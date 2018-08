Ella es la modelo con síndrome de Down que desfilará en Nueva York

El año 2015 fue el punto de partida para la española Marián Ávila en el modelaje. Fue entonces cuando esta joven con síndrome de Down, nacida en la ciudad de Valencia, comenzó a formarse en Madrid para desfilar en las pasarelas.



Marián debutó como modelo en marzo de 2016, en un evento benéfico para pacientes con fibromialgia que se realizó en el Hotel Ritz de Madrid, y lució las creaciones de la diseñadora Lina Lavin. Seis meses más tarde desfiló en la Semana de la Moda de Sevilla y en 2017 hizo parte de la campaña ‘Soy yo’ de El Corte Inglés, que promovía el respeto a la diversidad.

Imagen tomada de: Instagram @marianavilamodel Foto por: Ángela Ávila @angelaavp

Sin embargo, este es el año definitivo para la carrera de esta joven modelo, ya que el sueño de participar en la Semana de la Moda de Nueva York se le cumplirá. El próximo 5 de septiembre, Marián viajará a la Gran Manzana para recorrer la ciudad, conocer personalmente a la diseñadora Talisha White y preparar su participación en los desfiles de la norteamericana, que se realizarán el el 8 de septiembre en el Park Central Hotel 870.

¿Cómo sucedió?

Una noche de agosto de 2017, Marián Ávila recibió un mensaje con la mejor de las noticias: “¡Hola! Soy USA National Miss Citrus State Jr. Teen y vivo en América. Acabo de leer un artículo sobre ti que me ha llegado al corazón. ¡Me he dado cuenta de que siempre has querido desfilar en la Fashion Week de Nueva York! Resulta que soy hija de la coordinadora de modelos (…). Quisiéramos hacer tu sueño realidad… Por favor, dime si estás interesada.”

Con el corazón acelerado y lleno de emoción, la joven española respondió “por supuesto” y varios meses después se concretó su participación como ‘celebrity model’ para lucir las creaciones de Talisha White.

Imagen tomada de: Instagram @marianavilamodel Foto por: Ángela Ávila @angelaavp



"Esa fecha se está acercando, cada vez que lo pienso se me pone un nudo en la garganta y me entran ganas de llorar, me hace mucha ilusión. Voy a desfilar en Nueva York, no tengo palabras, voy a cumplir mi sueño" publicó la modelo en su blog, donde comparte su historia, sus reflexiones y sus experiencias con las personas que la siguen.