulce a tus pómulos y labios. Cuida tu salud, en especial la zona de las piernas, así que acude a terapias o sesiones de masajes que favorezcan el sistema circulatorio. Pssst... la noche será tu gran aliada al relajarte.

TIERRA



Tauro

(20 de abril – 20 de mayo)

Las nativas de esta casa son pacientes y decididas, y en especial prácticas, así que busca looks frescos que transmitan esa autenticidad que tanto te gusta. Opta por sombras nude, rubor en melocotón o en coral y brillos labiales. ¿El último paso de tu rutina? Un perfume con personalidad, puede ser a base de rosas o jazmines. Cuida tu salud, especialmente de enfermedades que puedan afectarte la garganta, ya que podrían ser prolongadas y terminar afectando tu vida laboral. No olvides agendar una cita con el nutricionista, para mantenerte en tu peso ideal, y realizar actividad física. ¡Este año, tú y el ejercicio serán grandes amigos!

Virgo

(23 de agosto – 22 de septiembre)

Te caracterizas por ser ordenada y tener tus objetivos bien claros, y cuando se habla de moda eres toda una experta. Pon a tu favor esas capacidades innatas con recogidos y semirrecogidos, que estilicen la forma de tu rostro y suavicen la facciones; esto te ayudará a verte siempre perfecta en cualquier ocasión. Diles sí a los blush rosa o beige, a los labios en coral o rojo suave y los delineadores negros. Hablando de salud, toma las cosas con calma y evita que el estrés te lleve a desarrollar problemas como la gastritis. (Vea también: El fenómeno de ¿Pautips' y sus 15 'beauty' claves).

Capricornio

(22 de diciembre – 19 de enero)

La practicidad es una cualidad de las capricornianas, así que, además de renovar tu look con accesorios como cinturones y pañoletas, hazte amiga de los productos de belleza multipropósito, que funcionan como labial y blush. ¿Un consejo? Dale vida a tu rostro aplicando técnicas como el contorno, que suaviza las facciones, y el strobing (iluminación), que a través de puntos de luz resalta las partes que más te gustan. ¡Perfecta las 24 horas al día y los 7 días de la semana! Utiliza el tiempo libre para cuidar de tu rostro y manos, usando exfoliantes que remuevan asperezas... asegúrate de crear y seguir hábitos de belleza.¿Y la fragancia? Aunque eres amante de los perfumes, prefiriendo los aires hipnóticos y dulzones, la esencia de rosas te dará vitalidad y feminidad. (Vea también: Pinceladas cromáticas en su máxima expresión).



Por: Eliana Aldana

Astróloga, asesora de imagen personal y decoradora.

Consultas: Cel. 317 332 0453 / eliana. [email protected]