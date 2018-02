SO'BiO étic, una empresa que contribuye a la belleza femenina

SO'BiO etic® es la marca francesa No. 1 en grandes superficies en cosmética orgánica en Francia, presente en Colombia.

La misión principal de esta firma francesa es contribuir a la belleza femenina mientras actúa de una forma coherente en todas sus acciones por un mundo mejor.

Nació en el año 2007 en un momento en el que las mujeres estaban cada vez más preocupadas por el desarrollo de problemas con la industria cosmética global. Charles Kloboukoff, un emprendedor socialmente responsable, se dio cuenta de que existía en el espíritu de los ingredientes orgánicos, que eran seguros, efectivos y totalmente integrados en los valores centrales del LEA NATURE Group: abastecimiento humano, saludable y respetuoso con el medio ambiente, innovación, producción y desarrollo.

Bajo este ideal la marca surgió y se convirtió en menos de 10 años en la No.1 en grandes superficies en cosmética orgánica en Francia. Hoy esta presente en el país con la firme convicción de que no solo ofrece productos de la más alta calidad sino que también aporta belleza a las mujeres sin apartarse de la naturaleza o la humanidad.

Para Pilar Sánchez, Co- Founder Gerente, importadora de SO'BiO étic para Colombia, oferecer un produto con el valor agregado de belleza más cuidado del medio ambiente de una forma coherente en todas las acciones de la marca. Todos nuestros productos para el cuidado de la piel están certificados por Ecocert y cumplen con los estatutos de Cosmebio. Nos esforzamos por limitar nuestra huella en el medioambiente (envases reciclables, energía limpia y renovable, etc.)

En Colombia se distribuyen las líneas de cuidado facial de Aloe Vera y de Argán a través de farmacias homeopáticas, centros de estética, centros de medicina biológica y tiendas naturistas. Lo que busca la marca es brindar a todas y cada una de las mujeres los medios para mejorar su belleza natural a diario con líneas de productos amplia y diversificada que están adaptadas a todos los tipos de piel y están diseñadas para el uso diario a cualquier edad.

La marca, con presencia en el país de 2 años, renueva su compromiso con el medio ambiente constantemente ya que sus productos de belleza son 98% naturales y contienen al menos 10% de ingredientes orgánicos. Están en conformidad con la regulación de Cosmebio.

Para Sánchez: la marca evita cuidadosamente cualquier ingrediente que haya demostrado ser nocivo; por lo tanto, nuestros productos son totalmente libre de sulfatos, BHA, parabenos, nanopartículas, silicio, metoxicinamato de etilhexilo, triclosán, fenoxietanol, etc. La tolerancia y la eficacia del producto siempre son rigurosamente probados por nuestros laboratorios. Nuestro holding, Lea Nature Group, es uno de los principales patrocinadores europeos de 1% for the Planet : desde 2007, la compañía ha contribuido con el 1% de las ventas totales de sus marcas orgánicas para financiar proyectos de conservación del medio ambiente.

¿Cuéntanos sobre el portafolio de la marca?

Comenzamos con una línea que se llama Hydra Aloe Vera, consta de una loción micelar de 500 ml, se puede utilizar en todo tipo de piel, pero es preferible que su uso sea para mujer que lo que están buscando es una buena higratación y no un efecto antiedad. Además de la loción tenemos una crema hidratante para el rostro que se puede usar en el día y la noche, y también tenemos un gel contorno de ojos. Con estos tres productos podras conseguir un ritual para tu rostro en el día a día.

Cuando nos hablas de una línea para pieles maduras a que te refieres.

Estas son pieles que requieren un efecto antiedad y para esto el ingrediente base que usamos es aceite de argan orgánico. Esta línea tiene no solo todas las propiedades del aceite, además tiene ácido hialuronico natural. En esta línea que se llama Argan precioso, tenemos un portafolio básico que consta de una loción limpiadora con tonificante, se recomienda utilizar en la mañana y la noche, además tenemos una crema hidratante de día y tenemos un contorno de ojos y labios. Este último es un producto que ayudará a las mujeres a mantener hidratado el contorno de sus ojos y labios, previene las líneas de expresión, y para la noche, tenemos un gel nocturno.